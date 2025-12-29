Los críticos a Sánchez, desunidos en forma y fondo

Pedro Sánchez junto a las vicepresidentas Sara Aagesen, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el martes pasado en La Moncloa. Susana Vera (REUTERS)

Movimientos en el PSOE contra Pedro Sánchez los hay, intensos, pero sin organización cerrada ni criterios comunes. Desde hace meses, exministros, ex altos cargos, exdiputados, exsenadores y exalcaldes ―unos, con vinculación activa en el partido; otros, a medio gas; y alejados hace mucho de la vida interna de la formación, algunos― coinciden en su crítica a Sánchez como gobernante y como dirigente. Sin embargo, de ese tronco parten líneas contrapuestas y dispares tanto en las formas como en el fondo y los procedimientos de actuación. Un grupo destacado de veteranos aspiran a cambios inmediatos. Su presión, a través de una asociación, pretende que el presidente del Gobierno cambie sus políticas, reniegue de su socios parlamentarios y deje de controlar la vida interna del partido, además de forzarle a buscar entendimientos con el PP. Todo ello, punto por punto, entraña una enorme complejidad, a no ser que Sánchez convoque elecciones y el proceso de catarsis se produzca automáticamente.

Otro bloque de críticos, más joven, aunque precisan que no solo se trata de edad, se aleja de ese planteamiento. Su discrepancia con el líder del PSOE, tanto por las políticas gubernamentales ―aunque sin una descalificación total como efectúan el bloque de veteranos― como por la exclusión de los no afines, no les lleva a auspiciar ni a aprobar movimientos de agitación y ruptura interna. Desde su conocimiento de “la cultura del partido” y de la vida interna de las federaciones socialistas, afirman que los cambios solo pueden empezar cuando el PSOE no esté al frente del Gobierno de España. “Muchos de nosotros tenemos lo que se llama patriotismo de partido y no vamos a participar en movimientos raros”, señala uno de los representantes de ese sector crítico, en el que se puede incluir a los exparlamentarios Eduardo Madina e Ignacio Urquizu, a las alcaldesas de A Coruña, Inés Rey, y de Palencia, Miriam de Andrés; y el ex secretario general de Madrid, Juan Lobato, entre otros. Esos “movimientos raros” aluden a la intención de algunos críticos de hacer actos abiertos a la sociedad, no de partido, para hablar del Gobierno y del PSOE, tal como los conduce Sánchez.

Según diferentes fuentes entre los críticos, un tercer bloque lo constituyen los alcaldes, con su propia singularidad y centrados en cómo les puede ir en sus elecciones de mayo de 2027. Los regidores socialistas viven con pavor un fenómeno como el que ocurrió en mayo de 2023, cuando el PSOE fue arrasado en las elecciones municipales y autonómicas. Menos de dos meses después, en las generales, Pedro Sánchez recuperó un millón de votos en relación a las municipales. Su aspiración es que el presidente sea el primero en examinarse.

El grupo de jóvenes y mediana edad que quiere participar en las decisiones de futuro del partido estará atento al manifiesto que el exministro Jordi Sevilla dará a conocer en los próximos días. Seguro que habrá muchos elementos que compartirán, adelantan, pero no tiene que ser al 100%. Desde el Ejecutivo, a preguntas de este periódico, se rechaza que el Gobierno tenga políticas “podemitas”, como ha señalado Sevilla. Según destacan fuentes del actual gabinete, los representantes de Podemos salieron del Gobierno hace dos años y medio, pero cuando formaban parte del mismo no forzaron medidas económicas alejadas del perímetro de la socialdemocracia. Y precisan que ese Gobierno tuvo que hacer frente a una situación excepcional como fue paliar y reparar los estragos sociales y económicos de la pandemia de la covid.

No está el ala socialista del Gobierno para discusiones internas sobre si sus políticas se salen de la ortodoxia del socialismo democrático, sino para tratar de justificar que tiene sentido mantener la legislatura. Ese es el empeño de Sumar, la gestión, aunque también trabajan para la estructura en la que se presentarán a las próximas elecciones generales. “Estamos construyendo las causas, las razones, que justifiquen afrontar juntos el próximo ciclo electoral”, afirma el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Desde hace año y medio, su empeño se centra en revitalizar a Sumar, sea o no ese el nombre con el que vayan a las elecciones. Se anticipa que el proceso en elecciones autonómicas tendrá su propia dinámica, como ya es evidente: en Extremadura, Podemos e IU fueron juntas y eso no ocurrirá en las elecciones del 8 de febrero en Aragón.

El sector interno del PSOE más belicoso contra Sánchez no cita medidas concretas socioeconómicas del Gobierno, salvo los acuerdos con los independentistas que desembocaron en la ley de amnistía. Sí se alude a la identidad de los socios, con especial mención a EH Bildu, con un lenguaje, en algunos casos, idéntico al que utilizan dirigentes del PP y Vox. En el primer encuentro de críticos tras el verano, el pasado 25 de septiembre ―un almuerzo de medio centenar de personas en un restaurante cerca del Congreso promovido por los más veteranos― no todos se sintieron cómodos con las expresiones que se vertieron contra Sánchez y las acciones a llevar a cabo. Algunos se ausentaron antes de que terminara el acto. Esa incomodidad les hace moverse en un terreno resbaladizo. No comparten los criterios de los veteranos, a quienes consideran fuera de la realidad de lo que hoy es el PSOE, y tampoco los de la actual dirección. Cuando llegue el momento plantearán cuestiones de fondo. Ahora no toca. El PSOE gobierna, sentencian.