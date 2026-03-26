He probado cuatro cafeteras inteligentes y esta es la que más me ha gustado

Hemos probado cuatro modelos de cafeteras inteligentes y escogemos la mejor para los amantes del buen café.

Pongo a prueba varios modelos de cafeteras que cuentan con funciones avanzadas para elaborar café de calidad

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Philips Philips EP5544/50 De'Longhi De’Longhi Magnifica S – Perfetto Krups Krups Roma Cecotec Cecotec Cremmaet Cube Valoración Recomendación 10 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es aquellas personas que quieran una cafetera que prepare un buen café y, además, disponga de un sistema de espumado cómodo y fácil de limpiar. quien quiera una cafetera con un buen sistema de molienda y espumador manual de leche. personas que busquen una cafetera que prepare un buen café por una buena relación calidad-precio. quien busque una cafetera inteligente pero económica. Por qué lo recomendamos 20 tipos de café en frío y caliente, sistema de leche en dos partes y molinillo cerámico. 13 niveles de molienda, espumador manual y para elaborar dos cafés a la vez. espumador de leche, sistema autoclean y molinillo de alta precisión. precio económico, 5 niveles de molienda y sistema de prensado de 10 gramos. Medidas 43,3 x 42,6 x 37,1 cm 43 x 23 x 34 cm 30 x 35 x 34 cm 29 x 34 x 22 cm Peso 8 kg 9 kg 7 kg 7 kg Capacidad Deposito de 1,8 litros Deposito de 1,8 litros Deposito de 1,7 litros Deposito de 1,1 litros Detalles Tipos de bebida: 20 recetas predeterminadas Tipos de bebida: espresso, café largo, capuchino y café latte Tipos de bebida: espresso, café largo, capuchino y café latte. Tipos de bebida: espresso y café largo. Precio 582.07 € 299.99 € 289.99 € 169 €

La mejor cafetera inteligente Nuestra experta ha elegido el modelo Philips EP5544/50 como ganador de la comparativa gracias a su posibilidad para elaborar café en frío y en caliente, su sistema de espumado de leche en dos partes y el sabor y textura del café que permite preparar.

En los últimos años, el ritual para preparar un buen café en casa ha dejado de ser solo una cuestión de aroma y sabor para convertirse también en una auténtica experiencia tecnológica. Y es que cada vez más personas apuestan por tener en sus cocinas cafeteras inteligentes que permiten mucho más que preparar un simple café, como pueden hacer otros modelos como las cafeteras italianas o las cafeteras francesas . Y es con las inteligentes es posible, por ejemplo, programar la hora exacta de encendido desde el móvil, personalizar la intensidad al milímetro o, incluso, integrarse con asistentes de voz como Alexa o Google Assistant. Si estás pensando en hacerte con una cafetera inteligente para empezar tu día a día con un café de calidad, te propongo varios modelos para que elijas la que mejor se adapta a sus necesidades.

Cómo hemos elegido y probado los productos:

Durante un par de semanas he estado elaborando mis dos cafés diarios con estas cafeteras. Para ello, las he ido probando de manera alterna y también he contado con la ‘ayuda’ de mi compañera de piso, que ha catado algunos de estos cafés y me ha dado su opinión respecto al sabor, la textura o el aroma que se consigue con cada una de ellas. Además, a la hora de analizarlas y valorarlas, he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: desde el punto de vista estético y calidad de fabricación de la cafetera.

Sabor del café: al tratarse de un criterio subjetivo, pues no todas las personas tienen el mismo gusto en cafés, dos personas hemos valorado sus impresiones al probar las diferentes bebidas que se han preparado. Con la media de sus puntuaciones, se ha puesto nota a este apartado.

Experiencia de uso: en definitiva, cómo es el café que prepara, cuánto tarda en elaborarlo, si la espuma y la textura son correctas…

Otros: engloba otros aspectos relacionados con la cafetera inteligente como su curva de aprendizaje, la experiencia de uso, cuantos tipos de café permite preparar, la capacidad de sus depósitos.

Con sistema de leche en dos partes: Philips EP5544/50

Esta cafetera de la marca Philips tiene una estética moderna y dispone de una gran pantalla táctil desde la que elegir los cafés.

Para quién es: aquellas personas que quieran una cafetera que prepare un buen café y, además, disponga de un sistema de espumado cómodo y fácil de limpiar.

Por qué la hemos elegido: esta cafetera inteligente tiene una estética moderna, diseñada en negro, y dispone de una gran pantalla táctil desde la que elegir los cafés. La primera vez que la utilicé la impresión fue muy buena: primero, preparé mi café de la mañana, que suele ser café largo ya que me gusta disfrutar de uno bueno que me despierte y me haga empezar el día con buen pie; y otro por la tarde, que suelo preparar espressos para un pequeño ‘chute’ de cafeína que me despierte después de comer. Al principio usé la configuración predeterminada para calibrar el equipo, luego fui modificando intensidad (tiene 5 niveles de aroma), cantidad, temperatura (cuenta con 3 posiciones) y también activé la función ‘chorro adicional’ en algunos casos para intensificar el sabor cuando el café se me quedaba algo flojo. Además, probé bebidas con hielo y cafés fríos entre las 20 recetas que la máquina ofrece. Esto me pareció ideal para el verano, pues me encanta tomar café con hielo.

Una de las cosas que me sorprendió fue el poco ruido que hace: gracias a la tecnología SilentBrew de Philips, el molido y la preparación son bastante silenciosos; algo que ayuda bastante si no se quiere molestar al resto de la familia mientras se prepara el café. Por otro lado, su sistema de leche LatteGo me pareció muy cómodo: está compuesto por dos piezas, lo que facilita muchísimo su limpieza ya que al no contar con ningún tubo no hay que estar continuamente limpiando para evitar que se acumulen en él restos de leche. En mis pruebas, la espuma fue bastante consistente. También soporta leches vegetales relativamente bien, aunque obviamente con algunas variaciones en textura. Además, permite elegir entre las 20 recetas (espresso, cappuccino, latte, cafés helados, etc.) y te deja ajustar intensidad, volumen de café y leche, temperatura. Se pueden guardar las preferencias en hasta cuatro perfiles de usuario más uno de invitado, lo que resulta muy útil si varios miembros de la casa usan la máquina con gustos diferentes.

Sus puntos débiles: nada reseñable.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 43,3 x 42,6 x 37,1 cm Peso: 8 kg Tipos de bebida: 20 recetas predeterminadas Capacidad de depósito: 1,8 litros Otros: sistema de leche latte go, frío y caliente, función AquaClean, tecnología SilentBrew, molinillo cerámico…

Con 13 niveles de molienda: De’Longhi Magnifica S – Perfetto

La cafetera de De'Longhi muele cada vez justo lo que necesita para la taza, lo que garantiza siempre un espresso con aroma fresco. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien quiera una cafetera con un buen sistema de molienda y espumador manual de leche.

Por qué la hemos elegido: esta máquina se caracteriza por contar con un panel sencillo de botones y dos ruedecillas para ajustar la molienda y la intensidad. La probé durante varias semanas, preparándome café a diario y alternando diferentes granos. Así puede comprobar que, por ejemplo, el sistema ‘bean-to-cup’ muele cada vez justo lo que necesita para la taza, lo que garantiza siempre un espresso con aroma fresco y un cuerpo bastante consistente. El molinillo con 13 niveles de ajuste permite moler al gusto. Por otro lado, el espumador de leche es manual, por lo que hay que controlar un poco la técnica para conseguir una buena crema.

La experiencia de uso, en general, fue bastante buena: en pocos minutos se consigue café recién molido y caliente, con una crema consistente. La limpieza es sencilla, ya que los depósitos se extraen con facilidad, la rejilla de goteo es apta para lavavajillas y el grupo de infusión se puede sacar para aclararlo, aunque hay que ser constante con la descalcificación, especialmente si tu agua no es muy blanda.

Sus puntos débiles: podría tener pantalla táctil para que fuera más cómoda de manejar.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 43 x 23 x 34 cm Peso: 9 kg Tipos de bebida: espresso, café largo, capuchino y café latte Capacidad de depósito: 1,8 litros Otros: 13 niveles de molienda, espumador manual, programas automáticos de limpieza, sistema Thermoblock de calentamiento…

Con sistema ‘autoclean’: Krups Roma

La cafetera Krups Roma ofrece tres niveles de molienda. Cortesía de Amazon

Para quién es: personas que busquen una cafetera que prepare un buen café por una buena relación calidad-precio.

Por qué la hemos elegido: este modelo no dispone de pantallas táctiles ni menús complejos, solo botones e interruptores que permiten ajustar la cantidad de agua, la intensidad del café y la temperatura. Desde el primer día la usé a diario, probando diferentes granos y ajustes. El molinillo con muelas cónicas de metal es una de las cosas que más me gustó de este producto: ofrece tres niveles de molienda y, aunque no alcanza la fineza de modelos de gama alta, con él se consigue un café bastante equilibrado con cuerpo y aroma.

Otra parte importante de la experiencia fue el vaporizador de leche manual. Al principio no fue tan intuitivo, ya que hay que tener un poco de mano con la técnica para conseguir una espuma realmente buena pero tras un par de días de práctica conseguí un cappuccino con espuma bastante agradable. No es tan cómodo como un sistema automático, pero tiene su encanto, sobre todo si te gusta aprender y probar con diferentes texturas de la leche.

Sus puntos débiles: a diferencia de modelos más avanzados, no guarda ajustes favoritos de café ni ofrece menús avanzados ni conectividad inteligente.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 30 x 35 x 34 cm Peso: 7 kg Tipos de bebida: espresso, café largo, capuchino y café latte Capacidad de depósito: 1,7 litros Otros: molinillo con muelas cónicas de metal con 3 niveles de molienda, 3 temperaturas de extracción y 3 intensidades predeterminadas, sistema Thermoblock, boquilla para espumar la leche…

Sistema de prensado de 10 gr: Cecotec Cremmaet Cube

La cafetera superautomática Cecotec Cremmaet Cube tiene una potencia de 1350 W y 19 bares de presión. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien busque una cafetera inteligente pero económica.

Por qué la hemos elegido: es una máquina relativamente pequeña para lo que suele ser este tipo de cafeteras, algo que se agradece si tienes poco espacio en la encimera de la cocina. Está compuesta por un pequeño panel táctil ubicado en el lado izquierdo, que resulta bastante intuitivo.

Para ponerla a prueba la utilicé durante varias mañanas alternando cafés en grano y ajusté el molido para comprobar cómo cambiaba el resultado en taza. Trabaja con un molinillo cónico de acero inoxidable con cinco niveles de molienda, lo que permite adaptarse a diferentes tipos de grano. Cada café se muele justo antes de prepararse y el sistema de prensado usa unos 10 gramos de café por extracción.

En la práctica, el resultado en taza fue mejor de lo que esperaba para una cafetera de este tamaño y precio. El sistema de preinfusión humedece el café molido antes de la extracción, lo que ayuda a que el sabor salga más intenso y a que la crema tenga algo más de cuerpo. En cuanto a bebidas, la Cremmaet Cube está pensada sobre todo para espresso y espresso largo, aunque también permite dispensar agua caliente para infusiones. También me gustó que permita guardar la última configuración utilizada,

Sus puntos débiles: No incluye vaporizador ni sistema automático de leche y su depósito es pequeño.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 29 x 34 x 22 cm Peso: 7 kg Tipos de bebida: espresso y café largo. Capacidad de depósito: 1,1 litros Otros: molinillo con muelas cónicas de metal con 5 niveles de molienda, sistema Thermoblock, sistema de prensado de 10 gramos…

Otro modelo de cafetera inteligente interesante:

Si estás buscando una cafetera para preparar dos cafés a la vez y que tenga múltiples opciones de bebidas La SIEMENS EQ6 plus s500 es una cafetera superautomática pensada para quienes quieren café de especialidad en casa con solo pulsar un botón. Para ello cuenta con un panel táctil intuitivo, desde el que se pueden preparar bebidas como espresso, cappuccino, latte macchiato o americano de forma automática. Incorpora molinillo cerámico, presión de 19 bares y tecnologías como AromaDouble Shot, que intensifica el sabor del café. También permite preparar dos bebidas a la vez y tiene autolimpieza del sistema de leche para facilitar el mantenimiento.

Preguntas frecuentes sobre las cafeteras inteligentes:

¿Qué es exactamente una cafetera inteligente?

Una cafetera inteligente es un modelo que automatiza gran parte del proceso de preparación del café y, en muchos casos, incluye funciones avanzadas como personalización de bebidas, perfiles de usuario, conectividad con aplicaciones móviles o control por voz mediante asistentes como Amazon Alexa o Google Assistant. Su objetivo es preparar café de calidad con la mínima intervención del usuario.

¿Qué ventajas tienen frente a una cafetera tradicional?

La principal ventaja es la comodidad: permiten preparar café recién molido con solo pulsar un botón. Además, suelen ofrecer ajustes de intensidad, temperatura o cantidad de agua, memorizar recetas favoritas e incluso realizar tareas automáticas de limpieza y mantenimiento.

¿Qué tipos de café pueden preparar?

Depende del modelo, pero las más completas pueden elaborar espresso, café largo, americano, cappuccino, latte macchiato o flat white. Las que incluyen sistema automático de leche preparan bebidas con espuma sin intervención manual.

¿Necesitan cápsulas o usan café en grano?

La mayoría de cafeteras inteligentes o superautomáticas funcionan con café en grano, que muelen al momento gracias a un molinillo integrado. Algunos modelos también permiten usar café molido, lo que da más flexibilidad que las máquinas de cápsulas.

¿Son difíciles de limpiar?

No especialmente. Muchas incluyen programas automáticos de limpieza, descalcificación y enjuague, además de piezas extraíbles aptas para lavavajillas. En los modelos con sistema de leche, es recomendable limpiar el circuito con frecuencia para evitar residuos.

¿Cuánto café pueden preparar antes de rellenar el depósito?

Depende del tamaño del depósito de agua y del contenedor de granos. En general, los modelos domésticos tienen depósitos de entre 1 y 2 litros, suficientes para preparar entre 6 y 12 tazas aproximadamente antes de tener que rellenarlos.

¿Son muy ruidosas?

El momento más ruidoso es cuando el molinillo muele los granos de café. Sin embargo, muchos fabricantes incorporan tecnologías para reducir el ruido, especialmente en modelos de gama media y alta.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de marzo de 2026.

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