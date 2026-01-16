Bosch lanza 12 rebajas estrella de enero para hacerte con tu electrodoméstico favorito y ahorrarte unos euros

Aprovecha descuentos que, en algún caso superan el 30%, y ahorros de hasta 120 euros en lavavajillas, placas de cocina, lavadoras o cafeteras, entre otros

Enero suele dejar sensaciones contrapuestas. Por un lado, la mayoría de gente ha podido disfrutar de algunos días libres para pasar en familia o con las mejores amistades la Navidad. Pero por otro, el bolsillo también se resiente. La época de gastos no para solo en diciembre. Ahora ya no son los regalos o los obsequios para el amigo invisible o para el día de Reyes. Toca guardar el árbol y todos sus accesorios, además de mirar qué electrodomésticos se puede sustituir por uno más eficiente y moderno. Bosch lo pone fácil en esta cuesta de enero. Toda su web está rebajada hasta un 15%: ya sean placas de cocina, campanas extractoras, frigoríficos, lavavajillas o lavadoras.

Estas buenas ofertas en productos con una relación calidad-precio inmejorable no acaban aquí. La firma alemana también pone a disposición de los usuarios un cupón descuento, denominado REBAJASINVIERNO, con el que bajar todavía más el precio final de estos artículos. Dependiendo del modelo elegido, este porcentaje variará entre el 5% y el 15%.

OFERTAS EN MICROONDAS, PLACAS, HORNOS Y CAMPANAS

Microondas integrable Bosch con grill

Uno de los electrodomésticos más versátiles de la cocina también debe renovarse cuando notamos pérdida de potencia o deseamos mejorar la eficiencia energética. El modelo de la imagen equipa 800 vatios de potencia máxima, ocho programas preestablecidos y una capacidad de 20 litros. Además, proporciona unos resultados perfectos de gratinado.

10% + 5% de descuento, ahorra 56,45 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Microondas integrable Bosch con función de grill. CORTESÍA DE BOSCH

Placa de inducción Bosch sin perfiles, Serie 4

Da un salto cualitativo en tus elaboraciones pasando a la tecnología de inducción. Con esta placa de la marca alemana, mantiene una nota media muy elevada, será mucho más fácil la transición. Permite hasta 17 niveles de cocción y serás capaz de ahorrar un tiempo valioso con su función Sprint, que acelera la fase de calentamiento. Incluye función memoria.

10% + 5% de descuento, ahorra 70,45 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Placa de inducción Bosch sin perfiles, Serie 4. CORTESÍA DE BOSCH

Horno Bosch de acero inoxidable, Serie 6

Quien tiene un horno puede atreverse con recetas más complejas y técnicas, además de resultados excepcionales. Por eso, destacamos este electrodoméstico: cuenta con la función AirFry que, junto al uso de su bandeja perforada, lograremos unas patatas y verduras con menos grasa. Por si fuera poco, su función de aire caliente suave distribuye el calor de manera uniforme a la par que se ahorra en la factura eléctrica de final de mes.

10% + 5% de descuento, ahorra 99,45 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Horno Bosch de acero inoxidable, Serie 6. CORTESÍA DE BOSCH

Campana decorativa de pared Bosch con cristal negro

Logra el máximo rendimiento con el mínimo ruido a la hora de disipar los humos y malos olores que proceden de las cocciones y frituras de los fogones. Ello se debe al eficiente motor que incorpora esta campana, pudiendo manejar sus ajustes desde la app del móvil.

10% + 5% de descuento, ahorra 100,95 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Campana decorativa de pared Bosch con cristal negro. CORTESÍA DE BOSCH

OFERTAS EN LAVAVAJILLAS, LAVADORAS Y SECADORAS

Lavavajillas de libre instalación Bosch Serie 4

Con más de 2.000 valoraciones y una nota media de 4,8 sobre 5 estrellas, es uno de los lavavajillas del catálogo de la firma alemana más deseado por los usuarios. Sus resultados excelentes de limpieza se combinan genial con su consumo bajo de energía y agua en cada lavado. Además, cuenta con un programa automático que detecta la suciedad presente en la vajilla y consigue un secado eficiente con la apertura automática de su puerta.

10% + 5% de descuento, ahorra 120,75 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Lavavajillas de libre instalación Bosch Serie 4. CORTESÍA DE BOSCH

Lavadora de carga frontal Bosch de 8 kg de capacidad

La Serie 6 de lavadoras Bosch tiene a este electrodoméstico como uno de los más eficientes. Incorpora la función Pausa+Carga, su motor presenta hasta diez años de garantía, dispone de una gran pantalla led con funciones adicionales e incluye un tambor especial (con palas asimétricas) que da un tratamiento más delicado a las prendas.

10% + 5% de descuento, ahorra 86,45 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Lavadora de carga frontal Bosch de 8 kg de capacidad. CORTESÍA DE BOSCH

Secadora con bomba de calor de 8 kg de capacidad, Serie 4

Di adiós a que no se seque la ropa en invierno cuando tú más lo deseas. Esta secadora con bomba de calor utiliza una innovadora tecnología aprovechando solamente el calor residual emanado. Además, presenta una función antiarrugas avanzada: al terminar el programa de secado, el aparato alisa suavemente cada prenda para evitar este inconveniente.

10% + 5% de descuento, ahorra 92,25 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Secadora con bomba de calor de 8 kg de capacidad, Serie 4. CORTESÍA DE BOSCH

OFERTAS EN FRIGORÍFICOS Y ASPIRADORAS

Frigorífico combinado Bosch de libre instalación

Se trata de uno de los frigoríficos con mejor relación calidad-precio que se puede encontrar en la web de Bosch a día de hoy. Su volumen neto de capacidad roza los 200 litros (solo en el apartado de la nevera) y su nivel sonoro apenas supera los 40 decibelios. ¿Lo mejor de todo? Puede colocarse pegado a cualquier pared o mueble sin distancia mínima previa.

15% de descuento, ahorra 103,35 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Frigorífico combinado Bosch de libre instalación. CORTESÍA DE BOSCH

Aspiradora sin cable Bosch Unlimited 6

Para los usuarios que busquen una mejora notable en el universo de los aspiradores, este modelo es el que llevan buscando largo tiempo. Cuenta con una autonomía de 30 minutos, un peso muy liviano y, gracias a su cepillo motorizado y motor propios, obtendrás resultados excelentes en cualquier tipo de superficie. Además, incluye accesorios muy variados.

21% + 10% de descuento, ahorra 82,89 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Aspiradora Bosch sin cable Unlimited 6. CORTESÍA DE BOSCH

Aspirador de trineo clásico con bolsa Bosch

En cambio, cerramos esta selección de grandes ofertas en electrodomésticos Bosch con un modelo de aspirador más tradicional. El de la imagen posee cuatro ruedas, dispone de recogida de cable automática y un cepillo tipo Turbo para conseguir los mejores resultados: tanto eliminando fibras, como hilos y pelos de alfombras. Tan solo pesa 6,2 kilogramos.

20% + 10% de descuento, ahorra 42,89 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Aspirador de trineo clásico con bolsa Bosch. CORTESÍA DE BOSCH

OFERTAS EN CAFETERAS Y HERVIDORES DE ALTA GAMA

Hervidor Bosch Styline en color blanco

Con una potencia máxima de 2.400 vatios y una capacidad de 1,5 litros, este hervidor no es uno más que se pueda encontrar en el mercado. Incorpora un filtro para eliminar las impurezas en su boquilla, una carcasa de acero inoxidable y una estructura de doble pared para mantener por más tiempo el agua caliente en su interior.

20% + 5% de descuento, ahorra 31,69 euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Hervidor Bosch Styline en color blanco. CORTESÍA DE BOSCH

Cafetera superautomática Verocafe, de Bosch

La serie 2 que engloba las cafeteras superautomáticas de la firma alemana es la más prémium de toda su web. El modelo escogido hace el café por ti para que tú te centres en otros quehaceres. Además, prepara cualquier especialidad de café en tiempo récord. Pero no solo eso: sus dispensadores de café y espuma se controlan de manera automática.

20% + 5% de descuento, ahorra XX euros. Usa el cupón REBAJASINVIERNO.

Cafetera superautomática Verocafe, de Bosch. CORTESÍA DE BOSCH

Preguntas frecuentes sobre rebajas en electrodomésticos Bosch

¿El cupón descuento extra también engloba a electrodomésticos reacondicionados o de ‘outlet’?

No; pero a todos los demás productos disponibles en la web, sí los incluye.

¿Bosch cuenta con envíos gratuitos a domicilio?

Así es. Prometen mandar el electrodoméstico elegido sin coste alguno y en tiempo récord (a partir de 48 horas).

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de enero de 2025.

