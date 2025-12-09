Tezanos justifica sus encuestas y se revuelve ante el PP en el Senado: “¡Ni la inquisición!”

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas declara este martes sobre su gestión al frente de la institución

José Félix Tezanos se gira a la derecha. Los senadores del PP le observan sorprendidos en un corrillo alrededor de tres termos de café caliente que el Senado ofrece a sus señorías. No es habitual que los comparecientes de una comisión de investigación intercambien saludos al principio. Tezanos —muy cuestionado desde su nombramiento en 2018, incluso por los trabajadores y asesores de la institución— les suelta:

—Sacaremos en breve una encuesta de buenas formas.

Un diputado del PP sale al quite de inmediato, como cuando un portero recibe mensajes del equipo rival antes de tirar un penalti: “¿Está nervioso?”, pregunta. Tezanos, de 79 años, catedrático de emérito de Sociología de la UNED, suelta una pequeña mueca y un monosílabo. “No”. Y le da un apretón de manos antes de dirigirse hacia el asiento de los comparecientes.

El presidente del CIS solía ser una figura desconocida para el gran público. Casi nadie recuerda al anterior, ni al primero, ni al segundo. A Tezanos, sí. Es conocido desde su llegada a esta institución pública —-que recibe casi 15 millones de euros al año— porque ha cambiado el modelo de las encuestas, por su reconocida militancia socialista y por su defensa férrea y pública de Pedro Sánchez. “Podrá compartirse o no”, ha dicho este martes, “pero las encuestas sirven para reflejar la realidad”. La realidad es que el presidente del CIS ha sobreestimado desde el inicio de su mandato la suma del voto de la izquierda. Fue así en 2023 y en las cuatro elecciones de 2024 (Cataluña, Galicia, País Vasco y europeas).

El PP ha llamado este martes a Tezanos al Senado —donde cuentan con una mayoría absoluta– para que intervenga en la comisión de investigación sobre su “gestión”. La primera en intervenir ha sido la senadora andaluza de Vox, Paloma Gómez: “¿Por qué no preside el CIS alguien que no esté vinculado al PSOE?”. Tezanos ha respondido que si ella no iría a un médico por saber el partido político al que vota . “Soy independiente cuando hago los datos. Hago un modelo”, ha insistido. La senadora de Vox no ha quedado convencida:

—Siempre gana el PSOE. ¿No es extraño?

—No dependo del PSOE.

—¿Por qué nunca da en el clavo?

—Eso lo dice usted. Hemos dado siempre en el clavo.

Tezanos no cree que haya una falta de credibilidad en el CIS, ni mucho menos. Vox ha insistido en que si tan bien le van las encuestas a Pedro Sánchez, debería convocar ya elecciones. “Eso no tiene nada que ver”, ha contestado. La senadora, un tanto sorprendida, ha refutado: “¿Y para qué queremos las encuestas?”. A saber. Tezanos ha respondido que

permiten conocer el estado de la opinión pública, entre risas de la bancada socialista. Y ha continuado con más preguntas, quizá un tanto sesgadas:

—¿Quién miente más Sánchez o Tezanos?

—Ni el CIS ni Sánchez.

—¿Sánchez no miente?

—Yo creo que no.

Y ha pedido encuestas sobre los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al entorno del presidente Sánchez. De paso, Tezanos ha criticado también al periodista del diario EL PAÍS, Kiko Llaneras, especializado en datos y encuestas. “Es ingeniero, no sociólogo”, ha dicho. La senadora de Vox ha preguntado entonces por otro experto, el presidente de la encuestadora GAD3, Narciso Michavila. Tezanos ha criticado a Michavila por desviarse en su predicción en las pasadas elecciones generales de 2023. “Es del PP”, ha dicho.

Tras Vox, el senador de Esquerra Republicana de Catalunya ha inquirido por la monarquía y el motivo por el cual no se pregunta sobre ella desde 2015. “No hay una decisión deliberada sobre esto”, ha dicho Tezanos, que ha explicado que esto también sucede en otros países europeos con monarquías. “En ese contexto”, ha insistido, “nos parece que, donde no hay problema, no es propio abrir un interrogante”. Minutos después, el senador socialista ha defendido la figura del presidente del CIS y ha criticado al PP por sus críticas constantes a los nombramientos del Gobierno en las instituciones públicas. “Se han dicho muchos bulos [sobre Tezanos]. Hacen un trabajo riguroso”.

El turno del PP ha sido el más polémico. Tezanos ha dicho que las preguntas del senador zamorano Fernando Martínez-Maillo han sido como si fuera la “inquisición”. Martínez-Maillo le ha dicho que tiene “voluntad de no acertar” y que “miente mucho”. El presidente del CIS, eso sí, ha llegado a reconocer que el texto que escribió en 2021 en una revista, donde calificaba a Isabel Díaz Ayuso de “escasa entidad intelectual y política”, no debería haberlo escrito.

–¿Quién escribe las encuestas?

—El CIS. Usted se piensa que soy yo.

—¿Por qué no ha preguntado sobre la amnistía?

—-Por lo mismo que no hemos preguntado que el presidente de un determinado partido se va de vacaciones con un narcotraficante [en referencia a Alberto Núñez Feijóo].

Maillo ha tenido curiosidad por saber cuántas veces habla al día con Sánchez. “¿Tengo que decirlo? Ni la inquisición”, ha cuestionado. Maillo ha insistido en si, por casualidad, conocía a Leire Díez, la denominada fontanera del PSOE. E incluso si se había subido al Peugeot con Sánchez durante la gira de las primarias que le aupó a la secretaria general del PSOE. No ha habido respuestas. “‘¡Ha preguntado hasta por la tortilla de patata!”, ha insistido el senador del PP. “Su problema, señor Tezanos, es que su alma ideológica prima sobre su cátedra”. Y Tezanos, sonriente, ha dicho: “He venido con el mejor ánimo, pero esta sesión no responde a las pautas de la cortesía”.