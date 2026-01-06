Localizado otro cuerpo y el barco en el que naufragó la familia española en Indonesia

Los equipos de rescate indonesios encontraron este martes un tercer cuerpo sin vida y el casco del barco en el que naufragó el pasado 26 de diciembre una familia española en aguas del Parque Nacional de Komodo, después de que el domingo se recuperara un segundo cadáver.

Los restos mortales fueron encontrados alrededor de las 14:30 hora local (6:30 GMT) tras el aviso de unos pescadores, a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 km) de la última localización del barco antes de hundirse, declaró Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión.

“La víctima fue encontrada junto con el casco del barco. Posteriormente, fue evacuada a Labuan Bajo, tras lo cual fue trasladada al hospital para su identificación”, señaló Rahman durante una rueda de prensa. Un equipo de buceadores confirmó de manera visual que los restos del barco encontrados son del KM Putri Sakinah, la embarcación turística donde viajaban los seis españoles —dos adultos y cuatro menores— y que se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT).

Dos de ellos —una mujer y una menor—, fueron rescatadas con vida tras el accidente, mientras que cuatro —un adulto y tres menores— no pudieron ser localizados en un primer instante. Los rescatistas recuperaron los últimos días los cuerpos de dos españoles desaparecidos, el pasado lunes el de una menor y el domingo el de un hombre adulto. Las víctimas mortales confirmadas son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas. Mientras que los desaparecidos son un hijo de Martín y otro hijo de la superviviente, de 9 y 10 años.

La ciudad de Labuan Bajo, promocionada como la puerta de entrada al turístico Parque Natural de Komodo, quedó conmocionada al conocer que una familia española había naufragado en un barco. “No estáis solos”, es el mensaje que la localidad quiere trasladar a los afectados. “Cuando (la comunidad) se enteró del incidente, lo primero que sintieron fue empatía y tristeza. Tragedias como esta no deberían suceder”, declara a Efe el padre Hermen Sanusi, sacerdote católico de la Diócesis de Labuan Bajo.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

Además de la familia de seis miembros, a bordo de la embarcación, cuyo casco fue hoy hallado, viajaban otras cinco personas, cuatro tripulantes y un guía local, rescatados tras el siniestro.

El pasado viernes al atardecer, más de 1.000 personas —católicos y musulmanes, en un país de mayoría musulmana—acudieron al Puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda, para participar en una vigilia a la que se unió la familia de los españoles afectados por el accidente.

“Rezamos para que sean encontrados”, apunta el religioso, quien organizó el acto en el puerto y también ofició el domingo una eucaristía en la Iglesia de Stella Maris “por el alma de los difuntos” y a la que acudieron los familiares. “Son muchos los (locales) que mostraron compasión, dolor y sentimiento de pérdida y quieren acompañar a la familia a superar esta tragedia”, comenta Sanudi, aficionado de LaLiga y seguidor del Fútbol Club Barcelona.

El operativo de búsqueda continúa hasta el atardecer del miércoles, tras la extensión por tres días en dos ocasiones a las siete jornadas que establece como plazo mínimo la ley para los operativos de búsqueda.

La vigila del viernes terminó con una emotiva procesión a la luz de las velas, cuya cera blanca aún permanece en el suelo de la Marina, en la que los locales quisieron abrazar a los familiares.

“¿Por qué encendemos una vela? Porque le pedimos a Dios que nos muestre la luz. La luz que puede ayudar a encontrar a los dos niños restantes", dice el sacerdote, quien reitera su pésame por los fallecidos