16 ideas para poner a punto la terraza y disfrutar del buen tiempo de forma más cómoda y agradable

Sillas, mesas, guirnaldas, arcones o mallas para ganar privacidad en el exterior están entre los productos que más compran los usuarios de Amazon para preparar sus terrazas de cara al buen tiempo

Llega la primavera y, con ella, las terrazas de nuestras casas vuelven a recuperar la vida perdida durante el invierno. Estos días, la terraza de tu casa pasa de ser ese espacio olvidado, cubierto de fundas para muebles de exterior, a convertirse en el lugar favorito para pasar el rato de toda la familia. Da igual si tu terraza son solo unos pocos metros cuadrados en un pequeño piso o un gran patio en una casa; darle un toque de color, poner una sombrilla, la iluminación correcta y tener un par de sillas y una mesa hacen que un espacio desamparado se convierta en una estancia agradable y cómoda donde descansar después de trabajar o incluso tener una agradable cena al aire libre.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado una lista de productos que pueden servirte de inspiración para que tu terraza esta temporada sea la envidia de todos tus amigos.

Pack de 2 tumbonas de color azul

Si tienes una terraza con espacio y no te quieres complicar demasiado, estas dos tumbonas, con reposacabezas y portavasos, son perfectas para tumbarte a tomar el sol o a leer mientras te tomas algo al atardecer.

Cortesía de Amazon.

Pack de 2 tumbonas de color beige

Si buscas algo parecido al modelo anterior, pero en otro color y que incluya un parasol, entonces estas dos tumbonas serán una opción más completa para ti.

Cortesía de Amazon.

Conjunto de muebles de jardín

Cuatro piezas de muebles de jardín perfectas para tomar algo en familia o recibir amigos. Cuenta con 1 banco para dos personas, dos sillas individuales y una mesa de vidrio.

Cortesía de Amazon.

Mesa y 2 sillas plegables de madera

Si buscas una mesa y dos sillas para la pequeña terraza de tu piso, para cenar de vez en cuando al aire libre con tu pareja, este juego de 2 sillas y mesa plegable de madera es duradero y muy resistente.

Cortesía de Amazon.

Mesa y sillas de ratán y aluminio

Si el espacio es muy limitado y, además, necesitas que sea versátil, esta alternativa compacta es perfecta para crear un rincón que se convierte en mesa y dos sillas en cuestión de segundos, y cuando no la estás usando no hace falta plegarla.

Cortesía de Amazon.

Columpio de 3 plazas

Si tienes una terraza con espacio, este columpio es una opción excelente para pasar un rato muy agradable al aire libre. Este modelo cuenta con 3 plazas, cojines y techo ajustable para moverlo en función de la posición del sol.

Cortesía de Amazon.

Banco arcón de exterior

Si estás buscando crear un espacio agradable a la vez que funcional, este banco es perfecto para poder sentarse o tumbarse en la terraza, a la vez que tiene una capacidad de almacenaje de 265 litros en su interior.

Cortesía de Amazon.

Arcón exterior

Si buscas algo más sencillo y tan solo quieres un arcón para almacenar cosas que ya no te entran en los armarios de casa, este modelo de resina tiene una capacidad de 270 litros.

Cortesía de Amazon.

Banco de madera

Este banco no es un simple banco de madera: utiliza dos jardineras a los lados para poder poner plantas y, en el medio, sentarte en un banco que funciona perfectamente en pequeñas terrazas o balcones a los que vas de vez en cuando a pasar un rato, tomar un café o leer un libro.

Cortesía de Amazon.

Soporte esquinero para plantas

Si eres de ese tipo de personas que aprovecha la terraza para cultivar y cuidar plantas, este soporte esquinero te será muy útil para colocar tus diferentes plantas en sus 5 niveles sin saturar el resto de la terraza.

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Guirnalda de luz solar

Si te gusta salir a la terraza de noche, cuando se va el sol, a tomar el aire fresco después de un día caluroso antes de dormir, estas luces tienen 8 modos de iluminación, se cargan con luz solar e incluyen unas hojas que ayudan a crear un ambiente natural y agradable por la noche.

Cortesía de Amazon.

Guirnalda de luz eléctrica

Este otro modelo se conecta a la corriente y son bombillas que dan una luz más intensa que el modelo anterior. Esta guirnalda funciona especialmente bien en terrazas que tienen un tamaño grande.

Cortesía de Amazon.

Toldo vela con protección UV

Si tienes una terraza en la que da especialmente el sol durante todo el día, este toldo será perfecto para evitar que el calor excesivo se cuele por la ventana y para que los rayos UV no impacten directamente en tu piel.

Cortesía de Amazon.

Sombrilla con protección UV50+

Un clásico que no puede faltar en cualquier terraza. Si en ocasiones buscas dejar que el sol pegue de lleno en tu terraza y en otras quieres evitarlo, una sombrilla de pie como esta es la solución perfecta.

Cortesía de Amazon.

Malla de ocultación para vallas y barandillas

Si tu terraza tiene una valla o una barandilla amplia desde donde se te puede ver fácilmente desde la calle o la ventana de tus vecinos está demasiado cerca, esta malla es perfecta para ganar privacidad.

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Malla de ocultación para el balcón

Un formato muy sencillo de instalar, económico y muy resistente para colocar en el balcón de tu casa en cualquier momento que sientas que lo puedes necesitar.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Qué es lo primero que deberías mejorar en una terraza?

Lo más práctico es empezar hacerse con sillas o tumbonas de jardín donde puedas sentarte o tumbarte a gusto, ya que esto es lo que realmente hará que tu terraza se convierta en un lugar cómodo.

¿Cómo puedes aprovechar una terraza pequeña?

Opta por comprar muebles plegables o compactos que ocupen el menor espacio posible cuando los estés utilizando

¿Cómo puedes crear un ambiente más acogedor?

Añadir iluminación cálida, como guirnaldas, y tener a mano un toldo de vela para evitar que el sol impacte de lleno en la terraza los días de más calor.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de abril de 2026.

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