OFERTAS Y DESCUENTOS

Ahorra con los chollos de la semana en Amazon: descuentos hasta del 69% por tiempo limitado

Esta es la oportunidad perfecta para hacer esa compra que tienes pendiente. Seleccionamos productos de diferentes categorías con precios rebajados

Estos son los mejores chollos de la semana de Amazon
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas

Una semana más, desde EL PAÍS Escaparate queremos ayudarte a optimizar tus compras. Para ello, fichamos algunas de las mejores ofertas de estos días que están disponibles en Amazon por tiempo limitado. Este será el momento idóneo para hacer esa compra que llevas tiempo postergando.

Estos son los chollos de la semana en Amazon

Unos auriculares inalámbricos, una freidora de aire o un colchón hinchable forman parte de nuestra lista. Recuerda que los descuentos pueden cambiar en cualquier momento. ¡Empezamos!

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B

Incorpora una tecnología especial que es fuerte contra la placa bacteriana, pero suave con las encías. Posee tres niveles de intensidad y un práctico temporizador.

44% de descuento, ahorra 35 euros.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B
Compra por 44,96€ en Amazon

Cafetera de cápsulas De’Longhi Dolce Gusto

La máquina tiene un tamaño compacto, 15 bares de presión y su funcionamiento es muy sencillo. Se incluyen tres cajas de cápsulas de café con su compra.

43% de descuento, ahorra 25 euros.

Cafetera de cápsulas De’Longhi Dolce Gusto.
Compra por 64,99€ en Amazon

Pack de seis desodorantes Axe

Vienen en formato espray y ofrecen máxima protección contra el mal olor. Su aroma está inspirado en la brisa del mar.

31% de descuento, ahorra 7,01 euros.

Desodorantes Axe.
Compra por 15,49€ en Amazon

Freidora de aire XXL Russell Hobbs

El electrodoméstico tiene una capacidad de 8,3 l, además de diferentes funciones preestablecidas para cocinar todo tipo de recetas. Su diseño es sofisticado y sus partes extraíbles son aptas para el lavavajillas.

43% de descuento, ahorra 47 euros.

Freidora de aire Russell Hobbs.
Compra por 62,99€ en Amazon

Perfume para hombre GUESS Seductive Red

Es una colonia de duración media que cuenta con una fragancia a vainilla dulce, sin ser empalagosa. Puede ser una opción ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

51% de descuento, ahorra 18,01 euros.

Perfume para hombre GUESS Seductive Red.
Compra por 16,99€ en Amazon

Auriculares inalámbricos Soundcore

Estos dispositivos son unos de los mejores para escuchar tu música favorita todos los días: resistentes al agua, livianos y con batería de larga duración.

40% de descuento, ahorra 12 euros.

Auriculares inalámbricos Soundcore.
Compra por 17,99€ en Amazon

Cargador de carga rápida Anker

Con una potencia de 65 W y tres puertos, es un dispositivo que permite cargar eficientemente el teléfono, la tablet o el ordenador.

60% de descuento, ahorra 30 euros.

Cargador de carga rápida Anker.
Compra por 19,99€ en Amazon

Grill eléctrico dos en uno Taurus

Incorpora dos placas de muy buen tamaño en las que se pueden cocinar todo tipo de alimentos. Su revestimiento antiadherente ayuda a obtener mejores resultados y facilita la limpieza.

47% de descuento, ahorra 18,10 euros.

Grill eléctrico Taurus.
Compra por 39,90€ en Amazon

Plancha de pelo Remington

Esta plancha tiene un sistema de calentamiento rápido para evitar las esperas. Además, su revestimiento de cerámica consigue un mayor nivel de suavidad en el cabello.

48% de descuento, ahorra 24,96 euros.

Plancha de pelo Remington.
Compra por 27,03€ en Amazon

Cámara de vigilancia exterior

El pequeño aparato transmite imágenes en tiempo real en HD 1080p. Es impermeable y tiene una batería que dura hasta 180 días con una sola carga.

51% de descuento, ahorra 40,75 euros.

Cámara de vigilancia exterior.
Compra por 39,24€ Amazon

Hervidor de agua Russell Hobbs

Tiene una capacidad de 1,7 l, posee un filtro extraíble y promete hervir una taza de agua en tan solo 50 segundos.

42% de descuento, ahorra 14,38 euros.

Hervidor de agua Russell Hobbs.
Compra por 19,99€ en Amazon

Colchón hinchable

Cuenta con una construcción firme, tiene unas medidas de 99 x 191 x 42 cm y se puede desinflar fácilmente. Una vez desinflado, se pliega y se puede almacenar en cualquier sitio.

36% de descuento, ahorra 16,16 euros.

Colchón hinchable.
Compra por 28,79€ en Amazon

Plancha vertical

El vapor y su placa de acero inoxidable son el dúo perfecto para eliminar las arrugas de los tejidos. Su uso ayuda a reducir las bacterias en la ropa, asimismo incluye un quitapelusas.

55% de descuento, ahorra 30 euros.

Plancha vertical.
Compra por 24,99€ en Amazon

Crema solar Collistar

Tiene protección SPF 50+ y su fórmula contiene diferentes ingredientes que ayudan a prevenir las manchas y las arrugas. Se puede usar en la cara, el escote y las manos.

39% de descuento, ahorra 13 euros.

Crema solar Collistar.
Compra por 19,99€ en Amazon

Altavoz portátil

Podrás disfrutar de un ambiente más festivo gracias a su potencia de 30 W y sus luces RGB. Por otra parte, posee una batería de litio de alto rendimiento y es resistente al agua.

69% de descuento, ahorra 90 euros.

Altavoz portátil.
Compra por 39,99€ en Amazon

Preguntas sobre estas ofertas de Amazon

¿Cuándo terminan los descuentos?

Todo depende del tipo de producto y su demanda. Hay ofertas que finalizan en dos días y otras que pueden extenderse por más tiempo.

¿Se trata de las ofertas de primavera?

No, aún no son las ofertas de primavera, pero pronto estarán disponibles.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de marzo de 2026.

