El pantalón corto superventas de Joma perfecto para hacer deporte al aire libre por menos de 7 euros

Un pantalón corto deportivo ligero, versátil y con un 33% de descuento está diseñado para ser lo más cómodo y resistente posible en diferentes tipos de entrenamientos

Con la llegada del buen tiempo, a todos nos motiva cada día un poco más hacer deporte, ya sea porque es más agradable ponerse las zapatillas de running y salir a correr al sol que hacerlo cuando hace frío y llueve, ya sea por verte mejor de cara al verano o por mejorar tu salud. Incluir el deporte en tu rutina diaria es básico. Si llevas tiempo planteándote empezar, pero siempre encuentras motivos por los que dejarlo para el día siguiente, el lunes siguiente o el mes que viene, te recomiendo que no lo dejes pasar más: es el momento adecuado, ya que, comprándote ropa deportiva ligera, no necesitarás gastarte un dineral en cuotas de gimnasios; el parque más cercano a tu casa es una forma de empezar a hacer deporte muy agradable y divertida, mucho más con el buen tiempo que trae la primavera.

Por ejemplo, este pantalón corto de Joma es perfecto para salir a hacer deporte después de trabajar, llevarlo a una excursión por la montaña e incluso puede servirte como bañador en caso de que te encuentres un río y te apetezca darte un baño en tus aventuras durante esta primavera.

Cortesía de Amazon.

Un pantalón elástico y cómodo

Una de las cosas que más valoran los más deportistas a la hora de comprar un pantalón deportivo es que sea cómodo y que no dificulte el movimiento. Este modelo de Joma se caracteriza por su elasticidad, que facilita que se adapte a ti mientras te mueves. Además, el corte está pensado para que te muevas con naturalidad, ya sea haciendo sentadillas, jugando un partido improvisado o simplemente caminando por una senda.

Un tejido transpirable y de secado rápido

Otra característica que es muy importante cuando entrenas y sudas es la transpirabilidad del tejido. Este modelo incorpora la tecnología Micro-Mesh, que garantiza una buena ventilación y ayuda a que el sudor se seque más rápido. Esto, sumado a que está fabricado con poliéster 100%, hace que el pantalón no se sienta pesado ni pegado a la piel después de un entrenamiento muy exigente.

Cortesía de Amazon.

Un diseño versátil y fácil de ajustar a cada momento

Lo mejor de este pantalón es su versatilidad. Muchas veces, las prendas de ropa deportivas son muy técnicas y su uso es muy exclusivo para un deporte determinado. Por ejemplo, no es lo mismo comprarte unos pantalones deportivos para andar en bici que comprar unos pantalones para hacer escalada. Por suerte, aunque existan estas prendas diseñadas específicamente para un tipo de deporte, hay muchas, como estos pantalones, que no son específicos para una actividad determinada. Además, gracias a la cintura elástica con cordón, puedes ajustarlo cómodamente sin tener que estar recolocándolo cada dos minutos.

Unos pantalones deportivos duraderos y con un gran descuento

Con una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas, después de casi 9.000 reseñas y superadas las 600 unidades vendidas durante el último mes, este pantalón se ha convertido en la prenda deportiva favorita de los más deportistas de Amazon, que valoran el diseño sencillo de una marca reconocible, fabricado con materiales duraderos y transpirables y con una gran relación calidad-precio gracias a su 33% de descuento, que hunde su precio por debajo de los 7 euros.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Cómo es el ajuste, queda muy suelto o ajustado?

El ajuste busca el equilibrio entre ambas opciones. No es excesivamente ajustado, pero tampoco queda excesivamente holgado, lo que lo hace perfecto para moverte de forma cómoda.

¿Tiene bolsillos y son prácticos?

No, este modelo de pantalón no incluye bolsillos.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.