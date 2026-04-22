Analizo los mejores filtros de agua para el grifo de la cocina

Pongo a prueba la facilidad de instalación y la capacidad de filtrado de cuatro de estos accesorios, que son una excelente alternativa al agua embotellada

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Brita ON TAP Pro V-MF Waterdrop WD-FC-01 GEYSER GEYSER EURO Philips X-Guard Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes buscan la mejor calidad de filtrado y control total Para quienes buscan buena calidad-precio y equilibrio para uso diario Para hogares con alto consumo de agua filtrada Para quien quiere un filtro sencillo y económico Por qué lo recomendamos Para quien quiere un filtro sencillo y económico Certificación NSF, buena capacidad y fácil instalación Gran capacidad (3000 L) y filtrado potente Fácil uso, buena microfiltración y precio ajustado Medidas 17,2l. x 8,8an. x 14,3al. cm 18l. x 7,4an. x 20,5al. cm 8l. x 3an. x 13,5al. cm 16,7l. x 13,5an. x 9,2al.cm Capacidad 600 litros 1.000 litros 3.000 litros 1.000 litros Detalles Tres modos de uso Dos modos de uso Dos modos de uso Dos modos de uso Accesorios Cinco adaptadores de uso Cinco adaptadores de uso Un adaptador de uso Un adaptador de uso Precio 56.99 € 29.99 € 49.99 € 18.64 €

El mejor filtro de agua para grifo Hemos elegido el filtro de agua para grifo Brita On Tap Pro V-MF como el mejor de la comparativa, puesto que elimina los malos sabores y tiene un panel para saber cuándo cambiar el cartucho.

Beber agua del grifo no es algo que se pueda hacer en todos los lugares por igual, ya que el sabor y hasta la calidad del líquido resultan muy diferentes en cada zona o país. Por ello, en muchos lugares comprar agua embotellada es la opción principal para hidratarse sin riesgos. Sin embargo, existen otras opciones que evitan la compra masiva de botellas de plástico: los filtros de agua que se colocan en los grifos y que son capaces de purificar una gran cantidad de impurezas, bacterias y otras sustancias, como el cloro o el plomo.

Para ayudarte a encontrar la mejor solución para tu casa, en EL PAÍS Escaparate hemos puesto a prueba cuatro filtros de agua. En cada uno hemos analizado su capacidad de filtrado y la facilidad de su instalación. Todo ello con el fin de encontrar el mejor y más conveniente para la mayoría de las necesidades.

Analizo los mejores filtros de agua para grifos de cocina Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué filtros de agua para grifo hemos elegido y cómo los hemos probado?

A la hora de elegir los filtros de agua para grifo de esta comparativa, nos hemos enfocado en marcas reconocidas en este ámbito y que ya cuentan con la confianza de mucha gente. Luego, a la hora de elegir los modelos específicos, hemos encontrado diferencias en la capacidad de filtrado y el número de adaptadores que incluyen para las distintas medidas de grifos. Por lo tanto, nuestra selección final es la siguiente: Brita, Waterdrop, Geyser y Philips.

Para poner a prueba estos filtros de agua, hemos comenzado por instalarlos en distintos tipos de grifos domésticos para comprobar su compatibilidad y la sencillez del montaje. Después, hemos evaluado su eficacia real: hemos comparado el agua filtrada y sin filtrar en sabor, olor y claridad.

A lo largo de varias semanas de uso continuo, hemos observado cómo respondía cada filtro en términos de durabilidad y rendimiento. También hemos comprobado la facilidad al sustituir el cartucho y mantener el dispositivo limpio. Por último, hemos prestado atención a posibles cambios en la presión y la velocidad del agua durante el uso diario.

¿Por qué puedes confiar en mí? Soy periodista especializado en análisis de productos y, en los últimos años, he probado y comparado decenas de dispositivos y accesorios para medios como EL PAÍS. Mi forma de evaluar parte de algo muy concreto: entender qué ofrece realmente un producto en relación con lo que cuesta. No sólo en pruebas puntuales, sino también en un uso cotidiano, porque es ahí donde se perciben los detalles que marcan la diferencia. Más allá de las especificaciones, me interesa cómo responde en la práctica, qué tan consistente es con el paso del tiempo y qué limitaciones aparecen cuando lo integras en tu rutina. Porque, al final, un buen producto no es el más llamativo, sino el que mejor justifica su precio en el día a día. Ese es el criterio con el que construyo cada recomendación.

¿Cuál es el mejor filtro de agua para grifo?

El filtro de agua para grifo Brita On Tap Pro V-MF es el que más me ha convencido por su facilidad de instalación, la mejora clara en el sabor del agua y sus tres modos de uso. El contador digital es muy práctico, aunque su capacidad es menor y el precio resulta elevado.

Filtro de agua para grifo Brita On Tap Pro V-MF. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cómo purifica el agua?

Debido a que las jarras con filtro de esta marca se han hecho tan populares, no podía dejar de probar el filtro de agua Brita On Tap Pro V-MF. La primera impresión fue que resultó muy fácil de instalar: primero hay que abrir una tapa, en la que se encuentra una pila que activa el contador digital incluido y que indica los 600 litros que es capaz de filtrar —es el de menor capacidad de la comparativa—. Después se incorpora el filtro en la parte derecha y, a continuación, se desenrosca la parte que se coloca en el aireador del grifo —en mi caso es un grifo estándar, por lo que encajó a la primera; aunque viene con distintos adaptadores—. Tras esto, ya sólo queda ajustarlo y empezar a utilizarlo.

Una vez instalado, y aunque es un filtro voluminoso, no molesta para las tareas del día a día en la cocina, sin importar que se tenga un único fregadero y que sea pequeño —como es mi caso—. El carbón activado que incluye el filtro puede hacer que, al principio, el agua salga un poco más oscura de lo normal, pero eso tan sólo dura unos segundos.

Una de las cosas que más me ha gustado de este modelo es que ofrece tres modos de uso: agua filtrada; agua no filtrada con chorro recto —la palanca gira hacia arriba— para lavarse las manos; y agua no filtrada con función ducha para lavar los alimentos. Todos funcionan a la perfección y resulta muy útil para no utilizar el filtro cuando no es necesario, sobre todo, en el lavado de verduras o cuando friegas los platos. El caudal, en general, es fluido, aunque en algunas ocasiones el del agua filtrada era un poco escaso y eso se notaba, sobre todo, cuando llenaba las botellas de agua.

En relación a la filtración, lo que más se nota es el sabor: he hecho la prueba de tomar un vaso de agua filtrada y otro sin filtrar y, a pesar de que pensaba que no se notaría, sí es cierto que el agua purificada sabe mejor e, incluso, sale un poquito más clara. Aunque lo mejor, sin duda, es que incorpora una pantalla que indica el desgaste del filtro y avisa cuando es momento de cambiarlo. Por contra, hay que pagar por todo lo anterior, puesto que su precio es elevado.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Mejor sabor y color del agua.

Tres modos de uso.

No molesta en el fregadero.

Fácil de instalar.

Su pantalla informa del desgaste del filtro.

A mejorar:

Filtra solamente 600 litros.

El agua puede salir negra los primeros segundos por el carbón activado.

El caudal puede ser escaso en el modo de filtro.

Tiene un precio elevado.

Otras alternativas al mejor filtro de agua para grifo

Sistema de filtración de agua para grifo Waterdrop WD-FC-01

La sensación general con el filtro de agua para grifo Waterdrop WD-FC-01 ha sido muy positiva: mejora visiblemente el sabor del agua y transmite confianza gracias a sus certificaciones. Es fácil de instalar, no reduce la presión y su filtro dura mucho más que la media. No elimina la cal, pero como opción equilibrada y duradera funciona muy bien.

Filtro de agua para grifo Waterdrop. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cómo purifica el agua?

Mi experiencia con el filtro de agua para grifo Waterdrop WD-FC-01 ha sido casi tan positiva como con el modelo ganador de la comparativa. En la caja, el fabricante asegura que es capaz de reducir hasta en un 93% el cloro y el plomo del agua, así como otras sustancias nocivas que puedan venir en el líquido. Para respaldar esta afirmación, cuenta con certificados internacionales como el NSF/ANSI 42 para la reducción de cloro, sabor y olor, y el NSF/ANSI 372 para material libre de plomo. Esto, sin duda, aporta mucha confianza y seguridad en su uso.

De hecho, durante las pruebas he podido comprobar que el sabor del agua mejora mucho con este filtro. Aun así, como ocurre con el resto de modelos de la comparativa, no es del todo efectivo para eliminar la cal. Si bien esto no es un problema mayor para su consumo, queda descartado como una alternativa para evitar la acumulación de cal en cafeteras y otros electrodomésticos.

Este filtro viene acompañado de cinco adaptadores, desde 0,77 hasta 0,89 pulgadas, por lo que es compatible con la mayoría de grifos. Solo hay que tener en cuenta que no es apto para grifos extraíbles, de mano, con rociador o con sensor. Más allá de eso, es un dispositivo muy fácil de instalar —sin afectar a la presión del chorro— y también resulta sencillo cambiar el filtro cuando corresponde. En este sentido, la marca informa que es capaz de purificar hasta 1.000 litros, por lo que es uno de los más duraderos.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Filtra hasta 1.000 litros.

Certificaciones internacionales.

Mejora el sabor del agua.

Cinco adaptadores para distintos tamaños de grifo.

Fácil de instalar.

A mejorar:

No elimina la cal por completo.

Menos compatibilidad con diferentes grifos.

Filtro de agua para grifo Geyser Euro

Si el aspecto fundamental es olvidarse del recambio durante mucho tiempo, el filtro de agua Geyser Euro juega en otra liga: filtra hasta 3.000 litros y mejora claramente el sabor del agua, además de eliminar bacterias y metales. El indicador de cambio ayuda, pero su compatibilidad es más limitada y el precio resulta difícil de justificar frente a alternativas más equilibradas.

Filtro de agua para grifo Geyser Euro. CORTESÍA DE AMAZON

¿Cómo purifica el agua?

No cabe duda de que la principal ventaja del filtro de agua Geyser Euro es que puede purificar hasta 3.000 litros de líquido, muy por encima del resto de modelos de la comparativa. En este proceso, elimina los malos sabores —como he podido comprobar en los análisis—, pero también las bacterias y los metales que vengan en el agua. En este apartado está al nivel o, incluso, un poco por encima de los dos modelos anteriores. Además, me ha gustado que incorpore un indicador de cambio de filtro para que no haya que preocuparse en calcular tiempos futuros.

Este filtro incorpora un adaptador de 22 mm con rosca externa para conectarse a la mayoría de grifos sin problemas. De cualquier manera, y algo que me ha parecido muy positivo, es que, en caso de que el dispositivo no encaje en un grifo, se puede hacer un pedido de la medida exacta directamente con la marca. Aun así, su compatibilidad es más limitada frente a otros modelos. La peor parte, sin embargo, es que su precio es de los más elevados de esta comparativa, por lo que cuesta justificar el precio.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Filtra hasta 3.000 litros de agua.

Se puede pedir un adaptador para cualquier grifo.

Elimina los malos sabores.

Posee un indicador de cambio de filtro.

A mejorar:

Compatibilidad más limitada.

Precio elevado.

Filtro de agua del grifo Philips

La experiencia con el filtro de agua Philips ha sido correcta en lo esencial: se instala en segundos, mejora el sabor y su manejo es muy intuitivo. Sin embargo, exige cambios de filtro más frecuentes de lo esperado y su compatibilidad con distintos grifos es limitada, lo que lo deja por detrás de opciones más duraderas y versátiles.

Filtro de agua del grifo Philips. EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cómo purifica el agua?

El filtro de agua Philips realiza la filtración mediante un sistema formado por tres capas, entre las que se encuentra el método del carbón activado. Además, resulta muy sencillo de instalar en el grifo, puesto que viene con seis adaptadores para distintos tamaños, de entre 15 y 24 milímetros. La instalación se lleva a cabo con tan sólo un clic, y es un poco más pequeño y con un diseño diferente al anterior modelo analizado. Su uso es tan simple como presionar un botón para cambiar entre el modo de agua purificada o directa del grifo.

Es cierto también que, durante las pruebas, notamos que el agua sabía mejor: es más similar al agua mineral o embotellada. Sin embargo, a pesar de que tiene una capacidad de purificar hasta 1.000 litros —según el fabricante—, me he encontrado con que requiere de cambios de filtro más frecuentes que otros modelos. Además, he notado que no es capaz de eliminar la cal por completo. La peor parte, aun así, es que su compatibilidad con los grifos es limitada.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Filtra hasta 1.000 litros.

Tiene seis adaptadores para distintos tamaños de grifo.

Mejor sabor del agua.

Cuenta con dos modos de uso.

A mejorar:

Hay que cambiar el grifo con frecuencia.

No elimina la cal por completo.

Menor compatibilidad con los grifos.

Preguntas frecuentes sobre filtros de agua para grifo

¿Merecen la pena los filtros de agua del grifo?

La adquisición de estos dispositivos representa una inversión inteligente para cualquier hogar. Estos sistemas eliminan el sabor a cloro y reducen la presencia de sedimentos o metales pesados que suelen viajar por las tuberías antiguas. Su instalación resulta muy sencilla y el coste por litro es drásticamente inferior al de otras alternativas. Si se busca mejorar la calidad del suministro básico sin realizar obras complejas, este accesorio ofrece resultados inmediatos y una comodidad indiscutible.

¿Es bueno filtrar el agua del grifo?

Realizar este proceso aporta beneficios directos tanto para el bienestar personal como para la durabilidad de los electrodomésticos. Aunque el suministro público en países como España cumple estrictos controles sanitarios, el tratamiento doméstico elimina impurezas residuales que afectan al aroma de las infusiones o el café. Además, reduce la dureza excesiva en zonas con mucha cal, lo cual protege la salud renal y evita obstrucciones en cafeteras o hervidores eléctricos. Es una medida preventiva excelente que garantiza un consumo más puro.

¿Es mejor filtrar el agua del grifo o comprar agua embotellada?

A nivel ecológico y económico, la filtración casera gana por goleada. El uso de purificadores evita la generación masiva de residuos plásticos y el esfuerzo de cargar bultos pesados desde el supermercado. Mientras que el líquido envasado supone un gasto recurrente elevado, el mantenimiento de un cartucho dura varios meses. Se obtiene una pureza similar desde la cocina, con la ventaja de disponer siempre de un caudal fresco de forma ilimitada y sostenible.

¿Qué es mejor: tomar agua hervida o agua filtrada?

La ebullición sólo sirve para eliminar microorganismos o bacterias mediante el calor extremo, pero no retira partículas sólidas ni contaminantes químicos. Por su parte, la tecnología de filtrado retiene microplásticos y sustancias volátiles mediante el carbón activado, algo que el calor no consigue. Para el consumo diario en ciudades, la opción filtrada resulta superior puesto que mejora las propiedades organolépticas de inmediato. Salvo en situaciones de emergencia sanitaria donde existan patógenos, un buen filtro es la solución más eficaz.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.