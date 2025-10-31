Ir al contenido
Mueren tres marineros españoles en un accidente de tráfico en Namibia

Los trabajadores se dirigían al puerto, donde iban a embarcar para participar en la campaña de pesca de merluza negra

Agencias
Madrid -
Tres marineros españoles han muerto esta noche en Namibia en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados cuando se dirigían a Walvis Bay para embarcar.

Los tres trabajadores, de origen gallego, iban en un taxi, cuyo conductor falleció también, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI). Se sabe que los tres marineros iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo, la merluza negra, pero de momento se desconoce en qué barco.

La carretera por la que se desplazaban está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana.

