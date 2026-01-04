Localizado el cuerpo de Fernando Martín, el español muerto en el naufragio en Indonesia
Las autoridades han ampliado la búsqueda tres días más para intentar encontrar los restos de los dos menores todavía desaparecidos
Los equipos de búsqueda indonesios han localizado este domingo los restos de Fernando Martín, el padre desaparecido en el naufragio de una embarcación ocurrido el pasado 26 de diciembre en la que viajaba junto con cinco miembros de su familia durante una ruta turística. El hallazgo ha sido confirmado tanto por las autoridades indonesias como por fuentes familiares, que han sido informados de la noticia de madrugada. El cadáver de Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, se ha encontrado en la misma zona donde el pasado lunes 29 de diciembre se halló el cuerpo de la otra menor localizada, de 12 años e hija de su pareja, Andrea Ortuño.
“En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años”, ha señalado en unas declaraciones distribuidas en vídeo Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate, que coordina la misión. Las autoridades indonesias han acordado ampliar tres días más los trabajos de búsqueda de los dos niños que aún están desaparecidos, tras haber localizado este domingo el segundo cuerpo sin vida. La mujer de Fernando, Andrea Ortuño, fue rescatada con vida tras el naufragio, al igual que una de las hijas de ella, que ya se encuentra en España. El padre de la menor superviviente viajó a Indonesia para traer de vuelta a la niña.
La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años. Los dos integrantes de la pareja habían aportado hijos de relaciones anteriores al núcleo familiar, formado por seis menores, de los que dos se quedaron en Valencia y no viajaron a Indonesia. El naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah donde viajaba la familia se produjo el pasado 26 de diciembre en las aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. Es ahí donde los equipos de rescate han estado centrando las labores de búsqueda de los desparecidos y se ha encontrado el segundo cuerpo sin vida.
El pasado lunes 29 de diciembre se había hallado el cadáver de la menor de 12 años, hija de Andrea, y faltaba por localizar a tres desaparecidos: Fernando Martín ―cuyo cuerpo ha sido encontrado este domingo― y otros dos niños, ambos varones: uno hijo de Andrea y otro de Fernando. Las familias de los accidentados emitieron el domingo pasado un comunicado en el que agradecían “las incontables muestras de cariño” que estaban recibiendo “en estos duros momentos de búsqueda” de sus cuatro familiares desaparecidos.
Durante el segundo día de la operación, los equipos recuperaron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del lugar del hundimiento. El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, ha detalló que entre los mencionados hallazgos se encontraron partes del casco de la embarcación, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán. Varios artículos pertenecientes al barco turístico fueron recuperados más tarde. En concreto, en la parte sur del lugar del incidente se encontraron chalecos salvavidas de la embarcación y tablones de madera de la parte superior del barco, objetos que fueron confirmados con el capitán del barco.
