BELLEZA

El cepillo antitirones que arrasa en TikTok: más de 10.000 valoraciones y menos de 8 euros

El más codiciado (y viral) por su diseño ergonómico semicurvo y su acción suave que previene la rotura

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre el cepillo de pelo Beter, superventas por su acción antitirones.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Salir de la ducha, secar el cabello ligeramente con la toalla, empezar a peinarlo y sentir los odiosos tirones. No solo duelen, también afectan a la salud capilar. La buena noticia es que un buen cepillo puede marcar la diferencia, y este gadget es un claro ejemplo.

El cepillo de pelo de Beter conquista a quien lo prueba. Se ha ganado la confianza de miles de compradores y el beneplácito del juez más popular del momento: TikTok. Su éxito no es casualidad, sino fruto de sus resultados. “Soy peluquera y no había probado un cepillo que desenreda con tanta facilidad y sin tirones. Este es el segundo que compró para regalárselo a mi madre y repetiré”, dice una usuaria.

Este cepillo de pelo Beter es el más vendido en Amazon.
Adiós a los tirones y a la rotura

Ya sea con el cabello húmedo o seco, este cepillo destaca por su acción antitirones. ¿El secreto? Sus púas de 20 milímetros con bolitas de protección: desenredantes, flexibles y resistentes. Permiten deslizarse con la máxima suavidad, acabar con los nudos al instante y abarcar más cantidad de pelo con una sola pasada.

También se convierte en un gran aliado para cabellos finos y quebradizos gracias a sus propiedades antirotura. Protege la cutícula y ayuda a evitar la caída del pelo gracias a un funcionamiento suave y respetuoso.

Diseño ergonómico

Otro de sus grandes atractivos es su forma semicurva que, junto con el largo de las púas, se adapta mejor a la forma de la cabeza. A esto se suma su ligereza, que garantiza un manejo cómodo y sencillo.

Este cepillo de pelo Beter destaca por su acción antitirones.
Líder en ventas: así opinan quienes lo han probado

Una excelente nota media de 4,5 estrellas sobre cinco, más de 10.000 reviews y una puntuación perfecta por parte del 78% de los usuarios. Estos datos lo han convertido en el cepillo de pelo más deseado en el comercio electrónico de Amazon.

“Desenreda bien el pelo sin dar tirones ni arrancar mucho pelo” es la frase que más se repite en las valoraciones, lo que confirma que cumple con lo que promete. Estas son algunas de las experiencias de quienes ya lo han incorporado a su rutina capilar:

“Lo mejor que he comprado. Es increíble por el precio que tiene. Se acabaron los llantos por los tirones. Es súper ligero y realmente no da tirones y desenreda. No rompe el pelo y yo tengo mucho”.

“Suave, ligero y sin tirones. Tras un año utilizando este cepillo, se mantiene perfecto, como el primer día. No se ha roto ni tiene signos de desgaste. Recomiendo 100% la compra”.

Fenómeno en redes sociales

El poder de la viralidad ha demostrado que un producto puede convertirse en objeto de deseo en cuestión de horas. Las redes sociales funcionan como un altavoz y de ahí nace el ya famoso “TikTok me lo hizo comprar”.

Esta herramienta ha conquistado los algoritmos y, junto con su cepillo mini para el pelo, acumula miles de vídeos de usuarias recomendándolo. El siguiente ejemplo lo resume a la perfección: “el peine que me cambió la vida”.

@sareur_

El peine q me cambió la vida 😍 os juro q es lo mejor! Es de @BETER 💕 peine haircare hair pelo

♬ sonido original - Sareur
Preguntas frecuentes sobre el cepillo de pelo Beter con acción antitirones y antirotura

¿Para quién está indicado?

Para todo tipo de cabellos.

¿Es sostenible?

Sí. Este cepillo desenredante está fabricado con materiales naturales procedentes de fibras de trigo, cáscara de arroz y polímero de resina. La marca tiene como objetivo reducir al máximo la presencia de plástico.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de febrero de 2026.

