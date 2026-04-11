Aromas florales y cítricos: cinco fragancias que llenan tu casa de primavera

Ambientadores mikado y aceites esenciales para darle un toque de frescura y suavidad a todos los rincones del hogar

La primavera trae consigo una necesidad de renovación. Atrás dejamos los días grises y lluviosos, para dar paso a una temporada llena de luz, color y frescura. Acorde a esto, toca hacer un cambio de armario y darle una vuelta a la decoración del hogar. Y es que al renovar los espacios, también redefinimos el ambiente. Aquí es donde cobran un papel muy importante los aromas.

Porque, ¿a quién no le gusta llegar a casa y que huela muy bien? Si el invierno está asociado a olores intensos, dulces y amaderados, la primavera es frescura y ligereza. Sin duda, una sensación que también nos gusta ver reflejada en casa. Es por eso que desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado cinco fragancias florales, cítricas y suaves para que tu hogar huela a primavera.

Mikado infusión de Jazmín blanco de Ambar Botanic

El jazmín es una de las flores preferidas para crear composiciones frescas y envolventes. Además, en aromaterapia se considera un ingrediente con efecto estimulante, por lo que es ideal para generar un ambiente sereno y relajante en el hogar. Este ambientador de mikado forma parte de la colección inspirada en la naturaleza, por lo que combina aceites esenciales y hierbas para lograr una mezcla equilibrada. “Huele genial. No solo ambienta la estancia, huele toda la casa con un ligero toque”, dice una de las compradoras.

Mikado infusión de Jazmín blanco de Ambar Botanic. Cortesía de Amazon

The Ritual of Sakura de Rituals

Rituals es conocida por sus productos y fragancias, por eso no podía faltar en esta selección. Este ambientador combina flor de cerezo y leche de arroz, logrando un olor fresco con un punto de dulzura. Sus notas florales dejan un velo aromático suave y agradable, ideal para todas las estancias del hogar. Además, su envase es sencillo y elegante, por lo que también funciona como un elemento decorativo. “Llena la habitación con un aroma suave que no molesta, sino que, por el contrario, calma”, asegura un usuario que lo ha adquirido.

The Ritual of Sakura de Rituals. Cortesía de Amazon

Aroma a explosión cítrica de Air Wick Essential Mist

Los aromas cítricos tienen la capacidad de revitalizar y refrescar el ambiente, por eso son una de las opciones más buscadas en primavera. No solo ayudan a neutralizar los olores, sino que también crean una sensación ligera y acogedora. Esta opción incluye un aparato difusor y un recambio, y permite regular la intensidad de la fragancia. Gracias a su formato, se puede colocar en cualquier rincón de la casa.

Ambientador con aroma a explosión cítrica de Air Wick Essential Mist Cortesía de Amazon

Mikado de flor de azahar de Don Algodon Ambients

Otra de las fragancias favoritas de esta estación es la flor de azahar. Sus notas cítricas y florales generan un aroma fresco y elegante, dando al ambiente una sensación de limpieza y aire primaveral. Este ambientador de Don Algodon Ambients cuenta con una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5 en el comercio electrónico y quienes lo han comprado destacan lo reconfortante que resulta: “Olor duradero y muy agradable, igual que el perfume clásico“, dice una de ellos.

Mikado de flor de azahar de Don Algodon Ambients. Cortesía de Amazon

Aroma a lino fresco de L’odeur

De entre todas las fragancias, las que contienen lino son ideales si te gusta que la casa huela a limpio. Este ambientador lo combina con flores blancas para crear un aroma ligero y natural. Gracias a sus varillas, el olor se distribuye con uniformidad por todo el espacio. "Me encanta este producto. Cuando entro en mi casa, respiro hondo. Mejora mi estado de ánimo“, destaca un comprador. En aromaterapia, este tipo de fragancias ayudan a reducir el estrés.

Difusor con aroma a lino fresco de L’odeur. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre fragancias para hogares

¿Cuánto suelen durar los ambientadores de varillas?

Depende de la ventilación de cada casa, pero, de media, entre uno y tres meses.

¿Es mejor un difusor o un ambientador de mikado?

El aroma es más intenso con un difusor y se propaga con rapidez por toda la zona, mientras que un ambientador de mikado produce una fragancia más suave y duradera.

¿Los aceites esenciales se usan solo con difusores eléctricos?

No, también puedes echar el aceite que más te guste en flores secas para decorar y aromatizar tu casa. Otra de las opciones es aplicar gotitas en algodón y colocarlo en puntos estratégicos para neutralizar olores.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de abril de 2026.

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