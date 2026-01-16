Ten localizadas tus pertenencias en todo momento: siete monederos y carteras con compartimento para AirTag

Desde hace unos cuantos años existe un dispositivo que nos permite localizar objetos personales a través de Bluetooth. Gracias a él, se acabó sentir pánico al no saber dónde hemos metido las llaves y la cartera, o volvernos locos intentando recordar el lugar en el que nos hemos dejado la mochila. Hablamos del AirTag.

¿Qué es un Air Tag y cómo funciona?

Este pequeño dispositivo, capaz de rastrear objetos, personas y animales, te cabe hasta en el bolsillo. Con una tecnología de geolocalización avanzada, te permite detectar objetos en tiempo real sin importar la distancia. Si todavía no lo has probado, el AirTag de Apple es el más vendido. Ahora mismo está en oferta y puedes comprarlo de forma individual o en packs de dos, tres y hasta cuatro unidades.

Un dispositivo tan pequeño y práctico debe estar bien protegido. Aunque lo podemos meter en cualquier bolsillo, o llevarlo suelto dentro de la cartera, es mejor guardarlo en las fundas o estuches diseñados para ello. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos elaborado un listado con siete monederos y tarjeteros distintos para que puedas llevar tu Air Tag siempre contigo, protegido frente a los golpes o el agua de la lluvia, mientras tienes controlada la ubicación de tu cartera.

Siete monederos y carteras con compartimento para AirTag

La cartera más vendida en Amazon

Comenzamos con la opción más vendida. Diseñada con materiales de buena calidad, es ligera y compacta para llevar toda la documentación al alcance de la mano. A pesar de ser delgada, cuenta con un tarjetero con una capacidad máxima para siete tarjetas, dos ranuras para el DNI o el carné de conducir, espacio para llevar billetes e, incluso, tiene un pequeño monedero en el que te caben unas cuantas monedas.

En la parte delantera tiene una ranura en la que puedes colocar tu AirTag de forma segura. Igualmente, cuenta con bloqueo NFC/RFID, que previene eficazmente el acceso no autorizado a tarjetas de crédito.

Cartera compacta desplegable en color negro o marrón

Esta opción también cuenta con un tarjetero desplegable, espacio para documentación y billetes, y un bolsillo exterior para monedas. Fabricada en piel sintética de alta calidad, su textura es suave y aterciopelada y puedes elegir entre el color negro o marrón. Justo encima del logotipo de la marca encontramos el compartimento diseñado para que guardes tu AirTag.

Cartera de piel con ranura para monedas

Fabricada en cuero 100% natural, su tacto es suave. Puedes elegir entre cinco diseños distintos, todos ellos elegantes y distinguidos, con los siguientes colores: marrón claro u oscuro, negro, carbono o negro con líneas rojas.

Por otro lado, una tira de silicona especial en la zona del tarjetero evita que las tarjetas se caigan y, como en las opciones anteriores, la protección RFID integrada evita el robo de datos. El compartimento para AirTag está en el exterior, de la misma forma que la pequeña cremallera para guardar monedas.

Cartera de piel clásica en formato horizontal

Cartera clásica en formato horizontal fabricada en piel de vaca de napa. En color marrón, es resistente y tiene una doble costura extra en el exterior. Cuenta con cuatro ranuras para tarjetas de crédito, dos compartimentos más grandes para los documentos de identidad, dos compartimentos separados para billetes y un bolsillo interno con botón para guardar monedas. Coloca tu AirTag de forma sencilla en la parte delantera.

Cartera estrecha y delgada

Esta cartera es ideal para aquellas personas que odian ir cargadas y solo quieren llevar lo justo y necesario. Cabe en el bolsillo fácilmente y, gracias a la ranura exterior para tu AirTag, puedes tenerla localizada en todo momento. Sencilla y minimalista, tiene capacidad de sobra para que lleves las tarjetas y billetes que necesites. Para resistir al uso diario, todos los puntos de tensión están reforzados con costuras seguras.

Con o sin bolsillo para monedas

Esta cartera está disponible en color marrón o en distintas tonalidades de negro. Versátil y sencilla, puedes elegir si la quieres con bolsillo para monedas, en el caso de que siempre te guste llevar algo de suelto o, por el contrario, sin monedas, solo para tarjetas y billetes.

De tamaño pequeño para que te quepa fácilmente en el bolsillo, está fabricada en cuero real natural. Como el resto de carteras de esta selección, también cuenta con protección RFID integrada en la piel.

Monedero azul, verde, marrón o negro

La ranura para colocar tu AirTag se encuentra en el cierre de la hebilla. Asimismo, si no quieres usar tu AirTag, incluye una funda de cuero del mismo color para que puedas tapar el compartimento. Duradera y elegante, está confeccionada en piel de napa 100% hecha a mano, por lo que tiene una textura suave y cómoda de alta calidad.

Otras alternativas para guardar tu AirTag

Llavero de silicona AirTag

Si prefieres llevar tu AirTag junto a las llaves de casa o el coche, también existe la posibilidad de guardarlo en estos llaveros de silicona. Por menos de 10 euros, este pack incluye cinco llaveros para que puedas colocarlo en tu mochila, junto a las llaves o, incluso, en el collar de tu perro. Rosa, amarillo, verde, azul o negro, combínalos con el resto de tus accesorios y, al mismo tiempo, protege tu AirTag de los golpes o rasguños.

Preguntas frecuentes sobre estas carteras y monederos para AirTag

¿Por qué es útil utilizar una de estas carteras con compartimento para AirTag?

Por su pequeño tamaño, los AirTag caben en cualquier bolsillo. Y, precisamente por eso, es muy fácil que se caigan al suelo o se estropeen ante una caída o rasguño. Para evitar su deterioro, es recomendable utilizar fundas o carteras con compartimento para guardar de forma segura tu AirTag.

¿Cuáles son las mejores carteras o monederos para AirTag?

Las mejores carteras o monederos son aquellas que tengan una buena calidad para resistir frente al uso diario y, al mismo tiempo, cuenten con una ranura o compartimento especial diseñado para colocar tu AirTag.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de enero de 2026.

