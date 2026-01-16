Adiós a perder las piezas de los puzles: estos accesorios ayudan a guardarlos y transportarlos fácilmente

Los puzles ayudan a mejorar la memoria y a estimular la concentración.

No dejes que tu obra maestra se estropee. Te decimos cómo almacenarla y conservarla como todo un profesional

¿Eres un amante de los puzles? Entonces sabrás que cada vez que completas uno, la satisfacción por haberlo conseguido es indescriptible. Además, cada imagen puede que represente algo especial para ti, por esa razón, en muchas ocasiones decides buscar la manera de enmarcarla y ubicarla en algún sitio de la casa.

Por tal motivo, si quieres que ninguna de tus obras se vea afectada, es importante contar con diferentes utensilios y elementos que te ayuden a guardarlas, transportarlas y conservarlas. A continuación te presentamos cinco accesorios que no le pueden faltar a un verdadero aficionado de este juego.

Por supuesto, también es un excelente regalo para esa persona especial que ama los rompecabezas, así que echa un vistazo a nuestra lista.

Por qué comprar accesorios para los puzles

Aunque puede parecer un capricho, lo cierto es que contar con esta clase de objetos puede ser de gran ayuda. Estos son algunos de los beneficios.

Para no perder piezas: todos los accesorios para transportar y guardar los montajes ayudan a que las piezas no se mezclen ni se extravíen.

Para hacer el puzle con calma: existen tapetes enrollables que guardan el armado para cuando lo quieras retomar.

Para optimizar el espacio: especialmente con aquellos puzles de cientos de fichas, ya que existen contenedores especiales donde almacenarlos eficientemente, reduciendo el espacio que ocupan.

Para protegerlos: al guardarlos en maletines o aplicarles algún líquido especial, se cuida la superficie y calidad de las piezas.

Para llevarlo de un sitio a otro de forma segura: si necesitas trasladar el montaje a otra habitación o lo quieres terminar de armar en un viaje.

Cinco accesorios que no le pueden faltar a un amante de los puzles

Carpeta de almacenamiento

Con una forma de álbum de fotos, ayuda a mantener protegidos puzles de hasta 1.000 piezas. Tiene un diseño de botón a presión bastante fácil de usar, además de un estilo sofisticado. Posee una capacidad para guardar hasta 20 montajes, además de que cuenta con un asa que permite transportarlo sin problemas.

Carpeta para guardar puzles. © Amazon

Pegamento líquido

El aliado ideal para quienes quieren conservar los montajes una vez se han terminado. El que te recomendamos es uno de los más vendidos en Amazon, cuenta con más de 10.000 valoraciones y tiene una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas.

El producto incluye una práctica esponja con la que se aplica directamente el líquido en las superficies. Lo mejor es que su fórmula se seca rápido, no deja manchas y promete crear una película protectora que evita que las piezas se deterioren o se despeguen.

Pegamento para conservar puzles. © Amazon

Tapete enrollable

La solución más práctica para guardar los puzles que aún no se han terminado sin perder nada del trabajo hecho. Tiene un tamaño de 118 x 80 cm y puede almacenar hasta 2.000 piezas. Solo se debe poner el rompecabezas sobre el tapete, inflar un tubo que viene incluido, empezar a enrollarlo y finalmente atarlo con unos sujetadores elásticos.

Tapete enrollable para guardar puzles. © Amazon

Clasificador de puzles

Con más de 9.000 reseñas y una calificación media de 4,4 sobre 5 estrellas, se alza como uno de los más solicitados en Amazon. Es de la marca Clementoni y la caja incluye seis bandejas apilables donde se pueden separarlas las piezas de tus puzles favoritos. Es de gran ayuda para mejorar la concentración y organización cuando te enfrentas a este tipo de retos.

Clasificador de puzles. © Amazon

Maletín para guardar puzles

Se trata de una opción sofisticada para almacenar montajes hasta de 1.000 piezas con un tamaño de 73 x 51 cm. Tiene un acabado de cuero en su parte exterior y por dentro es aterciopelado, por lo que las fichas no se deslizan.

Maletín de lujo para guardar puzles. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos accesorios para guardar puzles

¿Cuál es el mejor?

Depende. Debes tener en cuenta el tamaño del montaje final, además de si quieres conservarlo ya ha armado o necesitas guardarlo sin perder fichas.

¿Cómo guardar un puzle que no se ha terminado?

Las alfombrillas o tapetes enrollables son la mejor opción.

¿El pegamento puede dañar las piezas?

No. Si es un pegamento especialmente diseñado para puzles, no debería existir ningún problema.

