¿Cuál es el mejor deshumidificador de Amazon? Este es el ranking completo y actualizado de 2026

Esta selección de deshumidificadores se adapta a todo tipo de necesidades, de espacio y de bolsillos

La humedad en casa no siempre se nota a simple vista; incluso hay casas y espacios donde es realmente complicado saber si hay humedad en el ambiente si no contamos con los accesorios adecuados para medirla o si no tiene un impacto directo en el techo o en las paredes de casa. Aunque también puede manifestarse de otras formas, además de mediante manchas en las paredes, ya que la humedad se puede encontrar dentro de un armario que huele a cerrado o al hacer la colada y tener la sensación de que las toallas de baño o los jerséis de algodón parece que nunca llegan a secarse del todo.

Elegir un deshumidificador no va de comprar el más potente, sino de dar con el modelo ideal que encaja con tus necesidades. Un buen deshumidificador no solo sirve para reducir el exceso de humedad del aire, también evita el moho, los malos olores y esa sensación desagradable que la humedad genera en baños, sótanos o habitaciones con poca ventilación.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado los deshumidificadores mejor valorados de Amazon, con diferentes funcionalidades y adecuados para todo tipo de espacio en el que lo puedas necesitar.

El deshumidificador perfecto para espacios pequeños

Este deshumidificador es una opción muy económica y con el tamaño ideal para ser más que efectivo en espacios pequeños como baños interiores, armarios o pequeños despachos o caravanas, con unas dimensiones de hasta 15 metros cuadrados. Además, puedes dejarlo funcionando todo el día y ni notarás que está encendido, ya que, gracias a su tamaño compacto y a que funciona sin superar los 28 dB de sonido, hará su trabajo sin que apenas notes que está haciéndolo.

Deshumidificador con mando a distancia para estancias medianas

Este modelo encaja bien si quieres encender el deshumidificador para cubrir un área de unos 75 metros cuadrados, como una habitación grande, un sótano o un garaje. Además, con el mando a distancia puedes programar su temporizador a 4, 8 o 12 horas para que se apague automáticamente cuando consideres oportuno, sin tener que preocuparte o apuntarlo en tu lista de tareas.

El deshumidificador con dos tipos de drenaje e indicador de grado de humedad

Este deshumidificador está pensado para aquellos a los que les gusta controlar cómo la humedad va desapareciendo de la habitación. Su indicador funciona con un simple sistema de colores que muestra fácilmente si la habitación está muy húmeda o demasiado seca. Además, para drenar el agua que absorbe el deshumidificador puede hacerse vaciando el depósito, como en otros modelos, o utilizando la manguera de casi 2 metros que extrae el agua de manera continua.

El deshumidificador para pequeñas estancias que puedes controlar desde el móvil

Esta opción es perfecta para deshumidificar espacios de hasta 30 metros cuadrados. Tiene una gran potencia con la que puede extraer hasta 16 litros al día, lo que es especialmente útil para espacios muy húmedos. También es muy útil si sueles secar la ropa en un tendedero dentro de casa, ya que cuenta con una función de secado de ropa. Además, puedes controlar el deshumidificador mediante tu teléfono móvil conectándolo al wifi de casa.

El deshumidificador perfecto para purificar el aire

Esta opción cuenta con las mismas funcionalidades que el modelo anterior: tiene una función para secar la ropa y se puede conectar a la red wifi de tu casa. Aunque se diferencia porque está diseñado para espacios más grandes, es el modelo perfecto para estancias de 45 metros cuadrados. Además, cuenta con una función de ionizador que sirve para purificar el aire, gracias a su tecnología Easy Dry, que emite millones de iones negativos para purificar el aire y eliminar los gérmenes que se encuentran en el entorno.

Preguntas frecuentes

¿Un deshumidificador gasta mucha electricidad?

El consumo varía según el modelo y la potencia. Los deshumidificadores pequeños suelen gastar poco y los grandes un poco más.

¿Los deshumidificadores hacen mucho ruido?

No, la mayor parte de modelos están diseñados para hacer el menor ruido posible. En modelos pequeños apenas se nota, y en los más grandes suele ser tan bajo como para convivir con él sin que resulte molesto.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de enero de 2026.

