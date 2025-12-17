El jurado popular no encuentra pruebas de que el robo que acabó con la muerte violenta de una mujer en Murcia fuera planeado por su hijo

“Alejandro no es culpable de haber planeado el robo en casa de su madre”. Con esa frase, el jurado popular que desde el pasado 5 de diciembre ha venido siguiendo el juicio por el intento de robo y brutal asesinato de una mujer de 61 años, Maravillas, que conmocionó a la Región de Murcia el 10 de septiembre de 2023, ha puesto punto final a los que el propio acusado definió como los dos peores años de su vida. Los miembros del jurado no han encontrado durante las cuatro sesiones que ha durado el juicio ninguna prueba clara de que el hijo de la víctima se pusiera de acuerdo con su asesino y urdiera un plan para robar en su propia casa, como apuntaba la fiscal, que pedía para él una pena de tres años de cárcel por un delito de robo con violencia en grado de tentativa. La absolución de Alejandro, que pasó dos meses en prisión provisional tras el crimen, se hizo efectiva inmediatamente después de la lectura del veredicto, a última hora de este martes.

Dilucidar si el joven, que tiene ahora 21 años, planeó o no el robo que acabó en el fatal desenlace de la muerte era la cuestión central de este juicio, pues la autoría del asesinato estaba clara desde el primer momento. El acusado, Bryan, que tenía 29 años cuando cometió el crimen, reconoció los hechos en su declaración ante la Audiencia Provincial de Murcia, lo que llevó a la fiscal a rebajar la pena solicitada de 28 a 21 años de cárcel. Antes de ese reconocimiento no había tampoco ninguna duda sobre su autoría, ya que la brutal paliza que le propinó a Maravillas hasta acabar con su vida quedó íntegramente grabada por una cámara de videovigilancia que había en la casa y que registraba audio y vídeo.

Desde que fue detenido Bryan, que mantenía una estrecha relación de amistad con el hijo de la víctima, aseguró que fue este quien le propuso llevar a cabo el robo. El motivo: que Maravillas retenía el dinero que su hijo había cobrado por una herencia y no le dejaba gastarlo a su gusto.

El día que se cometió el crimen, Bryan y Alejandro hablaron por teléfono más de una hora. Según el primero, para fijar los pormenores de cómo perpetraría el robo. Según el segundo, comentaron las vacaciones y quedaron para verse en la feria. “Ahora veo que me sacó información. Yo fui tonto, y ahora mi madre no está conmigo”, dijo en su declaración ante el juez.

Para la fiscal, una de las pruebas que demostraría que el hijo sabía que se iba a producir el robo es que, de manera espontánea y sin ser preguntado, explicó a la agente de policía que le custodió el día del crimen, que era posible que su amigo hubiera intentado entrar en el domicilio porque él mismo le había dicho en diversas ocasiones que guardaba mucho dinero en metálico en casa. “Yo no quería que le pasara nada a mi madre”, llegó a decir a la agente, algo que a ella le llamó la atención, puesto que Alejandro aún desconocía que haba fallecido.

Para su abogado, Evaristo Llanos, un conocido penalista de Murcia, esa conversación solo demuestra que poco a poco el joven “iba cayendo en la cuenta” de lo que había ocurrido. Otra de las claves por las que el abogado defendió que el agresor no había contado con el hijo de la víctima es el hecho de que no tenía ni siquiera una mínima noción de dónde podía estar el dinero: registró toda la casa, buscando incluso en los falsos techos de los baños, sin encontrar ningún botín.

La fiscal se apoyaba también en una de las frases que Bryan le dijo a la víctima durante la agresión. El abogado solicitó que el jurado viera la grabación de la cámara de seguridad en ese punto para escuchar la frase completa: “Tu hijo abrió la boca cuando estábamos cenando con amigos y te puedo decir que dijo que tenías 20 o 30.000 euros y por eso es por lo que me ha mandado a mí”, se le escucha decir. Para el abogado, lo que se dijo es “me han mandado”, en plural, un matiz crucial, porque se refería a terceras personas y no a Alejandro. Durante la agresión, Bryan se refirió en múltiples ocasiones a esas supuestas terceras personas: “Tienen a Alejandro”, “Tienen a mi hermana y tengo mucho miedo”, “Están siguiendo a tu hijo”, “Me han amenazado”, repite incesantemente durante la agresión para persuadir a la víctima de que le dé el dinero.

Por la crudeza de la paliza, al jurado solo se le exhibieron cinco fragmentos de la grabación de unos 15 segundos cada uno. Para evitar el visionado completo, el jefe de la unidad de Homicidios de la Policía Nacional que dirigió la investigación hizo una prolija descripción de la cinta, uno de los momentos más duros del juicio, junto con los citados visionados.

A pesar de que llevaba más de una década al frente de esa unidad, el policía aseguró durante su declaración que se sintió impactado al ver la escena del crimen por la gran cantidad de lesiones que, a simple vista, presentaba el cuerpo de la fallecida. Cuando tuvo acceso al vídeo, el impacto fue aún mayor, a pesar de su amplia experiencia. “Son imágenes muy complicadas de ver. Se grabó la escena entera y se ve toda la agonía, las imágenes son sobrecogedoras”, aseguró.

A la luz de esas pruebas, el jurado ha considerado que Bryan mató a Maravillas “con alevosía”, con el objetivo de poder cometer el robo y para no ser delatado, puesto que, como también queda patente en las grabaciones, ella lo reconoció y se dirigió a él por su nombre en numerosas ocasiones para rogarle que parara. Han corroborado asimismo la agravante de disfraz, puesto que el hombre iba completamente cubierto.