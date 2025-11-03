Feijóo celebra la dimisión de Mazón y pide a Vox que facilite “cuanto antes” la elección del sustituto

El líder del PP defiende a su barón y censura que haya sido víctima de una “cacería” en una cita a la que solo ha asistido el presidente de Murcia

Alberto Núñez Feijóo ha avalado este lunes el paso atrás de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, un año y cuatro días después de la tragedia de la dana en la que murieron 229 personas en Valencia y tras una fortísima presión social para que se marchara. Para el líder del PP, la renuncia de Mazón es una “decisión correcta”, pero le ha defendido, presentándole como víctima de “una cacería”. A partir de ahora, el PP tendrá que negociar con Vox su apoyo para investir a un nuevo president, así que, consciente de ello, el jefe de los populares se ha dirigido a Vox esta mañana para pedirle que facilite “cuanto antes” esa elección, que depende del voto de los ultras. No tenía Feijóo este lunes un papel sencillo en la reunión del órgano de dirección del PP, en un día “complicado”, según reconocían a la entrada algunos de sus integrantes, como demuestra que la mayoría de los barones se haya ausentado. El líder del PP ha optado por contraatacar elevando al máximo, en paralelo, el tono contra el PSOE, al que ha llegado a calificar hoy de “organización criminal”.

Feijóo se ha dirigido en un discurso en abierto a un Comité Ejecutivo descafeinado, al que solo ha asistido un presidente en ejercicio de los 11 del PP, el de Murcia, Fernando López Miras. El resto se ha excusado por razones de agenda, pero en el fondo se trataba de un día muy incómodo para el PP. El líder ha dejado para el final de su intervención la referencia a Mazón. “Hoy ha presentado la dimisión un compañero”, ha subrayado, en un gesto de calidez hacia el barón valenciano, que ha reconocido que se marcha porque no puede soportar más la presión social y política para que se vaya. “Un compañero”, ha enfatizado Feijóo, “que ha reconocido errores y que ha sufrido una cacería. No es un asesino. Cometió errores, sí, también se disculpó y los asumió; hoy, hasta las últimas circunstancias”.

Feijóo se ha referido también a las críticas de quienes creen que Mazón debía haber dimitido mucho antes, en cuanto se supo que el día del temporal pasó cuatro horas comiendo con un periodista, ajeno a la gestión de la emergencia y cuando empezó a cambiar sus versiones reiteradas veces sobre lo que hizo. “Hay muchos que harán leña del árbol caído”, ha lamentado Feijóo. “Y seguirá el ensañamiento. Dirán que se tenía que haber ido mucho antes. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez”.

El jefe de los populares ha tenido palabras también para las víctimas de la dana y sus familias. “Siempre están y estarán como primer objetivo y deber de este partido. A ellas les debemos respeto, memoria y reparación. Nunca las utilizaremos”.

El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda, ha salido en apoyo a Mazón, de quien ha dicho que el dimisionario ha hecho “lo correcto y lo adecuado” y ha asegurado que es “una pena que no cunda el ejemplo” con quienes, ha dicho, tenían responsabilidades ante la dana en el Gobierno, que han actuado “con soberbia. Sin mencionar a Mazón ni su dimisión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha culpado tácitamente al Ejecutivo de hacer cálculo político. ”No pararán retorciendo el dolor de las víctimas y del pueblo valenciano porque solo interesa el cálculo político. El cálculo que sólo mira hacia un sitio: el que oculta que el Gobierno no actuó ni antes ni después de la DANA; el cálculo que todavía hoy es incapaz de arrimar el hombro para la recuperación". El presidente de Castilla y León, el también popular Alfonso Fernández Mañueco, ha sido muy parco al ser preguntado por el anuncio de su homólogo valenciano y se ha limitado a decir “máximo respeto” ante el anuncio de la dimisión.

De izquierda a derecha, la vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, este lunes en Madrid. Jaime Villanueva

Y ha cargado contra el Gobierno socialista, tratando de repartir culpas. Mazón, se ha quejado, “da una lección a quienes no asumen nada”. “La política ha de ser justa. Vuelvo a afirmar que fue una emergencia nacional que el Gobierno no atendió. Lo dije entonces y lo mantengo hoy. El Gobierno podía haberla declarado, y no lo hizo”. El líder popular ha advertido a los socialistas que, si creen que con la dimisión de Mazón “se borran sus responsabilidades, se equivocan”. Muchos en el PP pedían a Génova la salida de Mazón precisamente para poder poner el foco en la supuesta responsabilidad del Gobierno central en la catástrofe, que a partir de ahora el PP explotará.

Pero la prioridad ahora del PP es no perder el poder en la Comunidad Valenciana, así que Feijóo ha dirigido un mensaje importante a Vox para que facilite una nueva investidura. “Pido a los partidos que sostienen al Gobierno autonómico que estén a la altura. Que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente”, ha exhortado el líder popular a los ultras. Génova confía en que Vox respalde a un nuevo candidato del PP, aunque sabe que no será fácil y que la negociación será ardua. Esa es una de las razones por las que los populares no han definido todavía al candidato o candidata a suceder a Mazón como presidente de la Generalitat. El PP quiere hablar antes con el partido de Santiago Abascal para saber por dónde respira sobre los nombres que le presente.

Los populares afrontan un día duro por la caída de uno de sus presidentes, que opaca además las noticias en las que el PP quería poner el foco: el comienzo del juicio al Fiscal General del Estado y la decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo a Koldo García y José Luis Ábalos en el caso de las mascarillas. Feijóo ha elevado todo lo que ha podido los decibelios sobre este asunto, tratando de dirigir las miradas en esa dirección. “El sanchismo”, ha concluido, “ha convertido al PSOE en una organización criminal”.