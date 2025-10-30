Ir al contenido
_
_
_
_
España
Aniversario de la Dana

Abascal sale en defensa de Mazón tras los insultos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana

El líder de Vox considera que el “linchamiento” ha sido promovido por el Gobierno

J. N.
J. N.
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha salido en defensa de Carlos Mazón en un mensaje publicado en su perfil de X tras los abucheos y los insultos que recibió este miércoles el president de la Generalitat valenciana durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana. “Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez”, ha escrito el líder ultra en la red social después de ver la indignación con la que los familiares de las víctimas de la tragedia recibieron este miércoles a Mazón durante el homenaje.

“Vox ha exigido explicaciones y responsabilidades al señor Mazón por su gestión en la dana”, prosigue su mensaje, “y lo hemos hecho y lo hacemos en Parlamentos y en cualquier otro lugar donde tenga derecho a la defensa”, apunta. Seguidamente, el líder de Vox ha escrito que los insultos que recibió Carlos Mazón durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana son un “linchamiento” obra del “mafioso de La Moncloa”, en referencia a Sánchez.

Durante el homenaje a los fallecidos por la dana de hace un año en el Museu de les Ciències de València, algunos de los familiares se levantaron de sus sillas cuando vieron entrar en la sala al jefe del Consell y mostraron imágenes de sus seres queridos mientras proferían gritos de “¡asesino!”, “¡fuera!” o “¡sinvergüenza!”. Abascal considera que la protesta de los familiares de las víctimas fue una demostración de que Sánchez “es capaz de toda violencia para ocultar su responsabilidad criminal”, ya que, a su juicio, el presidente del Gobierno es “el primer y principal responsable, por acción y por omisión, de la tragedia de Valencia”.

Las asociaciones de víctimas pidieron que Mazón no acudiera al funeral celebrado este miércoles, pero finalmente asistió, aunque no estuvo presente en el saludo que dieron las autoridades a las víctimas antes del inicio del homenaje. Hoy, el president ha vuelto al museo donde fue abucheado porque tenía previsto participar en la apertura de un congreso de cooperativas. Ahí ha afirmado que se hace “cargo del día de ayer y de otros días” y ha pedido “un tiempo de reflexión”. Mazón se ha negado a responder a si se ha planteado presentar su dimisión, antes de entrar, precisamente. Fuentes de la Generalitat desligan ese periodo de reflexión de Mazón con la posibilidad de que presente su dimisión por la presión social y política, incluidos algunos sectores del PP, informa Ferran Bono.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

J. N.
J. N.
J. N. - twitter
Es redactor en la sección España. Previamente, estuvo ocho años en Opinión, donde colabora con la columna 'Red de redes'. Es graduado en Periodismo por la Complutense y máster en Periodismo de Datos y Nuevas Narrativas en la Universitat Oberta de Catalunya. Antes de su llegada a EL PAÍS en 2017 trabajó en Onda Regional de Murcia y Cadena SER.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Mazón pide un tiempo de reflexión tras el escarnio público del funeral y rehúsa responder si piensa dimitir

Ferran Bono | Valencia

Mazón se derrumba al enfrentarse por primera vez al dolor y la rabia de las víctimas de la dana

Natalia Junquera | Valencia

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 16,19€
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 16,19€
escaparate
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
escaparate
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_