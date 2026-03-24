6 vestidos ‘boho’ con estampado floral que serán tu uniforme esta primavera

La prenda de la temporada que soluciona un ‘look’ con una sola pieza: diseños en tonos pastel, cortes midi, tirantes o escotes en pico para todos los estilos

Las normas de estilo van en consonancia con la época en la que nos encontremos. Es decir, hay tejidos, materiales y tonalidades que tienen sus propias fechas. El tejido de punto y los colores más sobrios son los reyes del invierno; el ante y los tonos tierra son ideales para el otoño; los colores más llamativos son propios del verano y el estampado floral es el gran protagonista de la época en la que entramos: la primavera.

Las temperaturas se vuelven más cálidas y las horas de luz se alargan. Esto significa que toca cambiar la forma de vestirnos: guardar las chaquetas y dejar paso a las prendas más livianas.

Durante esta temporada, hay una prenda que se convierte en protagonista por excelencia, y hoy vamos a hablar de ella. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado seis vestidos florales con diferentes estilos para que elijas el que mejor se adapte a tu forma de vestir: vestidos midi, vestidos largos y mucho más.

Vestido floral en ocho colores

Escote en pico, manga corta, corte midi y cintura elástica. Así es el vestido que se convertirá en el comodín de tu armario durante los próximos meses. Su diseño proporciona una silueta favorecedora y aporta una caída fluida. Además, está disponible en ocho colores diferentes para adaptarse a diferentes estilos.

Disponibilidad de tallas: desde la S hasta la XXL.

Vestido floral midi. AMAZON

Vestido floral con más de 9.000 reviews

Un básico de primavera perfecto para los días más soleados. Su diseño ligero incorpora cuello en V, manga corta y un largo por encima de la rodilla. “Bonito, sencillo y ponible. Sienta fenomenal, es muy favorecedor. Recomendadísimo”, así ha conquistado a miles de compradores que le otorgan cinco estrellas sobre cinco.

Disponibilidad de tallas: desde la XS hasta la XL.

Vestido floral superventas. AMAZON

Vestido floral de tirantes

Con más de 2.000 valoraciones, este modelo combina comodidad y estilo. Presenta un ajuste elástico con lazo, un diseño fruncido en el pecho y un corte hasta el tobillo que favorece a todo tipo de siluetas. En cuanto a los modelos que se pueden encontrar, está disponible en siete colores para satisfacer distintos gustos.

Disponibilidad de tallas: desde la S hasta la XXL.

Vestido floral de tirantes. AMAZON

Vestido floral corto

El “no sé qué ponerme” ya no es una opción. Con una sola pieza, es capaz de crear un outfit para vestir bien sin complicaciones. Su escote favorecedor y la manga corta con volantes elevan el diseño. También destaca por su tejido ligero y su caída fluida.

Disponibilidad de tallas: desde la S hasta la XL.

Vestido floral con escote en pico. AMAZON

Vestido floral con volantes

Este vestido de gasa con tres capas de volantes aporta un aire sofisticado. Incluye tirantes ajustables y una espalda elástica fruncida que garantiza comodidad durante todo el día. Está disponible en dos versiones con tonalidades diferentes para elegir la que mejor encaje en tu armario.

Disponibilidad de tallas: desde la S hasta la XXL.

Vestido floral con volantes. AMAZON

Vestido floral con gran versatilidad en el escote

Un vestido muy versátil en todos los sentidos. Su escote ofrece distintas opciones: cuadrado o palabra de honor, lo que permite adaptar la pieza y darle diferentes estilos. Funciona en multitud de ocasiones: es perfecto tanto para ir a la oficina como para dar un paseo cerca del mar.

Disponibilidad de tallas: desde la S hasta la XL.

Vestido floral largo. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los vestidos florales

¿Cómo combinar un vestido floral?

El punto más importante es entender que el estampado ya tiene protagonismo por sí mismo. Aporta actitud y personalidad, por lo que lo ideal es combinarlo con prendas y accesorios más básicos. Por ejemplo, para complementar el estilismo hay que apostar por accesorios minimalistas. En cuanto al calzado, los vestidos florales combinan a la perfección con botas altas o zapatillas según el plan. Cuando suben las temperaturas, las alpargatas con cuña de esparto se convierten en la mejor opción.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de marzo de 2026.

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