Munich rebaja hasta un 50% tres de sus zapatillas más icónicas para hombre

Estas zapatillas Munich para hombre arrasan en ventas y están rebajadas por tiempo limitado.

Modelos ideales para el día a día por su comodidad, estilo y un carácter tan versátil que combinan con todo

En cuestión de calzado, hay un aspecto que no admite debate: el grado de confort es prioritario. Ese punto exacto en el que puedes llevarlas todo el día sin molestias y no sientes la necesidad de quitártelas nada más llegar a casa. Munich destaca por un catálogo con el equilibrio perfecto de comodidad y diseño. ¿Y qué mejor si están en oferta?

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado tres zapatillas para hombre que encajan con diferentes estilos y cuentan con rebajas de hasta el 50% por tiempo limitado. Por esta razón, es el mejor momento para hacerse con un modelo que tenga propiedades técnicas de calidad y no supere los 45 euros.

Versus 107

Con estilo urbano, este modelo se caracteriza por un diseño con personalidad que le aporta un toque de color a cualquier look. Su diseño combina piel de serraje y tejido técnico. Lo mejor es que son tan versátiles que se pueden llevar tanto con pantalones chinos y camisa como con pantalones vaqueros y jersey con cremallera.

Tallas disponibles: desde la 36 hasta la 45.

50% de descuento, ahorra 40 euros.

Zapatillas Munich para hombre. AMAZON

G-3 Profit

La elección ideal para los hombres que prefieren un estilo más clásico. Se trata de uno de los diseños más icónicos de la marca: su carácter atemporal permite llevarlo temporada tras temporada. Incorpora suela de goma con buena sujeción y amortiguación. Además, su combinación de colores hace que sea muy fácil de combinar y tenga un sinfín de posibilidades dentro del armario.

Tallas disponibles: desde la 33 hasta la 45 (algunas opciones ya cuentan con el cartel de agotado).

48% de descuento, ahorra 35,96 euros.

Zapatillas Munich para hombre. AMAZON

Gresca

Según la marca, este modelo está diseñado para ofrecer una comodidad sin precedentes. ¿Cómo lo consigue? A través de una suela de cuña EVA que garantiza gran estabilidad y una estructura reforzada que ofrece sujeción.

Tallas disponibles: 39-46.

45% de descuento, ahorra 35,96 euros.

Zapatillas Munich para hombre. AMAZON

26 de febrero de 2026.

