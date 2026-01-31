Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

Los días de lluvia se prolongan y una funda impermeable para mochilas evitará que llegues con todo mojado

Este pack de dos fundas impermeables para mochilas sirve para mochilas de hasta 40 litros de capacidad, tienen bandas reflectantes, son muy ligeras y apenas ocupan espacio

Un hombre caminando por el campo con una funda puesta en su mochila.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Si te gusta el senderismo y sueles salir cada vez que puedes de ruta por la montaña, seguro que te ha pasado eso de salir con un tiempo espléndido y que, de un momento para otro, sin saber muy bien cómo ni por qué, se ha puesto a llover a mares. En una escapada al aire libre, y sobre todo si tienes pensado acampar o hacer vivac, proteger todo lo que llevas en la mochila de la humedad es de vital importancia para evitar que todas tus provisiones se echen a perder. Si no tienes una mochila impermeable y tampoco quieres gastarte una fortuna en una mochila nueva de calidad, estas fundas son igual de efectivas, muy económicas y pueden salvarte cuando más lo necesites.

Este pack de dos fundas impermeables para mochilas de entre 30 y 40 litros de capacidad está diseñado para proteger el interior de tu mochila contra la lluvia intensa.

Funda para mochila sobre fondo blanco.
Un protector que garantiza la impermeabilidad

Lo más importante cuando vas a comprar una funda de este tipo es que sea realmente efectiva y que cumpla con su cometido de proteger contra la lluvia. El poliéster 190T de estas fundas es un material de alta calidad que evita que el agua traspase incluso cuando la lluvia es constante e intensa. Si estás en una ruta de montaña o incluso si sencillamente te pilla volviendo a casa con la mochila para el portátil, tener una de estas fundas a mano marca la diferencia entre que el interior de tu mochila llegue seco o no a casa.

Con una banda reflectante que aporta seguridad

Cuando colocas esta funda en la mochila, en la parte frontal verás que queda perfectamente visible una banda reflectante en la parte frontal que facilita que seas visto en situaciones de poca luz, como al amanecer, al atardecer o en días nublados y de baja visibilidad. Esto es especialmente útil e interesante para personas que hacen senderismo y en ocasiones tienen que caminar durante una etapa cerca de una carretera o por lugares donde en cualquier momento puede pasar un coche.

Funda para mochila sobre fondo blanco.
Dos fundas ligeras, multiusos y muy útiles

Lo mejor de este pack es que cuenta con dos fundas; esto hace que puedas tener una para tus aventuras por la montaña y otra para llevar en un bolsillo pequeño de tu mochila en tu día a día, ya que no ocupa más de 14 cm de largo y 10 cm de ancho una vez guardada. Además, su uso no se limita solo a proteger mochilas: puedes usarla para tapar todo tipo de cosas, poniéndosela por encima o incluso como asiento aislante si necesitas pararte a descansar en una zona en la que todo está mojado a tu alrededor.

Las fundas mejor valoradas de Amazon

Con una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas después de más de 100 unidades vendidas solamente durante el mes pasado, estas fundas se han convertido en un must en las aventuras de los usuarios más aventureros de Amazon, gracias a su eficacia, su versatilidad y su excelente relación calidad-precio.

Funda para mochila sobre fondo blanco.
Preguntas frecuentes

¿Ocupan mucho espacio cuando no se guardan?

No, las fundas son ligeras y se pueden plegar y guardar en su bolsa de almacenamiento fácilmente en cualquier pequeño apartado de tu mochila.

¿El diseño reflectante es realmente efectivo?

Las bandas reflectantes están diseñadas para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Es un detalle especialmente útil para prevenir accidentes si te mueves caminando o en bici cerca de carreteras nacionales con grandes curvas y poca visibilidad.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

