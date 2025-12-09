Detenido un joven de 19 años “que se aburría” por robar 64 millones de datos privados de empresas

Un joven de 19 años estaba detrás del robo de datos a nueve empresas, entre ellas energéticas y de seguros, y el intento de venta de esa preciada información, entre las que había número de DNI, nombres y apellidos, teléfonos, direcciones de correo electrónico, e incluso códigos IBAN, imprescindibles para hacer transferencias bancarias internacionales. El chico fue detenido la semana pasada en la localidad de Igualada (Barcelona, 41.466 habitantes) en una operación de la Policía Nacional. Los investigadores estiman que se hizo con 64 millones de datos privados.

El investigado era un joven que había estado estudiando Formación Profesional por la rama informática, pero lo dejó porque “se aburría”, y también estuvo trabajando de forma temporal en una empresa tecnológica, según informan fuentes conocedoras de la operación. En estos momentos se encontraba sin ocupación conocida. Según las pesquisas, intentaba vender la información que sustraía a través de diversos foros de hackers. Para ello, utilizaba seis cuentas distintas y hasta cinco pseudónimos diferentes, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. En la investigación han participado agentes de la Comisaría General de Información (CGI), que investigan estos delitos cuando afectan a infraestructuras críticas, como es una empresa de energía, y de la Comisaría General de Policía Judicial (CGP), que se encarga de perseguir a quienes roban la información con finalidad económica.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando los agentes supieron que nueve empresas diferentes estaban afectadas por robo de datos. Tras diversas gestiones, ubicaron al principal sospechoso en esta localidad barcelonesa y comprobaron que se había hecho con hasta 64 millones de estos datos.

Tras cinco meses de pesquisas, la semana pasada se desplazaron hasta una vivienda de la localidad en la que arrestaron al joven e intervinieron varios dispositivos informáticos, que todavía se están analizando, pero que dejaron ver que había estado sustrayendo datos e información de otras entidades, como dos universidades, además de billeteras que estaban almacenadas en esos dispositivos. Los investigadores también han bloqueado una billetera de criptomonedas donde se sospecha que ingresaba las ganancias que obtenía por la venta de los datos. En esos monederos había entre 8.000 y 10.000 euros, según las fuentes consultadas.

Los investigados por estos delitos suelen ser personas jóvenes, que debutan entre los 14 o 15 años y que van aprendiendo a fuerza de intercambiar consejos o trucos en foros de internet.

En los últimos meses se han conocido varios casos en los que la edad de los ciberdelincuentes era muy baja. En octubre, por ejemplo, dos menores fueron detenidos en Cataluña y en Albacete, como responsables de la difusión a través del chat de una aplicación de mensajería instantánea, Telegram, de datos confidenciales de, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Margarita Robles y José Manuel Albares, miembros de las fuerzas de seguridad y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las pesquisas se dirigieron entonces contra un pirata informático que se autodenominaba N4t0x y colgó en internet un mensaje en el que aseguraba haber conseguido, junto a otras personas, “una megafiltración de datos personales de la gran mayoría de políticos españoles” con una herramienta informática denominada SpainData. Según este mensaje, la herramienta les permite “hacer consultas con el 100% de la población española” y proporcionales su dirección actual y el número del DNI. “Siempre que alguien se mude y actualice sus datos en las redes del gobierno, nosotros también lo hacemos”, afirma para luego definir esta herramienta como “algo muy poderoso y comprometedor”.

El último informe sobre la cibercriminalidad en España en 2024, hecho público en noviembre, recoge un incremento de los ciberataques perpetrados por grupos de piratas informáticos contra empresas y organismos públicos. En este apartado, el informe cita el grupo prorruso Noname057, cuya estructura fue parcialmente desmantelada el pasado julio en una operación internacional en la que participó la Policía Nacional. Entre los presuntos cabecillas de este grupo cercano al régimen de Vladímir Putin está el profesor español Enrique Arias Gil, supuestamente refugiado en Moscú y para el que la Audiencia Nacional ha dictado una orden de detención internacional. A Noname057 se le considera responsable de lanzar contra España desde que surgió en 2022 más de 500 oleadas de ciberataques en venganza por el apoyo de Madrid a Ucrania.