He probado las mejores mochilas y fulares de porteo

Este complemento está siendo indispensable en mi maternidad. Todas respetan la postura ergonómica de la espalda y piernas de los bebés y son ideales para llevarles desde su nacimiento

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Stokke Portabebés Limas Plus Babymoov Portabebés Moov & Boost Jané Mochila portabebés Like Koala Babycare Fular portabebés Cuddle Band 2.0 Ergobaby Mochila portabebés Omni 360 Cool Air Mesh Mumgaroo Fular portabebés Valoración Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Familias que deseen seguir porteando incluso cuando sus hijos son más mayores. Para los que busquen un modelo versátil que puedan utilizar, incluso, cuando dejen de portear. Para los que buscan un modelo sencillo y fácil de poner. Quienes busquen un fular de porteo, pero quieran la facilidad de una mochila. Para los que buscan el máximo acolchado para adultos y bebés. Para bebés que tienen ya control postural completo. Por qué lo recomendamos Vida útil, comodidad, transpiración. Ergonomía, versatilidad, transporte. Facilidad de uso, para bebés, instrucciones detalladas. Colocación, ergonomía, instrucciones. Ajuste a la espalda, soporte lumbar, Para llevar, como apoyo, ayuda a la lactancia. Medidas Potencia Precio 149 € 135.9 € 70.35 € 69.75 € 179.9 € 25.99 €

La mejor mochila de porteo Tras meses de pruebas, la mochila de porteo que ha obtenido una mejor puntuación es Stokke Limas Plus, un modelo que se puede utilizar hasta los 18 Kg de peso, fabricado con tejido suave y muy adaptable al cuerpo.

Cada vez son más las familias que eligen portear a sus bebés; una alternativa con múltiples beneficios: al colocarle sobre el pecho de la madre puede escuchar su corazón, sentir su respiración y su olor, lo que le tranquiliza y hace que se duerma de forma más plácida.

Del mismo modo, favorece el desarrollo físico y neurológico del bebé, se potencia el vínculo y contribuye a crear un apego seguro… Pero no vale cualquier ‘cosa’ para portear: se necesita una mochila o un fular ergonómico, es decir, con el que la espalda queda colocada con una forma de C y las piernas en M y no se corre el riesgo de un desarrollo incorrecto de la columna vertebral ni de la articulación de la cadera.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Las mochilas portabebés y los fulares de porteo han sido para mí un producto imprescindible sobre todo durante los primeros meses tras el parto: me han permitido llevar a mi bebé muy cerquita del pecho, favoreciendo su descanso y el apego, y me han dejado las manos libres para poder atender a mi hijo mayor o hacer otras cosas. También lo utilicé con él aproximadamente 4 meses. Luego tenía demasiado interés por mirar hacia delante y es una posición totalmente desaconsejada por los expertos, por lo que pasó al carro. Con la pequeña, de dos años, sigo usándolo cuando vamos a sitios concurridos y no quiero llevar la silla —pesa menos de 10 kilos, así que todavía puedo con ella—, y muy especialmente para garantizar las siestas si nos pilla fuera de casa.

Así que para realizar la selección de los productos de esta comparativa he buscado modelos que cumplan, en primer lugar, con la característica de ser totalmente ergonómicos. Si no lo son, jamás los usaría. Y, por otro lado, que ofrezcan algún tipo de función o prestación que los haga diferentes al resto. Han sido centenares de horas de prueba, en las que he valorado aspectos como los siguientes:

Construcción : el tipo de tela que se ha empleado para su elaboración, su durabilidad tras el uso, la flexibilidad… Y también del resto de elementos que forman parte del diseño, como hebillas o anclajes.

Comodidad : posibilidad de adaptar fácilmente el tamaño en función de quién usa la mochila y las dimensiones y peso del bebé, así como su utilidad en distintas épocas del año.

Capacidad de soporte : cada fabricante establece una horquilla de peso en la que su modelo es adecuado, aunque a la hora de la verdad suele ser algo más corta.

Otros: cómo se lavan o limpian, la transpiración…

Ajustable: Stokke Limas Plus

Portabebés Stokke Limas Plus. © Amazon

Para quién es: familias que deseen seguir porteando incluso cuando sus hijos son más mayores, ya que distribuye muy bien el peso y se adapta genial a su crecimiento.

Por qué lo recomendamos: este modelo lo he probado con mi hija ya “mayor”, y precisamente lo elegí entre las distintas opciones de la marca porque se puede utilizar hasta los 18 kilos. Durante este tiempo la postura que más he utilizado es en la cadera, ya que ella tiene mejor visibilidad del entorno y se parece más a como la llevaría cogida en brazos. También se puede llevar en la espalda o en la postura tradicional, de frente, aunque esta última la he reservado únicamente para las siestas fuera de casa.

Colocarla es muy sencillo y, ajustarla más, ya que todo es regulable: el cinturón de la cadera, el panel trasero, la base sobre la que se sienta el niño, quitar o poner el reposacabezas… Es uno de los modelos que más cómodo me ha resultado y, aunque no he podido probarla con el calor propio del verano, sí lo he hecho ya con mi hija cubierta con el abrigo y transpira bastante bien. Además, plegado no ocupa mucho espacio, por lo que lo puedo llevar en una bolsita cuando creo que voy a necesitarlo.

Sus puntos débiles: si eres bajito es posible que las correas te queden demasiado largas; en mi caso, que mido 1,76, me quedan bien.

FICHA TÉCNICA Colores disponibles: Black (negro) OCS, Grey Melange, Floral Gold, Floral Slate, Beige Valeriana Peso máximo: 18 Kg Lavado: lavar a máquina a 40 °C con detergente suave, sin blanqueador; cerrar todas las hebillas antes del lavado, usar bolsa de lavado, no usar secadora, no planchar el cinturón lumbar Otros: 50 % algodón y 50 % lino, base ergonómica ajustable de forma continua de 24 a 45 cm, panel trasero regulable entre 30 y 41 cm, reposacabezas desmontable con botones automáticos, tres posiciones de porteo (frontal, dorsal y de cadera)

Mochila de porteo Babymoov Moov & Boost: convertible en trona portátil

CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: para los que busquen un modelo versátil que puedan utilizar, incluso, cuando dejen de portear.

Por qué lo recomendamos: además de ser totalmente ergonómico —ha sido evaluada como “sana para la cadera” por el Instituto Internacional de Displasia de la Cadera— me ha resultado muy sencilla de colocar: tiene tres correas y tres clips de colores que, según cómo los colocaba, me permitían llevar a mi hija en el pecho, en la espalda o de lado sobre la cadera.

Si por algo me ha gustado este modelo, ahora que he empezado la alimentación complementaria, es porque cuando no estoy porteando, también lo puedo utilizar como trona portátil (y ocupa mucho menos que una trona evolutiva clásica).

Y es que incluye un cojín hinchable y un arnés que ayudan a situarlo sobre cualquier silla para que los menores a partir de seis meses puedan sentarse a comer a la mesa. No es el sistema más estable que he probado, pero hace su función. Luego, se pliega sobre sí mismo y se puede transportar como si fuera una bolsita. Viene además con capucha anti UV y su tela de algodón es repelente de agua.

Sus puntos débiles: solo se puede utilizar a partir de los 5 kg de peso.

Ficha técnica Colores disponibles: sage green o hazelnut beige. Peso máximo: 15 kg Lavado: a máquina 30º. Otros: ajuste con anillas, tejido de algodón repelente de agua, correas acolchadas.

Mochila portabebés Jané Like: muy acolchada

Vista en detalle de la mochila portabebés de la firma Jané. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: para los que buscan un modelo sencillo y fácil de poner.

Por qué lo recomendamos: es muy fácil de colocar y me ha gustado especialmente en los primeros meses por dos razones: ofrece un reductor para las piernas que hizo que cuando mi bebé era muy pequeña no hubiera riesgo de que se saliera por alguno de los huecos, y además dispone de protección para nuca y cuello que se sujetaba en la posición perfecta.

Es también muy cómoda para el que la lleva puesta, repartiendo bien el peso y haciendo que no haya dolores de espalda. Además, sus instrucciones son muy detalladas, y explican paso a paso qué posibilidades hay en función de la edad del bebé (portear en el pecho, en la espalda o en la cadera) y cómo adaptar la mochila a cada una de estas opciones.

Sus puntos débiles: es un producto muy equilibrado y su aspecto a mejorar está únicamente en el diseño, ya que hay pocas opciones de colores y no son muy llamativos.

Ficha técnica Colores disponibles: stone y bison. Peso máximo: 18 kg. Lavado: a mano. Otros: armazón y forro 100% algodón, correa para el hombro acolchada.

Mochila portabebés Koala Babycare Cuddle Band 2.0: formato fular

Mochila portabebés en formato fular. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: quienes busquen un fular de porteo, pero quieran la facilidad de una mochila.

Por qué lo recomendamos: a diferencia de los fulares clásicos, este modelo se coloca como una camiseta, por lo que no he tenido absolutamente ningún problema para colocarlo correctamente. Muy ergonómico, el peso queda bien distribuido por hombros, espalda y zona lumbar, y en ningún momento he tenido dolores de espalda con él. Una vez colocado el bebé, además, se ajusta gracias a una anilla situada a cada uno de los lados de la cintura.

Como complemento, trae una banda para atar alrededor del cuerpo, dando más estabilidad al conjunto, y una funda de transporte para guardarlo cuando no se utilice. Muy interesante es además su libro de instrucciones, en el que indica cómo colocar al bebé en función de su edad.

Sus puntos débiles: no acepta tanto peso como las mochilas tradicionales, ya que su tejido elástico hace que los bebés boten demasiado cuando sobrepasan aproximadamente los diez kilos.

Ficha técnica Colores disponibles: azul marino, rosa arena, negro, verde oscuro, gris claro y estampado leopardo. Peso máximo: 15 Kg. Lavado: a máquina 30º. Otros: ajuste con anillas, respaldo ergonómico, tejido transpirable 97% algodón orgánico, bolsa de transporte.

Cuatro posiciones: mochila portabebés Ergobaby Omni 360 Cool Air Mesh

Portabebés Ergobaby. © Amazon

Para quién es: para los que buscan el máximo acolchado para adultos y bebés.

Por qué lo recomendamos: me ha resultado uno de los modelos más cómodos y adaptables a los adultos que llevan al bebé. Me explico. Como prácticamente todos, dispone de correas acolchadas ajustables. Pero lo interesante es que su cinturón con soporte lumbar también puede regularse en altura, así que tanto mi pareja como yo (con una diferencia de 15 centímetros de altura) hemos estado igual de cómodos al llevarlo puesto.

El asiento del bebé está estructurado (es decir, tiene ya una forma muy fija y definida); según la firma, es para que siempre tenga la postura correcta. Además, viene con un soporte acolchado y plegable para cabeza y cuello y una capucha desmontable para protegerle del sol, ya que dispone de SPF 50+.

Sus puntos débiles: se promociona como una mochila que puede llevar al bebé de frente en el pecho, cuando es una posición completamente desaconsejada por los fisioterapeutas y especialistas en porteo por el daño que puede causar a la espalda de los bebés.

Ficha técnica Colores disponibles: oxford blue, black tweed, chambray, midnight blue, onyx black, pearl grey y pure black. Peso máximo: 20 Kg. Lavado: a máquina 30º. Otros: fabricado en poliéster, asiento estructurado.

Para los más mayores: Mumgaroo portabebés All Seasons

Portabebés Mumgaroo. © Amazon

Para quién es: aunque en la ficha pone que está indicado a partir del nacimiento, por sus características solo lo utilizaría con bebés que tienen ya control postural completo.

Tabla: Por qué lo recomendamos. Para llevar, como apoyo, ayuda a la lactancia.

Por qué lo recomendamos: como no tiene el diseño tradicional del resto de mochilas, también tiene menos ‘tela’ y es el modelo con el que más fácil me ha sido dar el pecho a mi hija: basta con inclinarla un poco y me sirve de soporte. Es muy portátil y entra perfectamente en la bolsa que llevo con los pañales y toallitas y colocárselo y quitárselo es extremadamente rápido, porque no hay que ajustar nada. Lo colocas, metes al niño o niña y listo.

Lo he usado cuando mi hija tenía ya dos años y, aun así, siempre he tenido que ir sujetándola con una mano. Su base consigue que coloque bien las piernas, aunque se cansa antes de ir en él que con otros modelos. Lo he utilizado principalmente como accesorio para casos puntuales como apoyo en lugar de llevar en brazos cargando con todo el peso, y lo cierto es que me ha ayudado bastante. El tejido es suave y transpirable.

Sus puntos débiles: la correa del hombro es ancha para aliviar tensión, pero no puede compararse a la ergonomía de una mochila completa.

FICHA TÉCNICA Colores disponibles: azul, gris, negro, estampado Peso máximo: 15 Kg Lavado: a máquina Otros: algodón, correa ajustable

Otros modelos de mochilas portabebés interesantes

Si estás buscando un modelo para el verano

Portabebés Harmony. © Amazon

La malla 3D de la mochila BabyBjörn Harmony hace que transpire mejor que otros modelos, logrando que sea más fresca en los días calurosos.

Si estás buscando una mochila para niños grandes

Portabebés Boba X. © Amazon

Boba X puede utilizarse con bebés de hasta 21 kg de peso; más que cualquiera de las que hemos probado.

Preguntas frecuentes sobre las mochilas y fulares de porteo

¿Qué es exactamente una mochila de porteo ergonómica?

Es un sistema de porteo diseñado para respetar la postura natural del bebé y la del adulto que portea. Mantiene al bebé en postura fisiológica en ‘M’, con las rodillas más altas que el culito y la espalda en ligera ‘C’. Al mismo tiempo, distribuye el peso por la espalda y las caderas del adulto para evitar sobrecargas.

¿Cómo puedo saber si una mochila es realmente ergonómica?

Hay algunos aspectos que se pueden tener en cuenta:

El panel del asiento permite que las rodillas queden más altas que el culete.

El bebé queda bien ajustado al cuerpo del adulto, sin dejar huecos.

El respaldo acompaña la curvatura natural de la columna, sin forzarla.

Permite ajustar tirantes, cinturón y panel a la talla del bebé y del porteador.

¿Desde qué edad se puede usar una mochila de porteo ergonómica?

Depende del modelo. Algunas mochilas están pensadas para usarse desde el nacimiento (normalmente tienen panel ajustable en altura y ancho) y otras requieren que el bebé mantenga la cabeza erguida o que ya tenga más control postural, por lo que se recomiendan a partir de los 6 meses.

¿Se puede portear mirando hacia adelante?

La mayoría de mochilas ergonómicas no recomiendan esta posición porque no respeta la postura fisiológica del bebé, puede sobreestimular al niño y carga más la zona baja de la espalda del porteador. Las posiciones más recomendadas son frontal mirando al adulto, cadera o a la espalda (esta última a partir de la edad recomendada por cada marca).

¿Cuánto tiempo puede estar un bebé en la mochila?

No hay límite estrictamente fijo, pero se recomienda alternar con ratos de juego en el suelo. La regla general es sencilla: mientras el bebé esté cómodo, bien colocado y no muestre señales de incomodidad, es seguro portear.

¿Puedo dar el pecho o el biberón mientras porteamos?

Sí, muchas mochilas permiten hacerlo bajando ligeramente el panel o ajustando la altura del bebé. Es importante volver a ajustar la mochila después para mantener la postura segura.

¿Hasta qué edad se puede usar?

Muchos modelos llegan hasta 15–20 kg, y algunas mochilas

hasta unos 25 kg. Todo depende del tamaño del panel y la resistencia del tejido.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de diciembre de 2025.

