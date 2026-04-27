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ESTILO DE VIDA

De 110 a menos de 70 euros: Levi’s rebaja sus vaqueros para hombre más icónicos (y superventas) por pocos días

Se trata de los Levi’s 501 Original, un modelo que no pasa de moda y que se ha convertido en una de las prendas básicas de cualquier fondo de armario

Joven cruzando la calle y usando el teléfono móvil. LordHenriVoton (© Getty Images)
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas
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Encontrar buenos pantalones no solo consiste en tener en cuenta su calidad, sino también la comodidad que ofrecen y lo versátiles que son para combinar con diferentes looks. En este sentido, los vaqueros se siempre serán esa alternativa para usar a diario y lucir bien.

Por esto, los Levi’s 501 Original pueden convertirse en los pantalones que sí o sí complementarán tu fondo de armario. Este modelo clásico de la firma destaca por su diseño atemporal y es perfecto para aquellos hombres que desean estar a la moda sin tener que complicarse demasiado.

Lo mejor de todo es que, por tiempo limitado, tienen un descuento especial del 37%. Esto supone un ahorro de 40 euros, así que sigue leyendo y descubre más detalles.

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Vaqueros Levi’s 501 Original

Se trata del modelo clásico de la marca con origen en el siglo XIX. Lo especial y por lo que en ocasiones tiende a ser más caro en diferentes tiendas, es porque su diseño ha cambiado muy poco desde su lanzamiento. Es considerado uno de los primeros vaqueros ‘modernos’ de la historia.

Cuentan con un corte recto (straight fit), por lo que son todo un acierto para los hombres que no soportan los pantalones ajustados. Además, tienen un tiro medio-alto (queda por encima de la cintura) que ofrece dos ventajas principales: ayuda a estilizar la figura y evita que se bajen o se muevan en exceso al sentarse.

Unos vaqueros fáciles de combinar para el uso diario

Cuando no sepas qué ponerte, esta prenda puede sacarte de apuros, ya que se adapta muy bien a diferentes estilos. A continuación te dejamos dos maneras de combinarlos.

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Los vaqueros de Levi’s que arrasan en Amazon

Basta con echar un vistazo a la ficha del producto, la cual ya tiene más de 70.000 valoraciones y una nota media de 4,4 sobre 5. “Los Levi’s 501 quedan perfectos, la talla corresponde y el color es precioso, asegura uno de los clientes de la plataforma de comercio electrónico.

Los pantalones cuentan con una etiqueta Two Horse Pull cosida en su parte trasera. Por otro lado, incorporan la típica bragueta abotonada, uno de los rasgos más característicos de este modelo, y tienen diferentes remaches de cobre que refuerzan la durabilidad de la prenda.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de abril de 2026.

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