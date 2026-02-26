Munich rebaja hasta un 50% tres de sus zapatillas más icónicas para hombre
Modelos ideales para el día a día por su comodidad, estilo y un carácter tan versátil que combinan con todo
En cuestión de calzado, hay un aspecto que no admite debate: el grado de confort es prioritario. Ese punto exacto en el que puedes llevarlas todo el día sin molestias y no sientes la necesidad de quitártelas nada más llegar a casa. Munich destaca por un catálogo con el equilibrio perfecto de comodidad y diseño. ¿Y qué mejor si están en oferta?
Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado tres zapatillas para hombre que encajan con diferentes estilos y cuentan con rebajas de hasta el 50% por tiempo limitado. Por esta razón, es el mejor momento para hacerse con un modelo que tenga propiedades técnicas de calidad y no supere los 45 euros.
Versus 107
Con estilo urbano, este modelo se caracteriza por un diseño con personalidad que le aporta un toque de color a cualquier look. Su diseño combina piel de serraje y tejido técnico. Lo mejor es que son tan versátiles que se pueden llevar tanto con pantalones chinos y camisa como con pantalones vaqueros y jersey con cremallera.
Tallas disponibles: desde la 36 hasta la 45.
50% de descuento, ahorra 40 euros.
G-3 Profit
La elección ideal para los hombres que prefieren un estilo más clásico. Se trata de uno de los diseños más icónicos de la marca: su carácter atemporal permite llevarlo temporada tras temporada. Incorpora suela de goma con buena sujeción y amortiguación. Además, su combinación de colores hace que sea muy fácil de combinar y tenga un sinfín de posibilidades dentro del armario.
Tallas disponibles: desde la 33 hasta la 45 (algunas opciones ya cuentan con el cartel de agotado).
48% de descuento, ahorra 35,96 euros.
Gresca
Según la marca, este modelo está diseñado para ofrecer una comodidad sin precedentes. ¿Cómo lo consigue? A través de una suela de cuña EVA que garantiza gran estabilidad y una estructura reforzada que ofrece sujeción.
Tallas disponibles: 39-46.
45% de descuento, ahorra 35,96 euros.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de febrero de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.