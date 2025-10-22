El PP pide al Supremo que reclame al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017

El PP ha solicitado al Tribunal Supremo que reclame “con carácter urgente” al PSOE todos los movimientos de caja de los últimos ocho años para que estén disponibles antes del próximo 29 de octubre, cuando están citados el exgerente del partido y una trabajadora de la Secretaría de Organización. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la acusación popular, dirigida por el PP, pide los movimientos de caja desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y “no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos”, especificando las salidas, los conceptos y los receptores “de todo el dinero que llegó a la caja” desde ese año.

Los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García han dado munición política y judicial al PP desde que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aludiera a “una falta de concordancia” entre la documentación remitida por el PSOE al Supremo sobre las liquidaciones hechas a Ábalos y a conversaciones entre García y su exmujer sobre supuestos ingresos en efectivo “mediante sobres en la sede del PSOE” de la calle Ferraz. Ese documento ya ha provocado la citación como testigos por parte del magistrado Leopoldo Puente del exgerente del partido Mariano Moreno Pavón y la trabajadora Celia Rodríguez Alonso. Pero los populares pretenden tener acceso a todos los movimientos de caja del PSOE antes de que ambos comparezcan en el Supremo.

Los populares también solicitan la “normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017″ y las posibles modificaciones posteriores, y la “política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE”. Según el PP, esta información es “de indudable interés para las presentes actuaciones”, ya que permitirá conocer “determinados particulares acerca de los procedimientos de reembolso de gastos seguidos por el PSOE, en general, y respecto de Ábalos y Koldo, en particular”.

“Todo ello, en aras de alcanzar una comprensión completa de la información ya remitida por el PSOE, de las fuentes de ingresos de los investigados y del propio atestado, cuestiones, todas ellas, de sumo interés para las declaraciones acordadas y, por ende, para esta causa”, alegan los populares.