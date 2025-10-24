Ir al contenido
España
relaciones IGLESIA-ESTADO

Bolaños se reúne en el Vaticano con el número dos del Papa

El ministro de Justicia mantiene un encuentro de trabajo con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin

El País
El País
Madrid -
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido este viernes una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, según han informado fuentes del ministerio.

Al encuentro con el número dos del papa León XIV en el Vaticano ha asistido también la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa, y en él se han abordado “diferentes asuntos de interés en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado”, apuntan las mismas fuentes de Justicia.

La reunión entre los dos representantes de España y el número dos del Vaticano se ha desarrollado de manera “cordial y constructiva”, califican desde el Ministerio de Justicia, y llega un mes después del nombramiento como nuncio, máximo representante diplomático en España, de Piero Pioppo, quien fue secretario personal de Angelo Sodano, el ultraconservador número dos de Juan Pablo II.

El pasado marzo el Gobierno acordó con la Conferencia Episcopal Española el fin de exenciones fiscales de las que se beneficiaba la Iglesia, que afectaban al gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y al impuesto por contribuciones especiales.

Bolaños ya se reunió con Parolin el pasado 25 de febrero, también en la Ciudad del Vaticano, para tratar de avanzar en las negociaciones con la Iglesia. El Ejecutivo había convocado poco antes un concurso internacional de ideas para resignificar el monumento del Valle de Cuelgamuros, antes “de los Caídos”, si bien decidió que la basílica finalmente no sea desacralizada y que la comunidad de benedictinos continúe en el Valle.

