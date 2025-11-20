Ir al contenido
Detenida por un homicidio la banda implicada en el asalto a la casa de María del Monte

Los arrestados también podrían estar detrás del asalto al chalé de Sergio Ramos

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
Los miembros de una banda asentada en la periferia de Sevilla han sido detenidos este martes por la muerte de un hombre de 33 años que fue tiroteado en Chiclana este verano durante un robo de marihuana, lo que se conoce en el argot policial como vuelco. Sin embargo, este grupo no se dedicaba tan solo a robar estupefacientes, sino que planeaban grandes golpes, con fuertes botines, según señalan fuentes conocedoras de la investigación. De hecho, están implicados en el asalto a la casa de la tonadillera María del Monte en la localidad sevillana de Gines en agosto de 2023, y también podrían estar detrás del asalto al chalé de Sergio Ramos y Pilar Rubio, ese mismo año, en Bollullos de la Mitación, también en la provincia de Sevilla. En ambos casos, los robos se produjeron cuando las casas estaban ocupadas por familiares de los propietarios.

El líder de este grupo y cabecilla de la organización, de iniciales J. F. N. D., conocido por el alias de Zoleta, es descrito por estas fuentes como un maniaco de la seguridad. Cuando los agentes de la Guardia Civil fueron a detenerle por el crimen de Chiclana lanzó una pistola corta por la ventana, cargada y lista para disparar. Dormía con un machete negro de grandes dimensiones oculto entre el canapé y el colchón, con el mango visible para poder cogerlo en caso de necesidad y en su dormitorio tenía además una espada oculta detrás de la mesilla, un puñal de doble filo, un hacha pequeña que se utiliza para lanzarla a cierta distancia y una navaja de muelle.

El arresto de los cinco implicados por el crimen de Chiclana, a cargo del equipo de delitos contra las personas y homicidios de la Guardia Civil en Cádiz, se precipitó porque los investigadores supieron los sospechosos estaban planeando un nuevo golpe. En este caso se habían fijado en la casa de un hombre de avanzada edad y se mostraban dispuestos a emplear todo tipo de violencia para conseguir las claves para abrir la caja fuerte y otros objetos de valor.

El violento vuelco que acabó con el hombre muerto en Chiclana este verano les granjeó un botín de 30 kilos de cogollos de marihuana, listos para vender, según las fuentes conocedoras del operativo. Esta droga alcanzaría en el mercado negro un precio que podría oscilar entre 45.000 euros y 57.000 en España, aunque ese precio se multiplicaría en otros países europeos.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana, donde han sido puestos a disposición los arrestados este jueves. A los cinco detenidos les atribuyen delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia en casa habitada. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

El asalto en Chiclana se produjo a las cinco de la mañana del pasado 8 de agosto. Siete personas entraron “con extrema violencia” en la vivienda, ubicada en el camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses. Iban buscando una gran cantidad de marihuana que pensaban que no tenía vigilancia y en un momento determinado se produjeron disparos “con al menos dos armas”, según ha informado la Guardia Civil. Uno de esos disparos le dio al dueño de la casa y le causó una muerte inmediata, delante de sus hijos, de corta edad, y su pareja, de 19 años. En la huida, los asaltantes robaron un coche del fallecido y se llevaron dos bolsas de grandes dimensiones con la marihuana.

Los investigadores activaron entonces la Operación Aguileo, que ha terminado con la detención de los implicados tres meses después. La Guardia Civil ha recopilado “numerosas evidencias” en 15 registros domiciliarios practicados Puerto Serrano (Cádiz) y las localidades sevillanas de Guillena, Alcalá del Río, Carmona y Sevilla capital.

En esas inspecciones se han intervenido armas de fuego y numerosas armas blancas. También un chaleco antibalas, herramientas para abrir vehículos o cerraduras, cámaras de videovigilancia, visores nocturnos o multitud de móviles, además de 1,7 kilos de cogollos de marihuana y 365 plantas de esta misma droga.

