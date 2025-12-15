El juez procesa al empresario que financió a Alvise y le impone una fianza solidaria de 247 millones

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha procesado al empresario Álvaro Romillo, que confesó haber entregado 100.000 euros a Alvise Pérez para financiarle la campaña al Paralmento Europeo. El juez considera que Romillo es responsable de una estafa de 185 millones de euros a más de tres mil inversores que metieron su dinero en la plataforma Madeira Invest Club (MIC). El magistrado ha procesado a otras nueve personas por delitos de estafa y organización criminal y les ha impuesto a todos una fianza solidaria superior a los 247 millones de euros.

La resolución del magistrado señala que Romillo, también conocido como Cryptospain, “movido por el ánimo de lucro”, puso en marcha una estructura jerarquizada de la que asumió la dirección y el liderazgo para utilizar su plataforma digital como un instrumento de fraude y ocultación de los beneficios obtenidos. La investigación se ha centrado en cómo operaba el Madeira Invest Club que era un “club privado” que ofrecía altas rentabilidades con la inversión en inmuebles, vehículos de lujo, embarcaciones de recreo, whisky, oro, criptomonedas y obras de arte digitales de las que prometía la recompra en un plazo determinado con unos beneficios preestablecidos.

El objeto de la organización criminal, apunta Calama, consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas en el portal Madeirainvest.com que “aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable”. El escrito destaca que Romillo ejercía un control directo sobre las operaciones, coordinando la captación de fondos, la manipulación de la información y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización.

Romillo utilizaba canales de comunicación como Tik Tok o Youtube a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. Dentro de su estrategia de marketing, dice el juez, también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos y en uno de ellos en el Hipódromo de la Zarzuela (Madrid) participó el eurodiputado Alvise Pérez.

La estafa que se le atribuye a los investigados es por un delito en masa, puesto que montaron un negocio de tipo piramidal en el que canalizaban “todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo, es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude”. “El comportamiento de Álvaro Romillo Castillo fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria”.

La resolución da cuenta del entramado societario diseñado y dirigido por Romillo con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones. Calama acuerda que el empresario continúe en prisión provisional donde permanece desde el pasado 6 de novimbre cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvo al inferir que podía existir riesgo de fuga a las puertas de su declaración judicial.