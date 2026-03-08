La botella isotérmica con soporte para el móvil que arrasa entre quienes entrenan en el gimnasio

Esta botella está fabricada con acero inoxidable, tiene un sistema antifugas e incluye un anillo magnético para los móviles que no lo tienen ya incluido

Si eres de esas personas que suelen ir al gimnasio a diario, seguramente haya cosas imprescindibles que siempre llevas contigo: una botella de agua, una toalla de secado rápido para limpiar las máquinas cuando terminas de hacer cada ejercicio, un candado de huella táctil para guardar la mochila en la taquilla y seguramente también lleves el móvil en todo momento contigo, ya sea por si te llaman para cualquier urgencia o solamente para echar un vistazo rápido a la rutina de entrenamiento que tienes marcada para ese día. Si es así, seguramente te ha pasado más de una vez que te has olvidado el móvil por cualquier esquina del gimnasio o lo has tirado sin querer porque lo has dejado enredado en la toalla sin darte cuenta.

Esta botella isotérmica de acero inoxidable con un soporte para el móvil integrado está diseñada para evitar ese tipo de accidentes. Gracias a su sistema magnético compatible con fundas magnéticas con tecnología MagSafe de Apple y con anillo magnético de otras fundas para teléfonos Android, puedes colocar el teléfono en la botella para así no olvidarte de ninguna de las dos cosas.

Soporte magnético para el móvil incluido

El soporte magnético es lo que diferencia por completo a esta botella de otros modelos. Si tu móvil o la funda que utilizas incluye tecnología MagSafe, simplemente juntando la parte trasera del teléfono al tapón de la botella se adhiere al instante. En cambio, si tu teléfono o funda no cuentan con esa tecnología, no tienes por qué preocuparte; en ese caso puedes usar el anillo magnético incluido que viene en el paquete de la botella. Además de ser muy útil para llevar ambas cosas siempre juntas, también puede servir para grabar un ejercicio, ver una clase de yoga a la vez que la haces, hacer una videollamada o incluso ver tu serie favorita mientras entrenas.

Diseño pensado para transportar y usar a diario

Otra característica que muchos usuarios valoran especialmente de esta botella magnética es que el soporte para el móvil se puede ajustar hasta 360°, lo que facilita encontrar una posición adecuada para que puedas ver la pantalla independientemente de la postura en la que te encuentres. Otro rasgo positivo es que el soporte para el teléfono tiene doble función: también sirve como asa, lo que es muy útil cuando quieres salir a pasear con ella o simplemente te mueves de un lado a otro con ella en la mano.

Una botella perfecta para conservar el agua fría

Más allá del soporte para el móvil, esta botella sigue cumpliendo con los mínimos que se espera de una botella de este tipo. Está fabricada en acero inoxidable con doble capa y sellado al vacío, lo que ayuda a conservar las bebidas frías hasta 18 horas y las bebidas con hielo hasta 24 horas. Su capacidad de 750 ml es más que suficiente para una sesión de entrenamiento sin tener que estar rellenándola constantemente. Y además, el cierre está diseñado para evitar fugas, algo muy importante, especialmente si tenemos en cuenta que va a estar en contacto con el teléfono móvil.

La botella magnética con soporte para el móvil mejor valorada de Amazon

Con una valoración media de 4,4 sobre 5 estrellas, esta botella con soporte para el móvil se está convirtiendo en la botella favorita de los más deportistas de Amazon, ya que les permite usar su móvil mientras entrenan de una manera muy cómoda sin tener que andar creando soportes caseros o dejando el móvil en equilibrio sobre cualquier pared o máquina.

Preguntas frecuentes

¿La botella mantiene bien la temperatura de las bebidas?

Esta botella está diseñada para mantener las bebidas frías durante unas 18 horas y las bebidas con hielo hasta 24 horas, pero no mantiene el calor de las bebidas calientes.

¿Se puede lavar en el lavavajillas?

Sí, la botella es apta para el lavavajillas.

