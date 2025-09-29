Pablo Iglesias volverá este curso a la Universidad Complutense como profesor sustituto
El exlíder de Podemos anunció en julio que dejaba de ser profesor asociado tras no conseguir plaza
El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias volverá a impartir clases en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como profesor sustituto para este curso.
Lo ha confirmado a EFE este lunes el propio Iglesias, que ha aclarado que volverá en las “mismas condiciones” que un docente asociado, pero no de forma indefinida, tras dejar de impartir clase en el mes de julio al no conseguir una de las plazas que salieron a concurso.
Anunció en ese momento en un mensaje en X que se presentó a tres plazas, pero el tribunal estimó que había “varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia para impartir esas materias”, por lo que dejaba la enseñanza universitaria tras tres años.
Según un acta de la UCM a la que ha accedido EFE, fechada el 2 de septiembre, en esta ocasión Iglesias ha obtenido la puntuación más alta (9,8 sobre 10) entre 18 candidatos. De esta forma, el exfundador de Podemos volverá a las aulas, aunque no tiene aún confirmación sobre la asignatura que impartirá.
