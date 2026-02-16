Adiós a los taladros: aumenta el espacio de cualquier armario con esta percha especial a precio de chollo.

Disponibles en un ‘pack’ ahorro de ocho unidades y por menos de 12 euros, estos accesorios planos y resistentes ayudan a ordenar cada prenda sin arrugarla

Cómo ganar espacio dentro del hogar es uno de los grandes inconvenientes a los que enfrentamos en el día a día. Con independencia de la estancia elegida para ello: desde la encimera donde colocar la freidora de aire , a la estantería metálica para poner los libros que nos sobran en el escritorio, pasando por las tan necesarias cajas de almacenaje o bolsas al vacío en cada cambio de estación o el incremento del espacio disponible en cualquiera de los armarios. En este sentido, no siempre es necesario hacer obras ni realizar taladro alguno.

Solo hay que dar con la solución más adecuada: un accesorio que nos ayudará a colocar un mayor número de prendas de ropa en el armario, de manera ordenada y sin formar arrugas, invirtiendo lo justo. Se trata de una percha especial, a la venta en Amazon en un pack de ocho unidades, que ya reúne cientos de valoraciones positivas y una nota media elevada: 4,3 sobre 5 estrellas. “Se las regalé a mi hija, pues no tiene mucho espacio en su armario y la verdad es que funcionan de maravilla”, comenta, con satisfacción, una usuaria.

Lote de ocho perchas plegables y metálicas con diseño plano. CORTESÍA DE AMAZON

Diseño con ranuras onduladas: gran ahorro de espacio en vertical y horizontal

Este lote superventas sirve tanto para colgar ropa casual como formal. Con un pulido diseño de acero al carbono, resistente y duradero, cada una de estas ocho perchas metálicas es capaz de sostener hasta una docena de prendas de vestir, al colocarse en horizontal, y un total de media docena si se prefiere hacerlo de manera vertical. Al ser tan estrechas (20 mm de grosor) y compactas podrán usarse varias en un guardarropa o armario cápsula .

Por otro lado, sus ranuras poseen una forma ondulada que evita que cualquier prenda que coloquemos (ya sean camisas, pantalones, blusas o corbatas, por citar algunos ejemplos), no se caigan ni se apelmacen, manteniendo el orden aunque guardemos una gran cantidad de ropa. “Resultan ideales para aprovechar mejor el espacio del armario”, dice otro usuario.

Perchas planas con ranuras onduladas y antideslizantes. CORTESÍA DE AMAZON

‘Pack’ ahorro de perchas plegables: ideales (también) para armarios pequeños

Estas perchas plegables no solo antideslizantes, versátiles y multifuncionales. También ayuda a reducir el estrés visual, sobre todo si nos referimos a diseños abiertos, como son los burros para colgar ropa . Por eso, este tipo de accesorios ahorran tiempo, aportan una mayor claridad mental cada mañana, proporcionan una menor sensación de saturación y promueven que las prendas estén más cuidadas y presentables con el paso del tiempo.

Por último, y no menos importante es mencionar que este set de perchas mágicas —tan distintas a las clásicas, las de terciopelo o a las de tamaño XXL— son muy oportunas también cuando no se usan: al conservar un diseño tan plegable pueden almacenarse todas juntas sin ocupar casi nada de espacio, tanto en un cajón como en cualquier otro lugar.

Estas perchas almacenan hasta doce prendas de ropa en horizontal. CORTESÍA DE AMAZON

