Pruebo las mejores mochilas para portátiles de hasta 15,6 pulgadas: esta es mi favorita

Hemos probado las mejores mochilas para portátiles de hasta 15,6 pulgadas disponibles en Amazon.

Esta selección incluye diferentes modelos para aquellas personas que necesitan desplazarse con sus dispositivos de una manera cómoda y más segura

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Targus Mochila Targus EcoSpruce Wenig Mochila Wenig GD Samsonite Mochila Samsonite Guardit 2.0 Homiee Mochila Homiee LB1502B HP Mochila HP Prelude Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Usuarios que además de valorar la excelente ergonomía y la calidad de fabricación, apuestan por artículos respetuosos con el medio ambiente. Si no quieres gastar mucho dinero y estás interesado en una mochila con candado, ¡échale un vistazo! Orientada a quienes necesitan llevar dispositivos electrónicos y documentación perfectamente protegidos, sin sacrificar la comodidad ni la durabilidad. Alternativa interesante si lo que quieres es un modelo equilibrado en cuanto a prestaciones. Usuarios que necesitan una mochila económica pero funcional. Por qué lo recomendamos Materiales reciclados, óptima ergonomía, buena organización interior. Doble toma lateral (puerto USB para cargar dispositivos mediante una batería interna y conexión para unos auriculares), candado con contraseña, fabricada con tela Oxford. Diseño profesional, asa acolchada, estupenda capacidad de almacenamiento. Conexión USB con cable incluido para carga de dispositivos mediante batería externa, puerto para auriculares integrado, con espacio para el paraguas. Bajo precio, resistencia al agua, ligereza. Medidas 480 x 330 x 180 cm 450 x 300 x 190 mm 440 x 300 x 200 mm 180 x 300 x 400 mm 445 x 310 x 105 mm Potencia Precio 54.94 € 29.99 € € 28.99 € 16.99 €

Esta es la mejor mochila para portátiles Nuestra experta ha elegido el modelo Targus EcoSpruce. Diseñada con materiales que son respetuosos con el medio ambiente, dispone de una excelente organización interna con cuatro compartimentos y un fondo resistente al agua. Es la que mayor seguridad proporciona en los desplazamientos.

Los ordenadores portátiles se han convertido en una herramienta de trabajo y de estudio imprescindible para numerosos usuarios gracias a que es posible llevarlos de un lugar a otro con suma facilidad. Para minimizar las posibilidades de que se produzca cualquier accidente durante los desplazamientos, es fundamental contar con una buena mochila que proteja el portátil adecuadamente y que, además, tenga varios compartimentos si es necesario llevar documentos y otros accesorios como el cargador o el ratón. Dado que estos accesorios están disponibles en diferentes diseños, colores y características, surge la duda al elegir un modelo u otro. En esta ocasión, la comparativa que os propongo está centrada en mochilas para portátiles de hasta 15,6 pulgadas.

Cómo hemos elegido y probado los productos

He probado cada una de estas mochilas con mi portátil ASUS de 15,6 pulgadas durante el trayecto que realizo todos los días hasta la redacción; un recorrido que incluye desplazamientos en autobús y metro, con varios transbordos. Además del equipo, he llevado conmigo distintos accesorios y objetos personales, como el cargador, una agenda, un libro de lectura, unos cascos, bolígrafos y un termo de pequeño tamaño para el café: esto me ha permitido comprobar la capacidad, comodidad y organización de cada modelo en situaciones reales.

Las he analizado y valorado según estos cuatro criterios:

Diseño : referido a la calidad de construcción de la mochila, acabados, costuras o si las cremalleras cierran bien.

Ergonomía : la comodidad durante el uso es fundamental para que la mochila pueda llevarse sin ningún problema y que, por ejemplo, la espalda o la zona de las lumbares no se vean afectadas por el peso.

Organización: todas ellas están provistas de numerosos bolsillos y compartimentos para transportar no solo el portátil sino otros accesorios y objetos personales. Hemos valorado la disposición y utilidad de todos ellos.

Seguridad: el objetivo es que el portátil y el resto de accesorios que guardamos viajen con la máxima seguridad posible. Por este motivo, el acolchado interior es importante.

Hecha con botellas de plástico recicladas: Targus EcoSpruce

Para quién es: usuarios que además de valorar la excelente ergonomía y la calidad de fabricación, apuestan por artículos respetuosos con el medio ambiente.

Por qué la recomendamos: este modelo de mochila para portátiles de 15,6 pulgadas hace un guiño al medio ambiente, ya que en su fabricación se han utilizado botellas de plástico recicladas. Luce un estilo deportivo y tras una primera toma de contacto rápidamente percibes su calidad y durabilidad: el tacto de los tejidos, las cremalleras de goma, el acabado de las costuras…

Además, resulta cómoda de llevar en los desplazamientos porque ni la espalda ni la zona de las lumbares sufren o se resienten. Así, toda la parte trasera del modelo cuenta con un óptimo refuerzo y acolchado. El fabricante señala, por otra parte, que el fondo de la mochila es resistente al agua.

La distribución de los distintos compartimentos y bolsillos es bastante similar a otros modelos de su categoría. El que está reservado para el portátil es uno de los que más nos ha gustado tanto por su diseño como por sus acabados.

La mochila para portátil Targus EcoSpruce incorpora, asimismo, un compartimento dedicado a cuadernos, agendas, carpetas o libretas y un tercero debidamente organizado para objetos pequeños donde podemos guardar tarjetas de visita, las llaves de casa, varios bolígrafos, lapiceros, ¡y mucho más!

Tiene, asimismo, un cuarto bolsillo más pequeño de tamaño en la parte frontal y un quinto en uno de los laterales para tener a mano ciertos accesorios no demasiado grandes, como un disco duro portátil o el reproductor de música.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

Ficha técnica Tamaño del portátil: 15,6 pulgadas. Capacidad: 27 litros. Compartimento para el portátil: 387 x 265 x 25 mm. Dimensiones: 480 x 330 x 180 cm. Peso: 860 gramos. Otros: fondo resistente al agua, tiradores de cremallera de goma, tejido obtenido a partir de botellas de plástico recicladas.

Impermeable: Wenig GD

Para quién es: si no quieres gastar mucho dinero y estás interesado en una mochila con candado, ¡échale un vistazo!

Por qué la recomendamos: en gris, negro, rosa y púrpura. Estos son los colores en los que se comercializa esta mochila con un diseño sencillo e impermeable. Además, ha sido fabricada con tela Oxford, un tejido que —entre otras cualidades— destaca por su durabilidad y resistencia. A este respecto, se percibe enseguida su buena calidad, los acabados, las costuras y las cremalleras metálicas.

No obstante, incorpora dos características con las cuales su fabricante quiere marcar la diferencia. Una de ellas la comparte con la mochila Homiee LB1502B: se trata de la doble toma que incorpora en uno de los laterales (con sus respectivos cables) para acoplar, por un lado, unos auriculares y, por el otro una conexión USB para cargar la batería de nuestros dispositivos tecnológicos gracias a una batería externa portátil.

Resulta cómodo y práctico, porque de este modo nos aseguramos que la batería nunca se agotará en el momento menos oportuno. La otra característica a resaltar es la presencia de un candado por contraseña en el compartimento donde se guarda el portátil. Así, cabe destacar que como medida para reforzar la seguridad en los desplazamientos la mochila para portátil Wenig GD está muy bien.

La organización interna de sus compartimentos y los bolsillos interiores (incluido uno externo que se encuentra en la parte posterior) resulta acertada y todo queda perfectamente organizado y con la certeza de que nuestro portátil viaja a buen recaudo. El apartado ergonómico logra, en otro orden de cosas, una buena valoración. Las correas para el hombro tienen un diseño de malla y son transpirables.

Sus puntos débiles: nada importante que decir si tenemos en cuenta su económico precio y todo lo que ofrece.

Ficha técnica Tamaño del portátil: 15,6 pulgadas Dimensiones: 450 x 300 x 190 mm Peso: 750 gr Otros: disponible en una versión de 17 pulgadas, cremalleras metálicas dobles, cargador USB integrado en el exterior y el cable de carga incorporado en el interior, tela Oxford resistente al agua, tres bolsillos principales y nueve bolsillos pequeños interiores y dos bolsillos laterales sellados

Portabotellas integrado: Samsonite Guardit 2.0

Para quién es: orientada a quienes necesitan llevar dispositivos electrónicos y documentación perfectamente protegidos, sin sacrificar la comodidad ni la durabilidad.

Por qué la recomendamos: disponible en color negro, está fabricada en poliéster y la calidad de los acabados y los detalles se ven buenos, incluidas las cremalleras de metal. Tanto el asa superior como las dos correas están acolchadas, lo que favorece la comodidad de uso si decidimos transportarla con una mano o llevarla colgada a la espalda; zona que también siente comodidad cuando está en contacto con esta mochila.

Incluye tres grandes compartimentos principales, uno de los cuales es específico para guardar además del portátil una tableta, cada uno en su bolsillo. Aunque ambos dispositivos viajan a buen recaudo, echamos en falta que dichos bolsillos no se hayan reforzado con un sistema de seguridad complementario como una cinta de velcro o similar. Por otro lado, los otros dos compartimentos principales son espaciosos también; uno lo podemos utilizar para documentos, libros y carpetas, y el otro —es un organizador— para almacenar objetos personales más pequeños como cables, el teléfono móvil, bolígrafos o una libreta.

La mochila para portátil Samsonite Guardit 2.0 cuenta, por otro lado, con un bolsillo en la parte superior de pequeño tamaño que está revestido por una tela suave y otro frontal con cremallera; que permanece oculto a la vista y donde, por ejemplo, podemos guardar las llaves. Además, dispone de un portabotellas.

Sus puntos débiles: he echado en falta que algunos de los bolsillos de esta mochila hayan sido reforzados con un sistema de seguridad complementario como una cinta de velcro o similar, teniendo en cuenta su precio.

Ficha técnica Tamaño del portátil: 15,6 pulgadas Dimensiones: 440 x 300 x 200 mm Peso: 770 gr Otros: dos tipos de poliéster, organización interna para dispositivo electrónicos, bolsillo con revestimiento de tacto suave para pequeños artículos

Cinturón para viaje: Homiee LB1502B

Para quién es: alternativa interesante si lo que quieres es un modelo equilibrado en cuanto a prestaciones.

Por qué la recomendamos: tiene la particularidad de que ha sido provista con una toma para unos auriculares y una conexión USB (el cable viene incluido) que permite, por ejemplo, cargar la batería del teléfono móvil mientras nos desplazamos siempre y cuando llevemos con nosotros una batería externa portátil.

Disponible en dos colores (gris y negro), posee dos grandes compartimentos acolchados con cremallera doble: uno está reservado para el portátil y el otro, con bolsillos interiores, se puede utilizar para guardar (entre otras cosas) el cargador de nuestro equipo, la agenda, un ratón…

Además, cuenta con otros tres bolsillos exteriores adicionales de tamaño más pequeño para almacenar otros objetos personales, como uno de estos bolsillos se sitúa en la parte posterior no queda a la vista de los demás. Tampoco faltan los clásicos bolsillos laterales. Así, uno lo podemos utilizar para guardar un paraguas y el otro lo podemos destinar a una botella o un termo de mano.

La calidad de los materiales de la mochila para portátil Homiee LB1502B es correcta para el precio que tiene la mochila que, además, es impermeable. No obstante, el detalle que más nos ha gustado es el asa de metal. Como sucede con los modelos de Samsonite y Wening en la parte trasera hay una banda que permite acoplarla a una maleta.

¿Qué tal resulta la ergonomía? Dado que el peso del portátil y los accesorios que llevamos se reparten bastante bien, es cómoda de llevar.

Sus puntos débiles: el refuerzo acolchado de la zona de la espalda y las asas aporta comodidad, aunque podría mejorarse.

Ficha técnica Tamaño del portátil: 15,6 pulgadas Dimensiones: 180 x 300 x 400 mm Otros: impermeable, puerto USB, tea Oxford, cuero sintético de microfibra, respaldo de malla de panal, correas acolchadas, varios bolsillos y compartimentos, cremalleras de metal

Muy ligera: HP Prelude

Mochila HP Prelude. AMAZON

Para quién es: usuarios que necesitan una mochila económica pero funcional.

Por qué la hemos elegido: tiene un precio muy interesante y, tras probarla, considero que ofrece una excelente relación calidad-precio. De su diseño me ha gustado sobre todo su resistencia al agua y el interior está bien organizado, lo que me ha permitido mantener ordenados tanto el portátil como el resto de objetos en sus bolsillos internos, facilitando un acceso rápido sin necesidad de rebuscar.

Al llevarla puesta, se percibe un nivel de comodidad adecuado: las correas ajustables y ligeramente acolchadas reparten el peso de manera bastante equilibrada. Para un uso diario con el portátil y varios accesorios ligeros resulta más que suficiente. Además, incluye un pequeño bolsillo frontal de acceso rápido, perfecto para las llaves; su asa superior facilita transportarla con la mano cuando no se lleva a la espalda.

Su ligereza es una ventaja evidente, aunque los materiales pueden parecer algo finos con un uso diario intenso; en condiciones normales no supone ningún problema.

Sus puntos débiles: para quienes lleven peso adicional, la ergonomía mejoraría con un acolchado más firme o un refuerzo extra.

Ficha técnica Tamaño del portátil: 15,6 pulgadas Dimensiones: 445 x 310 x 105 mm Peso: 380 gr Otros: resistencia al agua, diseño acolchado (correas incluidas), compartimentos para otros artículos personales, poliéster, un acceso rápido, revestimiento interior, cierre principal, cuatro bolsillos internos y dos externos

Otros modelos de mochilas para portátiles de 15,6 pulgadas interesantes

Esta es la mejor mochila para portátiles La mochila Tolaccea destaca por incorporar un sistema modular tres en uno que incluye tres organizadores impermeables; correas para el hombro desmontables; otra pectoral ajustable con silbato de emergencia; y apertura de 180º al estilo de una maleta.

Preguntas frecuentes sobre las mochilas para portátiles

¿Por qué comprar una mochila para portátiles?

Estas son las principales ventajas:

Seguridad : protege de golpes, arañazos y demás factores externos al ordenador.

Comodidad : ayuda a transportar este tipo de dispositivos de una manera más fácil y sin requerir una funda adicional para llevarlos.

Versatilidad : sirven para llevar a la oficina, a la universidad, o simplemente para desplazarte con tu ordenador fuera de casa a cualquier sitio.

Diseño: como la selección que se ha planteado en este artículo, se pueden encontrar en diferentes colores y formas, especialmente diseñadas para aquellos más exigentes.

¿Qué tener en cuenta para comprar una buena mochila para portátiles?

Aunque todo va a depender de las necesidades de cada persona, estas son alunas de las características que se deben contemplar a la hora de elegir este tipo de mochilas:

Tamaño: dependerá de para lo que se use y, por supuesto, del tamaño del portátil.

Compartimentos: aunque no es indispensable, sí es muy positivo que la mochila cuente con varios bolsillos y compartimentos para guardar diferentes objetos y que todo esté más organizado.

Materiales de fabricación: que sea impermeable y de buena calidad, esto favorecerá que la mochila sea más resistente ante más peso.

Sistema antirrobo: cremalleras ocultas o reforzadas pueden ser una buena alternativa para extremar las medidas de seguridad de la mochila.

¿Cómo limpiar una mochila para portátiles?

Utilizar siempre agua fría o aire frío, esas son las recomendaciones principales para poder limpiar este tipo de mochilas. No se recomienda lavarla en máquina, ya que se podría deteriorar el tejido acolchado que protege al portátil.

¿Cuándo cambiar una mochila para portátiles?

Lo más importante será comprobar que el compartimento para llevar el ordenador está en buen estado, de no ser así, lo mejor será buscar una nueva. Por supuesto, si tiene algún agujero o la tela pareciese que se va a rasar en cualquier momento, también son señales de que es hora de comprar otra.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de diciembre de 2025.

