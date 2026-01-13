Koldo García pide al Supremo que también exija fianza a Aldama por el juicio de las mascarillas

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha pedido al Tribunal Supremo que, como ha hecho con él y con Ábalos, reclame fianza al tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, por el juicio sobre la presunta adjudicación ilegal de contratos para comprar mascarillas en plena pandemia, ya que considera que Aldama está en mejor situación económica.

La defensa de García plantea al alto tribunal en un escrito, fechado este lunes, que también abra pieza de responsabilidad civil a quien “se autodefine como empresario de éxito” y no solo “a los acusados que están en prisión”.

La letrada Leticia de la Hoz argumenta que mientras Koldo y Ábalos “adolecen de una situación de precariedad económica que les impide, de forma pública y notoria, sufragar los honorarios de su defensa técnica o atender las cargas hipotecarias de sus viviendas habituales”, Aldama “ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia material”.

La abogada De la Hoz sostiene que, según informaciones periodísticas, el presunto conseguidor de la trama goza de un “alto nivel de vida” que le habría permitido incurrir en “un despliegue de gasto suntuario” que incluiría “el uso de transporte aéreo privado, el arrendamiento de una villa de lujo en Cap Martinet (Ibiza) con un coste de 4.000 euros diarios, la disposición de vehículos de alta gama y un gasto corriente en restauración y comercios de lujo”.

A su juicio, “todo ello constituye un indicio racional de una solvencia patrimonial suficiente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso”. El tribunal reclama a Ábalos y Koldo la fianza de 60.000 euros

La defensa de Koldo aduce que la responsabilidad civil de los tres acusados es solidaria, pero el instructor del caso Koldo en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, solo reclamó fianza, por importe de 60.000 euros, a Ábalos y su exasesor.

El 12 de diciembre, solo un día después de mandar a los tres a juicio, el juez Puente envió una comunicación a la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde el exministro y Koldo se encuentran de forma provisional desde el 28 de noviembre, para reclamarles la fianza, algo en lo que ha vuelto a insistir en una resolución reciente. Los dos presos alegaron que lo consultarían con su abogado. En el caso de Ábalos, su hasta ahora letrado, Carlos Bautista, renunció y acaba de fichar a uno nuevo, Merino Turiel. García, por su parte, pedirá anotación de embargo para cubrir la fianza mediante bienes, según avanzan fuentes jurídicas a este periódico.

El que fuera número tres del PSOE y su exasesor se enfrentan a hasta 30 años de cárcel, mientras que para Aldama la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, lideradas por el PP, solo piden siete años al tener en cuenta su confesión. Puente les sentó en el banquillo por el presunto cobro de mordidas tanto en efectivo como en especie a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión S.L., empresa vinculada a Aldama, contratos públicos para adquirir mascarillas durante la crisis del covid-19.