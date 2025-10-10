Sumar pide en el Congreso que no se aplique el Código Penal Militar a los guardias civiles

Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que deje de juzgarse a los guardias civiles con el código penal militar en tiempos de paz. Esta iniciativa, que no tiene fuerza vinculante y busca que el Gobierno la acometa, se ha planteado a petición de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que tiene este asunto entre sus principales caballos de batalla. “Es una irregularidad que vivimos los guardias civiles desde hace décadas”, ha valorado la portavoz de AUGC, Olaya Salardón, que ha reclamado un “consenso político” para que de una vez por todas se cambie la ley orgánica 14/2015 del Código Penal Militar y que los guardias civiles no estén sujetos a él, especialmente en las situaciones que no tienen nada que ver con su servicio.

Enrique Santiago, portavoz de este grupo parlamentario, y la secretaria de comunicación de AUCG se han reunido durante 45 minutos este viernes en el Congreso. Después, han comparecido ante los medios para explicar la conveniencia de que se considere su reclamación. Según han contado, conduce a situaciones como la que se vivirá el próximo 4 de noviembre en Tenerife, cuando un guardia civil se enfrentará a seis meses de prisión por hacer un viaje familiar para visitar a su madre mientras estaba de baja. “Ojalá que se retire la acusación porque es algo completamente desproporcionado”, ha confiado Santiago.

La proposición no de ley se registró el 24 de septiembre para que fuera debatida y aprobada en la Comisión de Interior. “No tiene mucho sentido que, además de un régimen disciplinario administrativo, se les aplique el Código Penal Militar”, ha recalcado Santiago. El diputado ha recordado que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya hubo una modificación legal para eliminar la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil salvo en caso de estar integrados en contingentes militares, básicamente en misiones en el extranjero o en tiempos de guerra, pero que esa situación se revirtió en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

“Cualquier problema en relaciones se soluciona amistosamente o mediante métodos administrativos, pero aquí [en la Guardia Civil] puede significar incluso encarcelamiento”, ha abundado Santiago. El portavoz de Sumar ha incidido en que “lo más sensato” sería “volver a lo que hubo en vigor durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Sobre las posibilidades de que la iniciativa tenga éxito, se ha declarado “optimista”. “Hemos estado hablando con el Partido Socialista, que creemos que avanza positivamente”, ha asegurado. El portavoz de Sumar ha confiado en que la petición se abra paso en la Comisión de Interior, donde tiene la impresión de que se ve con mayor normalidad, ya que no hubo “ningún problema de indisciplina en el cuerpo” durante el tiempo en el que no se les aplicó el Código Penal Militar. Con todo, Santiago ha situado como “principal problema” y en el que están trabajando, la forma en la que sea recibida esta reclamación en la Comisión de Defensa del Congreso, que también afecta a la Guardia Civil, precisamente por su condición de cuerpo militar. “Para mí ese es el principal problema, pero estamos trabajando para que esto se solucione (...) Soy optimista porque además esto también es un síntoma de democratización, de profundización de la democracia”, ha añadido.