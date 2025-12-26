Ir al contenido
La Guardia Civil investiga la muerte de un padre y un hijo en Mugardos

Los cadáveres fueron hallados en el interior de una casa en la que se desató un incendio. Tres personas fallecieron por fuego en sus casas desde Nochebuena

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un hombre de 49 años y de su hijo de 21 cuyos cadáveres fueron localizados en la mañana de este viernes en Mugardos (A Coruña). Los cuerpos estaban en el interior de una vivienda que sufrió un incendio, relatan fuentes del instituto armado. Los agentes fueron alertados por familiares que no tenían noticias de las víctimas desde el día de Nochebuena.

Al entrar en la casa, los agentes observaron “signos evidentes” de que el inmueble había sufrido un incendio, ya que había “diversas estancias afectadas por el humo y el calor”, señala la Guardia Civil. Los cuerpos estaban en una de las habitaciones de la vivienda. Las causas del incendio que afectó al edificio y de la muerte de padre e hijo se determinarán en función del resultado de los informes técnicos y forenses, los investigadores apuntan como principal hipótesis que ambos fallecieron por inhalación de gases derivados de la combustión.

De confirmarse esa línea de investigación, con los dos fallecidos en Mugardos serían ya cinco personas las que han perdido la vida desde Nochebuena debido a incendios en sus viviendas. Dos menores de 15 y 16 años perecieron en el fuego registrado en la mañana de Navidad en una vivienda de dos plantas de la localidad de Alhaurín el Grande (Málaga). Un niño de 12 años murió ese mismo día por inhalación de humo en una vivienda del municipio palentino de Baltanás.

Muere un niño intoxicado por humo en una vivienda de un pueblo de Palencia 

Juan Navarro | Valladolid

Mueren dos menores en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga)

Nacho Sánchez | Málaga

