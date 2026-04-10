Comparamos los mejores succionadores de poros

Analizamos el funcionamiento y la efectividad de cuatro dispositivos diseñados para eliminar los puntos negros y la grasa de la piel de la cara

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Yccu Succionador de puntos negros Yccu Foreo Foreo Kiwi Anlan Peeling Ultrasónico Facial Anlan Voyor Aspirador de puntos negros Voyor Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.6 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Personas que buscan un dispositivo económico para probar la limpieza de poros por succión. Personas que buscan un dispositivo premium con más potencia y tecnología para eliminar puntos negros. Personas que quieren limpiar y exfoliar los poros suavemente sin usar succión. Ideal para piel sensible. Usuarios que quieren una buena relación calidad-precio para limpiar poros y puntos negros. Por qué lo recomendamos Es muy económico, fácil de manejar y tiene varios niveles de succión para distintos tipos de piel. Tiene hasta 6 niveles de succión, diseño ergonómico y tecnología avanzada con app. Limpieza ultrasónica profunda, fácil de usar, ligero y con 4 modos de funcionamiento. Tiene 3 niveles de succión, incluye accesorios y es fácil de usar. Buena eficacia por su precio. Medidas 3,99 x 8,13 x 17,78 cm 5 x 12 x 17,8 cm 17 x 4,3 x 1 cm 19,6 x 14 x 6,1 Precio 27.99 € 99 € 22.53 € 25.99 €

Mejor succionador de poros Hemos elegido el succionador de poros Yccu como el mejor de la comparativa, ya que proporciona una limpieza profunda eficaz sin resultar agresiva para la piel.

Hay momentos en los que, por mucho que cuidemos la rutina facial, los puntos negros y el exceso de grasa siguen apareciendo, sobre todo en la zona T. Para esos casos, los succionadores de poros se han popularizado como una herramienta capaz de realizar una limpieza más profunda que la de los limpiadores faciales tradicionales. Estos dispositivos utilizan succión al vacío para extraer impurezas, mejorar la textura de la piel y favorecer una apariencia más uniforme. Para comprobar hasta qué punto cumplen lo que prometen, en EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos distintos durante varias semanas, con el objetivo de identificar cuál funciona mejor en el uso real.

Características Yccu Foreo Anlan Voyor Niveles de intensidad 3 6 1 6 Cabezales 4 1 1 6 Funcionamiento Succión Succión Vibraciones ultrasónicas Succión

Los mejores succionadores de poros Hemos probado los succionadores de poros en distintas zonas del rostro para comprobar su eficiencia y seguridad. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué succionadores de poros hemos elegido y cómo los hemos probado?

Para esta comparativa hemos tenido en cuenta, principalmente, dos factores: los niveles de potencia disponibles y la variedad de accesorios incluidos con cada modelo, ya que ambos influyen directamente en la adaptación del dispositivo a distintos tipos de piel. A partir de ahí, hemos seleccionado modelos con configuraciones diferentes para comprobar su comportamiento en situaciones reales. Estas son las marcas elegidas: Yccu, Foreo, Anlan y Voyor.

Las pruebas se han realizado durante varias semanas por cuatro mujeres de entre 24 y 35 años. Ellas han evaluado la eficacia en la eliminación de impurezas y los cambios en la textura de la piel. Asimismo, han comprobado aspectos clave como la facilidad de uso, la seguridad, la durabilidad y si el dispositivo se calentaba durante su funcionamiento.

¿Qué succionador de poros ha sido el ganador?

Lo primero que destaca del succionador de poros Yccu es su equilibrio entre potencia, variedad de accesorios y seguridad de uso. Con varios niveles de succión y cuatro cabezales, se adapta bien a distintos tipos de piel y zonas del rostro, por lo que ofrece una limpieza eficaz sin resultar excesivamente agresiva.

El succionador de poros Yccu limpia en profundidad de una forma poco invasiva, y dispone de varios niveles de intensidad. Cortesía de Amazon

¿Elimina los puntos negros?

Lo que más nos ha convencido del succionador de poros Yccu durante las pruebas ha sido su capacidad para limpiar en profundidad sin comprometer la comodidad de uso. En la práctica, su sistema de succión —que alcanza hasta 65 Kpa— consigue extraer puntos negros y grasa acumulada de forma visible, pero sin generar una sensación excesivamente invasiva. Además, sus diferentes niveles permiten ajustar la intensidad según el tipo de piel, lo que resulta clave para evitar irritaciones.

Otro punto fuerte es la versatilidad que aportan sus cuatro cabezales. Cada uno está pensado para distintas zonas del rostro, lo que facilita trabajar con mayor precisión, especialmente en áreas delicadas como la nariz o el contorno. Esto se traduce en una experiencia más controlada y efectiva, algo que mis compañeras han valorado especialmente tras varias semanas de uso continuado.

En cuanto a la autonomía, el hecho de que sea recargable por USB y ofrezca hasta 120 minutos de uso lo convierte en un dispositivo práctico para el día a día. Además, su funcionamiento se mantiene estable incluso en sesiones prolongadas, sin calentamientos excesivos, lo que refuerza la sensación de seguridad.

Eso sí, no es un dispositivo completamente perfecto. En pieles muy sensibles puede provocar cierto enrojecimiento puntual, especialmente si no se ajusta bien la intensidad. Además, se echa en falta un temporizador automático que limite el tiempo de uso y la inclusión de recambios. Aun así, por rendimiento general, ha sido el modelo más completo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Cuatro cabezales para diferentes partes del rostro.

Tres niveles de succión ajustables.

Resistente al uso prolongado.

Uso seguro.

A mejorar:

Puede enrojecer pieles muy sensibles.

Falta un temporizador automático.

Sin accesorios de repuesto.

Otras alternativas al mejor succionador de puntos negros

Quita espinillas y puntos negros Foreo Kiwi

Más sofisticado que el modelo anterior, el succionador de poros Foreo Kiwi cuenta con seis niveles de succión y funciones adicionales como luz antimanchas. Ofrece una experiencia muy completa y segura, aunque su precio elevado reduce su atractivo frente a otras opciones más equilibradas.

El succionador de poros Foreo Kiwi resulta especialmente eficaz con los puntos negros más profundos. Cortesía de Amazon

¿Elimina los puntos negros?

Durante las pruebas, lo que más ha destacado del succionador de poros Foreo Kiwi es su potencia combinada con una sensación de uso muy controlada. La capacidad de ajustar hasta seis niveles permite trabajar con gran precisión según las necesidades de la piel, lo que lo convierte en un dispositivo muy versátil. Además, su succión resulta especialmente eficaz en puntos negros más profundos, pues supera claramente a soluciones como las tiras limpiadoras.

Otro aspecto diferencial es la incorporación de luz antimanchas, que ayuda a eliminar bacterias y prevenir brotes. En la práctica, esto aporta un valor añadido interesante, ya que no solo actúa sobre la limpieza inmediata, sino también sobre el cuidado posterior de la piel. A esto se suma su diseño higiénico, con cuerpo de silicona y puntas de acero quirúrgico, que refuerza la sensación de seguridad durante el uso.

Además, no requiere recambios, lo que simplifica su mantenimiento. Sin embargo, su principal limitación es clara: el precio. Cuesta bastante más que el resto de modelos, y aunque su rendimiento es muy bueno, la diferencia económica hace que no resulte tan equilibrado en relación calidad-precio.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Seis niveles de succión ajustables.

No requiere recambios.

Resistente al uso prolongado.

Apagado desde la aplicación.

Uso seguro.

A mejorar:

Precio elevado.

‘Peeling’ ultrasónico facial Anlan

El succionador Anlan se trata de un dispositivo diferente, que apuesta por la tecnología ultrasónica en lugar de la succión tradicional. Ofrece varios modos de tratamiento facial, pero su enfoque lo hace menos comparable y algo menos versátil en esta categoría concreta.

El succionador de poros Anlan es el más diferente de todos, ya que funciona por vibraciones ultrasónicas. Escaparate El País

¿Elimina los puntos negros?

En este caso, la experiencia del succionador de poros Anlan cambia bastante respecto a los modelos clásicos. En lugar de aspirar las impurezas, utiliza vibraciones ultrasónicas —hasta 24.000 Hz— para limpiar la piel y mejorar su textura. Durante las pruebas, esto se tradujo en una sensación más suave y menos agresiva, lo que puede ser interesante para quienes buscan una alternativa menos invasiva.

Además, incorpora varios modos —como EMS o ION— que amplían sus funciones hacia el cuidado general de la piel, incluidos aspectos como la absorción de nutrientes o la firmeza. Esto lo convierte en un dispositivo más completo en términos de tratamiento facial, aunque no necesariamente más eficaz en la extracción directa de puntos negros.

Su manejo es sencillo, ya que funciona con un solo botón, y su diseño ligero facilita el uso frecuente. Sin embargo, precisamente por su enfoque diferente, no ofrece la misma eficacia inmediata que los succionadores tradicionales en la limpieza profunda de poros. Por lo tanto, aunque cumple bien y resulta interesante como complemento, su menor especialización en la función principal lo sitúa un paso por detrás.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Cuatro modos de funcionamiento.

Funcionamiento con un solo botón.

Diseño ligero.

Resistente al uso prolongado.

Apagado desde la aplicación.

Uso seguro.

A mejorar:

No incluye recambios.

Aspirador de puntos negros Voyor

La principal limitación del succionador de poros Voyor es que, pese a ofrecer buenas prestaciones básicas, no consigue destacar frente al resto. Cumple en lo esencial, pero su rendimiento y experiencia general resultan más discretos.

Frente al resto de modelos, el succionador de poros Voyor ofrece una experiencia por debajo de las expectativas. Escaparate El País

¿Elimina los puntos negros?

Durante las pruebas, la succión del succionador de poros Voyor ha demostrado ser eficaz para eliminar puntos negros y exceso de grasa, especialmente gracias a sus tres niveles de potencia. Además, incluye seis cabezales intercambiables, lo que permite adaptarlo a distintas zonas del rostro y aporta cierta versatilidad en el uso diario.

También es un dispositivo cómodo: ligero, recargable por USB y con buena autonomía. En términos de durabilidad, responde correctamente y no presenta problemas relevantes durante sesiones prolongadas, lo que lo convierte en una opción funcional.

Sin embargo, en comparación con los modelos anteriores, se queda corto en algunos aspectos. No incluye temporizador automático, lo que obliga a controlar el tiempo manualmente, y en algunas pieles puede provocar enrojecimiento tras el uso. Además, aunque cumple, no aporta ningún elemento diferencial claro que lo haga destacar. En definitiva, es una opción válida para un uso básico, pero menos avanzada que el resto de dispositivos analizados.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Seis cabezales para diferentes partes del rostro.

Tres niveles de succión ajustables.

Resistente al uso prolongado.

Uso seguro.

Incluye accesorios de repuesto.

A mejorar:

Sin temporizador de apagado automático.

Preguntas frecuentes sobre succionadores de poros

Ventajas y desventajas de un succionador de poros

El principal beneficio de este aparato reside en su capacidad para extraer el exceso de sebo y los puntos negros de forma mecánica. Su uso regular mejora la textura de la dermis y facilita una limpieza profunda sin necesidad de recurrir a extracciones manuales agresivas. No obstante, el equipo presenta ciertos inconvenientes si la potencia resulta excesiva para el tipo de piel. Un manejo incorrecto provoca hematomas leves, rojeces o incluso la rotura de capilares en zonas sensibles como las mejillas. Por tanto, el éxito del tratamiento depende de la prudencia del usuario y de la elección de cabezales adecuados para cada área del rostro.

¿Cómo funciona un succionador de poros?

Este aparato emplea un motor de vacío para generar una presión negativa en su boquilla intercambiable. La fuerza de succión desprende la suciedad acumulada en el interior de los folículos pilosebáceos de manera eficaz. La mayoría de los modelos permite regular la intensidad en varios niveles para adaptar la potencia a las necesidades específicas de la epidermis. Gracias a este sistema de presión, el dispositivo arrastra las células muertas y las impurezas hacia el depósito externo. El proceso estimula además la microcirculación sanguínea local, hecho que aporta una apariencia más luminosa y saludable a la cara tras cada sesión de higiene.

¿Cómo usar un succionador de poros?

La preparación previa constituye el paso más crítico para garantizar la seguridad del procedimiento:

Primero, aplica vapor sobre el rostro durante diez minutos para que el calor dilate las aperturas cutáneas de forma natural.

Desliza la boquilla con movimientos continuos y rápidos, sin detener el cabezal más de dos segundos en un mismo punto exacto.

Es fundamental evitar las áreas con acné inflamado o heridas abiertas para prevenir infecciones adicionales.

Tras finalizar la limpieza, aclara el cutis con agua fría para cerrar los conductos y extiende un tónico calmante.

Una rutina post-tratamiento adecuada asegura que la superficie recupere su equilibrio hídrico y luzca impecable sin irritaciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de abril de 2026.

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