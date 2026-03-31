Equípate por menos: las prendas deportivas ligeras y baratas que triunfan esta primavera

Te proponemos una selección de ropa cómoda, transpirable y fácil de combinar para que disfrutes al máximo del ejercicio al aire libre

Los días más fríos del año se han quedado atrás y ahora la primavera vuelve a ser protagonista. Esta época nos motiva a salir más de casa para vernos con amigos y familiares, disfrutar de alguna experiencia de ocio y, por supuesto, realizar actividad física en diferentes zonas al aire libre.

Por esa razón, si eres de los que quiere aprovechar la llegada del buen tiempo para llevar tus entrenamientos a otro nivel, es fundamental contar con el equipamiento necesario. Esas sudaderas más pesadas y la ropa térmica se deben guardar para el siguiente año. Ahora es el turno de utilizar prendas más ligeras.

Nosotros hemos realizado una selección de ropa que combina funcionalidad, comodidad y diseño. Si quieres renovar tu armario sin gastar demasiado, no te pierdas nuestra lista de recomendaciones.

Ropa deportiva ligera para hombre

Pack de camisetas deportivas

Vienen cinco unidades de diferentes colores, así que podrás usarlas para toda la semana. Su tejido elástico permite una mayor libertad de movimiento. Asimismo, es de secado rápido, por lo que el sudor no se convertirá en un problema.

Camisetas deportivas para hombre. © Amazon

Camiseta deportiva Joma

Confeccionada con materiales de alta calidad, esta prenda es ideal para salir a correr o realizar casi cualquier tipo de deporte. Su corte holgado garantiza una sensación de mayor frescura.

Camiseta deportiva Joma. © Amazon

Pantalón deportivo Joma

Este modelo triunfa en Amazon y se puede comprar por menos de seis euros. Tiene una cintura elástica y un tejido transpirable que lo hace ideal para los días de más calor.

Pantalón deportivo Joma. © Amazon

Mallas largas

Estas prendas cuentan con un diseño novedoso de bolsillo con cremallera. Podrás llevar tus pertenencias más importantes como el teléfono, las llaves o la cartera, de forma práctica y segura.

Mallas deportivas para hombre. © Amazon

Pack de calzoncillos deportivos Danish Endurance

El paquete incluye seis prendas y tiene un descuento especial del 34% por tiempo limitado. Están confeccionados con un material de secado rápido, además de que ofrecen un ajuste cómodo durante más tiempo.

Calzoncillos deportivos Danish Endurance. © Amazon

Calcetines tobilleros

Este paquete incluye seis pares de calcetines y está disponible por menos de 13 euros. Tienen un tejido acolchado y una superficie con malla que permite una mejor ventilación de los pies.

Calcetines tobilleros. © Amazon

Zapatillas deportivas

Cumplen con dos características fundamentales para proporcionar mayor comodidad: flexibles y ligeras. Se pueden usar para correr, saltar, o realizar casi todo tipo de actividad física. Son transpirables e incorporan una suela de goma antideslizante.

Zapatillas deportivas. © Amazon

Ropa deportiva ligera para mujer

Camiseta deportiva

Su tejido ligero y transpirable es ideal para realizar todo tipo de deportes. Cuenta con un cuello redondo, un ajuste holgado y está disponible en varios colores.

Camiseta deportiva. © Amazon

Pack de sujetadores deportivos

No tienen costuras ni aros, por lo que ofrecen mayor comodidad. Están confeccionados con una tela suave que ayuda a que el sudor se evapore rápidamente. El paquete incluye tres unidades de diferentes tonos

Sujetadores deportivos para mujer. © Amazon

Short deportivo Joma

Posee una abertura lateral que ofrece mayor rango de movimiento y tienen un cordón interior que ayuda a que se ajuste mejor a la cintura.

Short deportivo Joma. © Amazon

Leggings cortos

Gracias a su diseño elástico se adapta muy bien al cuerpo, ayudando a resaltar la figura. Cubren perfectamente la cintura y parte del abdomen, además de que se pueden usar sin problemas debajo de un vestido largo o unos vaqueros.

Mallas cortas para mujer. © Amazon

Mallas largas

Con más de 8.000 valoraciones y una nota media de 4,3 sobre 5, son las más vendidas en Amazon. Integran una suave banda de compresión que aplana el vientre.

Mallas largas para mujer. © Amazon

Zapatillas deportivas

Pesan muy poco, son transpirables y flexibles. Este calzado es perfecto para salir a correr o ir al gimnasio, ya que cuenta con una suela que ofrece una mejor amortiguación. Las zapatillas están disponibles en diferentes tonos.

Zapatillas deportivas. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre ropa deportiva para entrenar

¿Qué características deben cumplir?

Deben ser prendas que se ajusten bien, con tejido de secado rápido y que pesen muy poco. En temporada de invierno, tendría que ser ropa térmica o con forros interiores que abriguen más.

¿Por qué comprar ropa deportiva ligera?

El poco peso de las prendas contribuye a que el entrenamiento sea más cómodo y fácil de llevar a cabo.

¿Cuáles son los mejores materiales en este tipo de prendas?

El poliéster, el elastano y algunas mezclas con algodón.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de marzo de 2026.

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