Técnicas militares y asalto a buques portacontenedores: caen tres organizaciones dedicadas a la introducción de cocaína en España

Al llamado Clan de los Balcanes, o Balkan Cartel, se lo considera uno de los paradigmas del crimen organizado. Cuenta con muchísimo poder, se dedica al tráfico de drogas y sus miembros, muy violentos, no pierden el tiempo: todos sus envíos de cocaína se cuentan por toneladas. Su presencia está repartida en los principales puntos de entrada de droga en España, como Galicia, Valencia o Algeciras. También en la Costa del Sol, donde una de sus células acaba de ser desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En ella han sido detenidas una treintena de personas de tres bandas ligadas a este peligroso grupo e incautadas 2,5 toneladas de cocaína, además de armas de guerra, vehículos de alta gama y 166.000 euros en efectivo. Igualmente se han bloqueado activos inmobiliarios valorados en casi cinco millones de euros.

MADRID, 15/01/2026.-Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con Policía Nacional y Agencia Tributaria, han llevado a cabo una compleja investigación que ha culminado con la desarticulación de tres organizaciones criminales que trabajaban de manera coordinada, desmantelando toda la infraestructura que utilizaban para la introducción de grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia en nuestro país mediante el asalto a buques portacontenedores.EFE/ Policía Nacional / Agencia Tributaria ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** Policía Nacional / Agencia Tributaria (EFE)

El trabajo policial se ha extendido a lo largo de un año. Arrancó en otoño de 2024, cuando fueron localizados 88 kilos de cocaína escondidos en el interior de un coche en la localidad de Mijas (Málaga, 93.302 habitantes). Los investigadores rastrearon su origen y comprobaron que los fardos tenían relación con tres organizaciones criminales. Una de ellas, con sede en la Costa del Sol y propietaria de la mercancía, vinculada al Balkan Cartel, mientras que otra estaba formada por personas de origen colombiano que operaban en su país y en España. La última tenía base en el Golfo de Cádiz y daba soporte logístico a las anteriores.

La droga era introducida en las costas andaluzas de distintas maneras. Una de ellas era esconder cocaína en grandes portacontenedores en alta mar sin que sus responsables lo supieran. Más tarde, personal de la banda asaltó con técnicas militares esos mismos buques cuando se encontraban cerca ya del Estrecho de Gibraltar. Una vez en cubierta, se hacían con la mercancía y escapaba para desplazarse a tierra en embarcaciones de alta velocidad. Otra opción era la técnica llamada drop off, que consiste en arrojar los alijos desde los grandes barcos de contenedores con una baliza, para que pequeños botes las recojan y las llevan hasta la costa. En ambos casos, la cocaína era llevada hasta distintas localidades del litoral gaditano, donde permanecía almacenada hasta su traslado final por carretera hacia Europa.

Durante la operación —bautizada como Descuido— los agentes consiguieron frustrar uno de los asaltos a un portacontenedores, que de camino al puerto de Cádiz avisó a Salvamento Marítimo de que había polizones en cubierta armados. No consiguieron su objetivo y la investigación permitió que se incautaran 1.355 kilos de cocaína que iban ocultos entre la carga. Los delincuentes sí que tuvieron éxito, armados hasta los dientes, cuando secuestraron otro buque que iba aún por aguas portuguesas y lograron huir con numerosos fardos. También cuando el pasado octubre tres personas de la organización colombiana y dos de la originaria de Los Balcanes recuperaron la sustancia balizada en el mar y escapar en narcolanchas facilitadas por la tercera banda, especializada en la logística.

Tras seguir la pista a todos estas actuaciones de los narcotraficantes, los agentes de Guarda Civil y Policía Nacional pudieron determinar quiénes habían participado en ellas y quiénes eran los responsables. Finalmente arrestaron a 30 personas y realizaron 19 entradas y registro en diferentes domicilios de la Costa del Sol y guarderías —almacenes de droga— en Campo de Gibraltar, donde se hallaron más de mil kilos de cocaína para sumar 2,5 de toneladas intervenidas. Los agentes también se incautaron de 166.000 euros en efectivo, joyas, relojes valorados en más de 100.000 euros, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de cocaína, sistemas de geolocalización y equipamiento náutico.