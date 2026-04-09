Analizamos las mejores planchas verticales de vapor baratas

En esta comparativa hemos probado cuatro modelos con depósitos de distinta capacidad y con diferentes niveles de vapor.

Ponemos a prueba cuatro modelos de peso ligero y tamaño contenido pensados para utilizar en casa y también cuando vamos de viaje

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Rowenta Rowenta Steam Force Cecotec Cecotec Fast&Furious Philips Philips Serie 7000 Wëasy Wëasy HVP10 Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Personas que planchan mucha ropa y buscan autonomía Usuarios que buscan buen equilibrio calidad/precio Usuarios exigentes que buscan tecnología y máxima seguridad Usuarios con presupuesto bajo y uso ocasional Por qué lo recomendamos Gran depósito, buena potencia y fiabilidad Buena relación calidad-precio y funciones completas Tecnología avanzada (OptimalTEMP) y máxima seguridad Muy económica y fácil de usar Medidas Tamaño medio: 14,7 cm (largo) x 12,8 cm (ancho) x 32 cm (alto) 20 x 13 x 29 cm aprox. Compacta y ergonómica: 35,5 cm (largo) x 12,9 cm (ancho) x 14,1 cm (alto) Compacta y ligera: 11,5 cm (Largo) x 18 cm (Ancho) x 27,5 cm (Alto) Precio 74.99 € 29.9 € 108.16 € 29.9 €

Mejor plancha vertical de vapor Hemos elegido la plancha vertical de vapor Rowenta Steam Force como la mejor de la comparativa, porque es la que ofrece un vapor más potente y constante, junto con una autonomía muy superior que permite trabajar sin interrupciones.

Una de las tareas domésticas que menos simpatía despierta entre los usuarios es planchar la ropa. Para desempeñarla, en el mercado actual, junto a las clásicas planchas de toda la vida o de diseño horizontal, se encuentran las planchas verticales de vapor que, por su tamaño compacto y peso liviano, son ideales incluso para llevarlas de viaje.

Es cierto que sus resultados no son equiparables a los que proporcionan las tradicionales, pero permiten salir del paso si nos damos un poco de maña gracias a su comodidad de uso. Asimismo, el vapor que expulsan ayuda a eliminar los olores y los gérmenes que tienden a acumularse en las prendas. Por lo tanto, en EL PAÍS Escaparate hemos analizado cuatro modelos para elegir el mejor.

Características Rowenta Cecotec Philips Wëasy Depósito 1,9 L 265 ml 100 y 200 ml 280 ml Intensidad de vapor 2 niveles Varios niveles 2 niveles No Apagado automático Sí Sí No Sí

Las mejores planchas verticales Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué planchas verticales hemos elegido y cómo las hemos probado?

Para esta comparativa hemos seleccionado modelos con depósitos de distinta capacidad y con diferentes niveles de vapor, ya que estos dos factores son clave en la experiencia de uso diaria. La idea ha sido comprobar no sólo cuál plancha mejor, sino cuál permite trabajar de forma más continua y cómoda sin interrupciones constantes. Por lo tanto, los cuatro modelos elegidos son: Rowenta, Cecotec, Philips y Wëasy.

Durante las pruebas, hemos medido el tiempo de calentamiento de cada plancha, algo especialmente importante cuando se utiliza con prisa. Después, las hemos utilizado sobre distintos tipos de tejidos —desde camisetas ligeras hasta prendas más gruesas— para evaluar su eficacia real. También hemos comprobado que no dejaran marcas ni daños en la ropa y si podían utilizarse tanto en vertical como en horizontal. Además, hemos tenido en cuenta aspectos como la intensidad del vapor, la capacidad del depósito, la facilidad de uso, la seguridad durante el manejo y la sensación general de durabilidad.

¿Qué plancha vertical de vapor ha sido la ganadora?

La plancha vertical Rowenta Steam Force ofrece un alto rendimiento con 2.000 W de potencia, vapor continuo de 30 g/min y golpe de 90 g/min. Destaca por su gran depósito de 1,9 litros, su calentamiento rápido y su vapor constante, lo que la convierte en la opción más eficaz para sesiones largas y exigentes.

Lo que más detaca de la plancha vertical Rowenta Steam es su capacidad para mantener un vapor potente y continuo. Escaparate El País

¿Elimina las arrugas?

Lo que más me ha convencido de la plancha vertical de vapor Rowenta Steam Force durante las pruebas ha sido su capacidad para mantener un vapor potente y continuo sin perder intensidad. En la práctica, esto se traduce en menos pasadas sobre la prenda y un resultado más rápido, incluso en tejidos más exigentes.

Su potencia de 2.000 W y el golpe de vapor adicional marcan la diferencia frente a otros modelos. Además, el flujo es muy estable, algo que he notado especialmente al trabajar con varias prendas seguidas. A esto se suma su depósito de 1,9 litros, claramente superior al resto, que permite sesiones largas sin necesidad de rellenar constantemente. Por lo tanto, es una plancha pensada para un uso más intensivo.

Otro punto que me ha resultado especialmente útil es la presencia de dos ajustes de vapor y los cepillos incluidos, que ayudan no sólo a alisar, sino también a limpiar tejidos y eliminar polvo. Además, el calentamiento en 25 segundos facilita utilizarla incluso en momentos de prisa.

Como limitación, el precio es más elevado que el de otros modelos. Sin embargo, en este caso está justificado por el rendimiento general, ya que es la que mejor cumple su función principal: planchar de forma eficaz, continua y sin complicaciones.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Depósito de agua de mayor capacidad (1,9 L).

Dos ajustes de vapor.

Dos cepillos (vapor y microfibra).

Apagado automático de seguridad.

Mantiene un nivel de calor seguro al tacto.

A mejorar:

Precio un poco elevado.

Otras alternativas a la mejor plancha vertical de vapor

Plancha vertical de ropa Cecotec Fast&Furious 4050 X-Treme

Potente y equilibrada, la plancha vertical Cecotec Fast&Furious 4050 X-Treme cuenta con 1.960 W y vapor continuo de 35 g/min. Destaca por su rapidez de calentamiento, su suela cerámica y su versatilidad de uso, aunque su depósito más pequeño limita la autonomía en sesiones largas.

La plancha vertical Cecotec Fast&Furious se calienta rápido y es capaz de eliminar las arrugas de las prendas más habituales. Escaparate El País

¿Elimina las arrugas?

La plancha vertical de vapor Cecotec Fast&Furious 4050 X-Treme me ha parecido una opción muy sólida en el día a día, sobre todo por su equilibrio entre potencia y facilidad de uso. Durante las pruebas, ha demostrado ser rápida —se calienta en apenas 20 segundos— y eficaz para eliminar arrugas en prendas habituales.

Su vapor continuo de 35 g/min ofrece buenos resultados y, además, incorpora varios niveles de ajuste, lo que permite adaptarla a distintos tejidos. La suela cerámica también aporta un deslizamiento más suave y resistente, algo que se nota al trabajar con prendas más delicadas.

Sin embargo, su principal limitación es el depósito de 265 ml. Aunque permite planchar varias prendas seguidas, obliga a rellenar con más frecuencia que otros modelos. Aun así, en un uso doméstico normal no resulta un problema grave.

En conjunto, es una plancha muy completa dentro de su gama, con buenas prestaciones y un enfoque práctico, aunque sin la autonomía ni la continuidad del modelo anterior.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Varios niveles de ajustes de vapor.

Cepillo incluido.

Apagado automático de seguridad.

Mantiene un nivel de calor seguro al tacto.

Suela cerámica resistente.

Cable extralargo.

A mejorar:9

Depósito de agua de sólo 265 ml.

Vaporizador de mando Philips Serie 7000

La plancha vertical Philips Serie 7000 es cómoda y está bien diseñada, con doble depósito intercambiable y tecnología que protege los tejidos. Destaca por su manejabilidad y versatilidad, aunque requiere más pasadas en prendas muy arrugadas y tiene menor autonomía.

La plancha Philips Serie 7000 dispone de cabezal ajustable, lo que permite vaporizar las prendas tanto vertical como horizontalmente. Escaparate El País

¿Elimina las arrugas?

La primera vez que he cogido la plancha vertical de vapor Philips Serie 7000 he notado que el agarre es comodísimo: su forma se ha adaptado muy bien a mi mano y tiene un peso que no llega a un kilo, por lo que se maneja bastante bien. He querido ponerla a prueba, primero, con camisetas poco arrugadas y después con pantalones de telas más gruesas y, por lo tanto, más difíciles de planchar. En el primer caso, he podido utilizar su depósito más pequeño, de 100 ml —trae dos intercambiables—; pero para los segundos he necesitado el de 200 ml, ya que requieren más vapor y varias pasadas. He complicado la prueba un poco más con algunos vestidos para ver el resultado en telas delicadas de seda y lino. Afortunadamente, todo ha quedado también sin arrugas en muy poco tiempo.

Otro punto positivo es su cabezal ajustable, que permite vaporizar las prendas tanto de forma vertical como horizontal. Esto es útil sobre todo para apoyar la ropa encima de una superficie, como una mesa, y planchar mejor los cuellos o zonas cercanas a los botones. Se nota mucho la diferencia. Además, como la punta es angular, se llega fácilmente a estas zonas y quedan perfectas. Lo que es cierto es que, si la prenda está muy arrugada, es necesario darle varias pasadas para obtener los resultados deseados.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Dos niveles de ajustes de vapor.

Tecnología OptimalTemp que evita dañar los tejidos.

Doble depósito de agua, de 100 y 200 ml.

Mantiene un nivel de calor seguro al tacto.

A mejorar:

Precio elevado.

Depósitos de agua más limitados.

Plancha de vapor vertical compacta Wëasy HVP10

Con vapor de 32 g/min y depósito de 280 ml, la plancha vertical Wëasy HVP10 es un modelo básico y económico. Cumple en tareas puntuales y ofrece un uso sencillo, aunque carece de ajustes de vapor y de la versatilidad de otros modelos.

La plancha vertical Wëasy ofrece un rendimiento correcto en tareas puntuales. Escaparate El País

¿Elimina las arrugas?

Lo primero que he notado en la plancha vertical de vapor Wëasy HVP10 es la falta de control sobre el vapor, ya que no permite ajustar su intensidad. Esto limita bastante su uso, especialmente cuando se trabaja con distintos tipos de tejido.

En la práctica, su rendimiento es correcto para tareas puntuales: elimina arrugas leves y cumple con lo básico. Su calentamiento en 30 segundos y su diseño ergonómico hacen que sea fácil de utilizar, y su suela de acero inoxidable aporta una sensación de solidez.

Sin embargo, el depósito de 280 ml y la ausencia de opciones avanzadas la dejan por detrás en términos de versatilidad. Además, se echan en falta ajustes que permitan adaptarla mejor a diferentes situaciones. Por lo tanto, es una opción funcional para un uso ocasional, pero claramente menos completa que el resto de modelos analizados.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Suela de acero inoxidable.

Apagado automático de seguridad.

Mantiene un nivel de calor seguro al tacto.

A mejorar:

No permite ajustar la intensidad del vapor.

Depósito de agua más limitado.

Preguntas frecuentes sobre planchas verticales de vapor

¿Qué tan efectivas son las planchas de vapor verticales?

Este pequeño electrodoméstico destaca por su alta eficiencia en el tratamiento de tejidos delicados y prendas con cortes complejos. Su flujo constante de humedad caliente relaja las fibras textiles de forma instantánea, lo que elimina las arrugas superficiales sin contacto físico directo. Resultan también ideales para desinfectar cortinas, refrescar americanas o alisar vestidos de seda sin riesgo de quemaduras.

De hecho, los modelos de alta gama ofrecen una potencia de salida que compite con los centros de planchado tradicionales en cuanto a rapidez. No obstante, su efectividad disminuye ante materiales muy rígidos como el lino grueso o el algodón denso, donde la presión mecánica sigue como factor necesario.

¿Qué tener en cuenta para comprar una plancha a vapor vertical?

La autonomía del depósito y el caudal de vapor representan los criterios de selección más críticos a la hora de elegir una plancha vertical. Es vital elegir un modelo con un tanque de agua extraíble que permita sesiones de trabajo prolongadas sin interrupciones constantes. Busca dispositivos con una potencia superior a los 1.500 W, ya que este vataje asegura un calentamiento rápido en menos de treinta segundos.

Asimismo, verifica la presencia de accesorios como cepillos para tejidos gruesos o pinzas para marcar la raya del pantalón. El peso del equipo también influye en la ergonomía del uso diario; un diseño ligero evita la fatiga en el brazo durante la vaporización de grandes superficies textiles.

¿Qué es mejor: una plancha normal o una plancha vertical?

La elección depende del volumen de colada y del tipo de vestuario predominante en el armario. La plancha convencional ofrece un acabado impecable y profesional en camisas de vestir gracias a la combinación de calor y peso sobre la tabla. Por el contrario, la versión vertical aporta una comodidad imbatible para retoques de última hora y prendas estructuradas que no admiten el aplastamiento horizontal.

Mientras la primera requiere una superficie de apoyo y mayor destreza manual, la segunda permite el alisado directamente sobre la percha. En definitiva, ambos sistemas son complementarios: la plancha tradicional domina en la colada semanal, mientras que el vaporizador vertical triunfa en la rapidez y el cuidado de fibras sensibles.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de abril de 2026.

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