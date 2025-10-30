Abascal sale en defensa de Mazón tras los insultos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha salido en defensa de Carlos Mazón en un mensaje publicado en su perfil de X tras los abucheos y los insultos que recibió este miércoles el president de la Generalitat valenciana durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana. “Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez”, ha escrito el líder ultra en la red social después de ver la indignación con la que los familiares de las víctimas de la tragedia recibieron este miércoles a Mazón durante el homenaje.

“Vox ha exigido explicaciones y responsabilidades al señor Mazón por su gestión en la dana”, prosigue su mensaje, “y lo hemos hecho y lo hacemos en Parlamentos y en cualquier otro lugar donde tenga derecho a la defensa”, apunta. Seguidamente, el líder de Vox ha escrito que los insultos que recibió Carlos Mazón durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana son un “linchamiento” obra del “mafioso de La Moncloa”, en referencia a Sánchez.

Durante el homenaje a los fallecidos por la dana de hace un año en el Museu de les Ciències de València, algunos de los familiares se levantaron de sus sillas cuando vieron entrar en la sala al jefe del Consell y mostraron imágenes de sus seres queridos mientras proferían gritos de “¡asesino!”, “¡fuera!” o “¡sinvergüenza!”. Abascal considera que la protesta de los familiares de las víctimas fue una demostración de que Sánchez “es capaz de toda violencia para ocultar su responsabilidad criminal”, ya que, a su juicio, el presidente del Gobierno es “el primer y principal responsable, por acción y por omisión, de la tragedia de Valencia”.

Las asociaciones de víctimas pidieron que Mazón no acudiera al funeral celebrado este miércoles, pero finalmente asistió, aunque no estuvo presente en el saludo que dieron las autoridades a las víctimas antes del inicio del homenaje. Hoy, el president ha vuelto al museo donde fue abucheado porque tenía previsto participar en la apertura de un congreso de cooperativas. Ahí ha afirmado que se hace “cargo del día de ayer y de otros días” y ha pedido “un tiempo de reflexión”. Mazón se ha negado a responder a si se ha planteado presentar su dimisión, antes de entrar, precisamente. Fuentes de la Generalitat desligan ese periodo de reflexión de Mazón con la posibilidad de que presente su dimisión por la presión social y política, incluidos algunos sectores del PP, informa Ferran Bono.