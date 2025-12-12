Ir al contenido
España
Sucesos

Detenidos dos padres por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y el papel de los progenitores

Policia Nacional
José C. Rejas
Toledo -
La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real. Los servicios de emergencia se han trasladado a un domicilio situado en la calle Toledo de la capital ciudadrealeña hacia las 10.30 de este viernes tras las llamadas efectuadas al 091 por varios vecinos alertando de lo ocurrido. Al lugar, una vivienda ocupada, se desplazaban efectivos policiales y sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida del menor, que ha fallecido poco antes de las 11 de la mañana.

En la vivienda se encontraban los progenitores del pequeño, que han sido detenidos ante las versiones contradictorias aportadas a los agentes y los signos de violencia que presentaba el cuerpo. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y el papel de los progenitores, que según fuentes policiales habrían mantenido una discusión previa. En la vivienda se encontraba también otra menor, que ha quedado bajo custodia de familiares tras la detención de los padres.

_

