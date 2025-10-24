Bolaños se reúne en el Vaticano con el número dos del Papa
El ministro de Justicia mantiene un encuentro de trabajo con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido este viernes una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, según han informado fuentes del ministerio.
Al encuentro con el número dos del papa León XIV en el Vaticano ha asistido también la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa, y en él se han abordado “diferentes asuntos de interés en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado”, apuntan las mismas fuentes de Justicia.
La reunión entre los dos representantes de España y el número dos del Vaticano se ha desarrollado de manera “cordial y constructiva”, califican desde el Ministerio de Justicia, y llega un mes después del nombramiento como nuncio, máximo representante diplomático en España, de Piero Pioppo, quien fue secretario personal de Angelo Sodano, el ultraconservador número dos de Juan Pablo II.
El pasado marzo el Gobierno acordó con la Conferencia Episcopal Española el fin de exenciones fiscales de las que se beneficiaba la Iglesia, que afectaban al gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y al impuesto por contribuciones especiales.
Bolaños ya se reunió con Parolin el pasado 25 de febrero, también en la Ciudad del Vaticano, para tratar de avanzar en las negociaciones con la Iglesia. El Ejecutivo había convocado poco antes un concurso internacional de ideas para resignificar el monumento del Valle de Cuelgamuros, antes “de los Caídos”, si bien decidió que la basílica finalmente no sea desacralizada y que la comunidad de benedictinos continúe en el Valle.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.