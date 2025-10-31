Mueren tres marineros españoles en un accidente de tráfico en Namibia
Los trabajadores se dirigían al puerto, donde iban a embarcar para participar en la campaña de pesca de merluza negra
Tres marineros españoles han muerto esta noche en Namibia en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados cuando se dirigían a Walvis Bay para embarcar.
Los tres trabajadores, de origen gallego, iban en un taxi, cuyo conductor falleció también, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI). Se sabe que los tres marineros iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo, la merluza negra, pero de momento se desconoce en qué barco.
La carretera por la que se desplazaban está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.