Jaén, la capital con mayor deuda por habitante, aprueba sus primeros Presupuestos tras nueve años de prórrogas

Era el principal punto de la moción de censura contra el PP que hace un año llevó al PSOE a la alcaldía

El Ayuntamiento de Jaén ha aprobado este miércoles sus Presupuestos municipales para 2026, que llegan nueve años después de aprobarse las últimas cuentas públicas de una ciudad que, con una deuda superior a los 600 millones, es la de mayor débito per cápita de las capitales españolas.

La aprobación de las Cuentas era el punto principal de la moción de censura que el 2 enero de 2025 derrocó al PP de la alcaldía y llevó al Gobierno municipal al PSOE con el apoyo de la formación provincialista Jaén Merece Más, nacida en el seno de la plataforma de la España Vaciada. Fue la primera capital provincial que perdió el PP tras los comicios locales de 2023 y esa pérdida acarreó también la de la hegemonía popular en las ocho capitales andaluzas.

No ha sido fácil la aprobación de las Cuentas del consistorio jiennense. El Ministerio de Hacienda, que tutela la economía local al tratarse de un Ayuntamiento en riesgo de sostenibilidad financiera, impuso duras condiciones al presupuesto, que no pudo aprobarse en 2025 como era la intención inicial de los dos socios de gobierno. Finalmente, el Presupuesto se ha aprobado con un ajuste importante del Ministerio de Hacienda, que ha retenido 19 millones de euros que no podrán liberarse hasta que los ingresos se adapten a la disponibilidad económica. Aun así, los socios de gobierno han puesto en valor las negociaciones mantenidas con Hacienda, que aseguran que han permitido flexibilizar el pago de la deuda municipal y dar mayor holgura a las cuentas públicas.

Las Cuentas, aprobadas con el voto favorable de PSOE y Jaén Merece Más y en contra de PP y Vox, ascienden a 194 millones de euros de manera consolidada. No obstante, el alcalde, el socialista Julio Millán, ha destacado que a pesar de ser un presupuesto inversor “tiene unas dificultades importantes porque la deuda sigue estando ahí y porque vamos a seguir sometiéndonos al doble control de Intervención y del Ministerio de Hacienda, y tenemos que ser cautos y trasladar a la ciudadanía de que no va a ser fácil”.

Para el concejal de Hacienda, el también socialista Francisco Lechuga, estas cuentas “tienen un valor institucional enorme, no solo como una victoria política, sino que es ante todo una reparación a la ciudad, a sus trabajadores municipales y a la propia institución local”.

Por su parte, Luis García Millán, portavoz de Jaén Merece Más, socio de gobierno de los socialistas, ha recordado que, desde el primer momento, su grupo condicionó su apoyo a la moción de censura que dio la alcaldía al PSOE a la aprobación de un nuevo presupuesto y a la adopción de medidas para afrontar la deuda histórica del Ayuntamiento. “Mientras cualquier gobierno municipal dependa de Jaén Merece Más, el foco estará siempre en los intereses reales de la ciudadanía”, ha afirmado,

Los dos grupos de la oposición, PP y Vox, han votado en contra de los presupuestos. El anterior alcalde jiennense y actual portavoz popular, Agustín González, ha justificado el voto en contra de su grupo “para no ser cómplice de la brutal subida de impuestos aprobada”. Desde el PP se ha reprochado gobierno local que “apuntale el capítulo de ingresos con el tradicional método socialista de meterle la mano en el bolsillo a todos los jiennenses”.

A su juicio, la subida abarca al conjunto de las figuras impositivas, pues según el portavoz popular el IBI sube un 10% y el impuesto de vehículos un 50%. También han aludido a la plusvalía, que sube un 30% y al impuesto de construcción, que se incrementa un 40%, en tanto que el alza del de actividades económicas es del 50%. Incrementos todos ellos que han sido negados de forma contundente desde el equipo de gobierno y que han provocado un debate tenso en el pleno municipal.

“No todo vale, nunca se me pasaría por la cabeza tener la poca vergüenza que ha tenido usted. Es un insulto para todos los que estamos aquí”, replicó el alcalde al portavoz del PP. Tras el pleno, el PP exigió una disculpa pública al alcalde “tras el comportamiento mostrado durante el pleno en el que profirió insultos directos al portavoz popular, Agustín González, llamándolo sinvergüenza o mentiroso, entre otros improperios”.