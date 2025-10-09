El PP usa una nota en la agenda de la fiscal superior de Madrid para insinuar sin pruebas contactos con Begoña Gómez

La anotación, según dijo Rodríguez a la UCO, se refería a dos casos distintos que investiga la Fiscalía. La defensa de la esposa del presidente niega que ambas se conozcan

Una anotación en un post-it con el nombre de Begoña Gómez y, por separado, “Restaurante Manuel Becerra” en la agenda de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha llevado al PP a especular sobre si “pudo haber contactos” entre Rodríguez y la esposa del presidente del Gobierno. Fuentes de la defensa de Gómez niegan que ambas se conozcan y ya Rodríguez, durante el registro de su despacho, aclaró a la Guardia Civil que la anotación sobre el local de hostelería nada tenía que ver con la esposa del Gobierno, sino con el caso de un incendio que había víctimas mortales en un restaurante de la plaza de Manuel Becerra de Madrid un año antes de la anotación.

Pese a que la fiscal explicó a la UCO —según recoge el acta oficial del registro de su despacho del 30 de octubre de 2024— que la nota respondía a que ella pensaba requerir información sobre el caso del restaurante y, por separado, también sobre una querella presentada contra Gómez, el PP ha exigido la comparecencia “inmediata” del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que dé explicaciones sobre si la fiscal conocía ya las investigaciones sobre la esposa de Pedro Sánchez o si recibió órdenes de García Ortiz para informarle sobre ellas. Para los populares, la anotación puede suponer “un nuevo episodio de degradación ética y democrática”.

Imagen de la nota adhesiva en la agenda de Pilar Rodríguez incluida en el informe de la UCO.

En la nota adhesiva, pegada en la página de la agenda de Rodríguez correspondiente a los días 11, 12 y 13 de marzo de 2024, la fiscal anotó de su puño y letra “restaurante Manuel Becerra” [una plaza de Madrid] y, debajo de una raya, el nombre de la esposa de Pedro Sánchez. La defensa de Begoña Gómez recalca que la anotación data, pues, de una fecha en la que aún no se le había abierto una investigación a la esposa de Sánchez, sobre la que en la actualidad pende una acusación por cinco presuntos delitos. Fuentes de la Fiscalía señalan que la fiscal solía anotar en adhesivos tareas pendientes en su labor cotidiana.

La agenda fue intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al registrar el despacho de la fiscal cuando esta estaba siendo investigada en la causa abierta al fiscal general del Estado, de la que finalmente ella quedó eximida. Y ya en ese momento, Rodríguez dio una explicación a los agentes sobre esa nota, tal y como recoge el acta de ese registro. “En la primera anotación se refiere a que deben darme cuenta de un incendio de un restaurante que fallecieron varias personas, y la segunda anotación a fin de que me dieran cuenta del procedimiento que está incursa la señora Begoña Gómez [sic]”, recoge esa documentación.

Fuentes de la Fiscalía coinciden en señalar que la anotación del restaurante se refería, efectivamente, a una investigación judicial relativa a un local ubicado en la plaza de Manuel Becerra de Madrid que se había incendiado un año antes y que dejó dos víctimas mortales.

Fuentes del PP afean que fuera “un mes antes de su implicación” cuando una “subordinada” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “pudo mantener contactos con Begoña Gómez”. Las mismas fuentes exigen a Bolaños que respondan sobre si las anotaciones revelan una supuesta “insistencia de la Fiscalía” por cerrar el caso.