Costaba casi 700€ en enero y ahora baja de 340€: Dyson hunde el precio de su aspiradora sin cable estrella

Cuenta con un motor especialmente diseñado para atrapar el pelo de las mascotas y diferentes accesorios que permiten una limpieza integral

¿Siempre has querido tener una aspiradora Dyson? Este tipo de aparatos normalmente destacan por su resistencia y por cumplir eficientemente con lo que prometen. ¿El problema? Su precio, ya que no suele ser el más asequible del mercado, aunque si quieres una máquina de buena calidad, la inversión puede que valga la pena.

De todas maneras, la marca también tiene buenas ofertas durante todo el año. En esta ocasión hemos encontrado una de las mejores: Su aspiradora sin cable más versátil cuenta con un descuento especial del 32%, lo que representa un ahorro de 160 euros.

La aspiradora Dyson V8 Absolute es una de las más versátiles de la marca. © Amazon

Así es la aspiradora Dyson V8 Absolute

Un dispositivo diseñado especialmente para dejar los suelos y otros sitios de la casa impolutos. Su diseño ergonómico y ultraligero garantiza un fácil uso, además de que cuenta con la potencia necesaria para capturar toda la suciedad en una sola pasada.

Con motor antienredos y batería de larga duración

La máquina tiene una autonomía de 40 minutos; esto es gracias a su batería de litio de última generación. Por otro lado, cuenta con un motor potente y un cepillo ideal para capturar el pelo humano y el de las mascotas. Dicho cepillo desenreda automáticamente el cabello, lo que evita posibles problemas de funcionamiento.

32% de descuento, ahorra 160 euros.

La aspiradora Dyson incluye dos cepillos y diferentes accesorios. © Amazon

Versátil y con diferentes accesorios

La puedes adaptar a tus necesidades, ya que la aspiradora integra dos modos de funcionamiento: uno ECO, ideal para optimizar al máximo la batería; y otro con un máximo rendimiento, para utilizar en zonas localizadas. Por si fuera poco, incluye dos cepillos y diferentes accesorios que ayudan a limpiar diferentes superficies, además de poder llegar a los sitios de más difícil acceso.

Para que todo sea más sencillo, también cuenta con un sistema más higiénico y práctico para vaciar su depósito. Solo hay que presionar un botón para expulsar el polvo sin tener que ensuciarse las manos.

En Amazon es una de las aspiradoras sin cable preferidas

La ficha del producto supera las 5.000 valoraciones y alcanza una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas. Entre sus características más importantes destacan que se puede convertir fácilmente en una aspiradora de mano para limpiar el coche, por ejemplo.

“Los pelos no se enredan en el cepillo. Se desmonta fácilmente para su limpieza, además de que las alfombras las deja perfectas. Emite un ruido normal. La batería dura si no lo pones al máximo”, reseña uno de los usuarios satisfechos de la plataforma de comercio electrónico.

Esta aspiradora sin cable Dyson se transforma fácilmente en una aspiradora de mano. © Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de febrero de 2026.

