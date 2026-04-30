Las tijeras de peluquería que todos quieren: prácticas, asequibles y con más de 31.000 valoraciones en Amazon

Un set de tijeras de peluquería por menos de 12 euros.

Este set incluye dos tijeras y un peine, todo ello recogido en un estuche compacto para facilitar su almacenamiento y transporte

Cada vez que necesitamos un cambio de look, lo primero que hacemos es pedir cita en la peluquería. Ya sea para teñir o hacer un corte especial, lo ideal es ponerse en manos de profesionales. Pero cuando se trata de cortes sencillos, como arreglar el flequillo o sanear las puntas, es bastante habitual hacerlo en casa.

La cuestión es que no todas las tijeras sirven para cortar el pelo. Hay que contar con las herramientas adecuadas para lograr un buen resultado. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado este set de tijeras de peluquería de Candure que te será muy útil para estos casos. Con ellas conseguirás un acabado profesional sin tener que salir de casa, así lo aseguran las más de 31.000 valoraciones en Amazon.

El set incluye dos tijeras, un peine y un estuche. Cortesía de Amazon

¿Qué incluye este set?

Tijeras de corte : tiene unas hojas afiladas para garantizar un corte preciso y no dañar el cabello.

Tijeras de entresacar : son útiles para reducir el volumen, dar textura o hacer capas sin alterar el largo del pelo. Para ello, cuenta con una hoja dentada.

Peine : básico, pero importante para controlar el cabello. Ayuda a ver la forma que le estamos dando, a guiar las tijeras y a crear tensión en la melena para hacer un corte más limpio.

Estuche: todas estas herramientas vienen recogidas en una funda compacta. Así, podrás llevarlas contigo cuando las necesites y las podrás guardar con facilidad en cualquier cajón.

Mango ergonómico

Además de las hojas, lo que realmente marca la diferencia entre unas tijeras de peluquería y unas tijeras de cocina o papelería, a las que a veces recurrimos para cortar el pelo, es el mango. Esto es lo que da control sobre el cabello, algo que estas tijeras sí tienen en cuenta gracias a su diseño ergonómico.

Permite colocar los dedos con facilidad y ofrece una sujeción cómoda, haciendo que se mantenga firme durante el corte. Es más, para dar mayor confort y evitar rozaduras, cuentan con una protección de goma y un reposadedo desmontables.

Están diseñadas para un agarre cómodo y un corte preciso. Cortesía de Amazon

Diseñadas para un corte preciso

Al tratarse de unas tijeras de peluquería profesionales, todo en su diseño está pensado para ofrecer excelentes resultados. El tornillo, que es lo permite una mayor estabilidad a la hora de utilizarlas, puede ajustarse para lograr la tensión deseada.

Las tijeras mejor valoradas en Amazon

Es un set muy completo, por lo que se ha convertido en uno de los favoritos en el comercio electrónico, donde supera las 31.000 valoraciones. "Se sienten resistentes, pero livianas, lo que las hace fáciles de manejar tanto para cortes rápidos como para cortes más detallados“, dice un usuario sobre estas tijeras.

Quienes las han comprado aseguran estar “gratamente sorprendidos” o “encantados” con la calidad de estas tijeras y, sobre todo, por su precio: “Si no quieres gastarte una fortuna, pero buscas algo que corte de verdad y no te deje las puntas abiertas, estas cumplen de sobra”. Además, otra cosa que destacan es su diseño y su capacidad para lograr cortes uniformes: “Compré estas tijeras hace un mes y, hasta ahora, estoy satisfecho con la compra. Las tijeras cortan bien, hacen que el pelo no se mueva mientras cortas”, señala otro de ellos.

Cuentan con una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 en Amazon. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes

¿Para qué tipo de pelo están pensadas?

Están fabricadas para trabajar todo tipo de cabello.

¿Cuáles son las dimensiones de las tijeras?

14 centímetros.

¿Están disponibles en otros colores?

Sí, están disponibles en negro, tanto el estuche como las tijeras. Las gomas, en ese caso, son doradas.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de abril de 2026.

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