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OFERTAS Y DESCUENTOS

La aspiradora inalámbrica de Xiaomi baja a su precio mínimo histórico en Amazon

Posee un 38% de rebaja sobre su precio actual, pero por tiempo limitado: saca partido a su potencia de succión, gran autonomía y variedad de cabezales

La aspiradora inalámbrica de Xiaomi baja a su precio mínimo histórico en Amazon.GETTY IMAGES
Daniel Muela
Daniel Muela
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En EL PAÍS Escaparate somos conscientes de la cantidad de novedades que siempre aparecen en la categoría de aspiradores sin cable. En especial, en los primeros meses del año. Este tipo de productos son básicos para mantener a raya la suciedad, minimizando la aparición de alergias y otras patologías respiratorias junto al uso de purificadores y otros aparatos domésticos. Por ello, hemos fichado la aspiradora inalámbrica más deseada de Xiaomi a un precio imbatible en Amazon.

Se trata de un producto inalámbrico que no solo acompañará a las tareas de limpieza a otros dispositivos, como los robots aspiradores, también son unos grandes aliados en otras circunstancias, como en la limpieza del habitáculo del coche o en la del trastero o el sótano. Permite llegar a cualquier rincón y su potencia de succión está fuera de toda duda. Aunque lo mejor de todo es que podemos ahorrar más de 75 euros en él.

38% de descuento, ahorra 75,86 euros. Precio mínimo histórico.

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Aspiradora inalámbrica Xiaomi: filtro de alta eficiencia y autonomía de 60 minutos

Este modelo de aspiradora inalámbrica se ha situado ya entre los diez más vendidos de su categoría en el gigante del comercio electrónico. Este dato no es menor, dado que en dicho ránquing disputa en popularidad con otras marcas punteras como Rowenta, Proscenic o Rowenta. Su gran succión ciclónica se debe a que incluye un motor sin escobillas de alta velocidad que llega a los 25.000 Pa: un aparato que resulta ideal para hacer desaparecer la suciedad o el polvo más difíciles.

“Funciona muy bien, cumpliendo su cometido. No hace mucho ruido y su batería dura bastante. Aspira bien el polvo fino”, dice un comprador. Si funciona tan bien es algo que depende, de manera directa, de la filtración de cinco etapas que provee su tecnología. De esta forma, captura el 99% de partículas de hasta 0,3 micras de tamaño, favoreciendo un aire más limpio en todo momento y un uso continuado: su autonomía es de 60 minutos.

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Aspiradora inalámbrica Xiaomi: con luz led delantera y cabezales versátiles

Su buen funcionamiento se debe a esos pequeños detalles que conforman la estructura de una aspiradora escoba inalámbrica tan precisa como manejable. Nos referimos a la función de detección de polvo gracias a la luz delantera led que incorpora: permite una limpieza más en profundidad en las zonas oscuras y más inaccesibles del hogar, como huecos profundos o espacios estrechos entre muebles, ya sea en suelos, alfombras o azulejos.

Su cepillo eléctrico está diseñado para evitar enredos debido al cabello largo que desprenden las mascotas. Pero todas sus ventajas no acaban aquí: hay que mencionar también sus otros cabezales: tanto para la limpieza diaria, como en la eliminación del polvo en los huecos de sofás y ventanas, así como en zonas elevadas o en esquinas, sin dejar puntos ciegos a nuestro paso. Todo ello combinando sus tres niveles de uso específicos.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de abril de 2026.

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