Cómoda, rápida y eficaz: la escobilla con dispensador que arrasa en Amazon

Su precio no supera los 20 euros, aunque también destaca por otras detalles: su mango está construido en una sola pieza y su depósito se dosifica con precisión

Hay productos de limpieza que parece que nunca van a evolucionar en su diseño y funciones, cuando realmente no es así. Ha ocurrido con el universo amplio de los aspiradores escoba , de los robots limpiacristales o de los tendederos eléctricos . Sin embargo, existe un producto que ha aguantado el paso del tiempo casi sin modificarse. Nos referimos a la clásica escobilla para el baño. Hasta ahora. Lo decimos porque acabamos de fichar la mejor escobilla para el baño con dispensador que se puede adquirir, hoy en día, en Amazon. Y a un precio muy asequible: disponible por menos de 20 euros.

Su creciente popularidad no solo se nota en los casi cuatro centenares de valoraciones que atesora, también en una nota media que no para de crecer (4,4 sobre 5 estrellas). “Practicidad” y “utilidad” son dos de las ventajas que más se repiten entre los usuarios que han tenido oportunidad de probar este producto higiénico: “El depósito tiene buena capacidad y dispensa correctamente el limpiador”, afirma uno de ellos.

Escobilla de baño con dispensador preciso. CORTESÍA DE AMAZON

Beneficios de usar una escobilla de baño con dispensador de jabón

Aunque no lo parezca, utilizar una escobilla con dispensador tiene asociadas numerosas ventajas añadidas. Para empezar, el concepto es tan sencillo como útil: se combina la limpieza estándar del cepillo con el poder limpiador del jabón en un mismo gesto. Y esto, a la larga, se acaba notando en un ahorro de tiempo y recursos notable. Por eso, mencionamos cinco ventajas para sustituirla por una escobilla clásica :

Se ahorra en jabón: evitando desperdiciar una gran cantidad de dicha solución limpiadora. Es más, el detergente suele durar más que al verterlo de forma manual.

Se impulsa una limpieza más eficiente: el jabón se expulsa con facilidad al presionar la escobilla sobre cualquier superficie interior o exterior del inodoro.

Se favorece una mayor higiene global: al dosificar la cantidad idónea, se evita que haya un exceso de humedad (y bacterias) en la base donde se aloja el cepillo.

Se potencia el ahorro de tiempo: al ser un producto todo en uno ya no es necesario ir a buscar envases, detergentes o jabones cada vez que se usa.

Se evitan la formación de charcos: en estos líquidos acuosos suelen encontrarse restos pegajosos ocasionados por la mezcla de químicos de limpieza más agresivos, como la lejía o el amoniaco, por citar algunos.

Escobilla silicona con dispensador​ de 150 ml. CORTESÍA DE AMAZON

Escobilla silicona con dispensador: cabezal flexible y mango de una sola pieza

Desinfectar y limpiar la zona del retrete de manera rápida y eficaz es lo que haremos al elegir una escobilla como la de la imagen. Sus múltiples cerdas de silicona suave y antiadherente —más higiénicas que las típicas de PVC— facilitan una limpieza profunda, en especial, en áreas de difícil acceso; protegiendo también la superficie. “Estoy contenta con el cambio, ahora no tengo que tirar lejía al inodoro al final del día”, dice un usuario.

Además, su dispensador recargable es muy fácil de manipular (al contar con un botón ubicado en la parte de arriba): viene integrado en un mango de una sola pieza. Todo ello garantiza la integridad y resistencia del producto, impidiendo derrames por sorpresa, incluso, ante usos intensivos. Esta escobilla se limpia y seca con rapidez, evitando la acumulación de suciedad y, por tanto, teniéndola bien preparada para el siguiente uso.

“Es una gran elección. Gracias a su dispensador, el váter siempre está impecable y desinfectado. La escobilla se adapta bien al inodoro y parece resistente”, argumenta otra compradora.

Escobilla de baño con dispensador preciso. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre escobilla de silicona con dispensador

¿Cuánta capacidad tiene el mango con dispensador de esta escobilla?

Un total de 150 ml (suficiente para usarlo durante varios días al dosificarse una cantidad justa).

¿Se puede comprobar con facilidad cuánto jabón queda en el dispensador?

Así es. En uno de sus laterales, el mango cuenta con unas franjas visibles y transparentes para conocer con exactitud qué cantidad restante queda en su interior.

