Probamos los mejores anillos inteligentes de 2026

Los anillos inteligentes monitorizan la actividad física, el sueño y otros datos relevantes de la salud diaria.

Evaluamos el funcionamiento de cuatro dispositivos de seguimiento de la salud y la actividad física para encontrar el más completo para la vida diaria

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Oura Anillo inteligente Ring 4 Ultrahuman Anillo inteligente Air Ringconn Anillo inteligente Gen 2 Amazft Anillo inteligente Helio Ring Valoración Recomendación 9.7 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.8 Muy bien Recomendación 8.2 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para las personas que quieran tener un seguimiento/mejoría del sueño muy avanzado Para quienes quieren entender energía, metabolismo y hábitos diarios Para usuarios prácticos que quieren data sin complicarse mucho Para deportistas que quieren complementar métricas de recuperación Por qué lo recomendamos Por ser el más equilibrado en precisión, app y experiencia. Es el más completo y el pionero en esta gama de wearables Por ser la mejor alternativa sin suscripción. Te ayuda a optimizar hábitos y mejora el rendimiento personal Por su calidad-precio. buen rendimiento a un precio accesible. Es práctico y barato Por su batería y precio. Es hasta mejor cuando lo complementas con otros productos de la misma marca Detalles Suscripción: sí / Mediciones principales: 7 / Batería: 7 días / Compatibilidad: iPhone y Android / Kit de tallas: sí Suscripción: no / Mediciones principales: 7 / Batería: 6 días / Compatibilidad: iPhone y Android / Kit de tallas: sí Suscripción: no / Mediciones principales: 7 / Batería: 12 días / Compatibilidad: iPhone y Android / Kit de tallas: sí Suscripción: sí, pero se puede (sin todas las métricas) sin ella / Mediciones principales: 7 / Batería: 4 días / Compatibilidad: iPhone y Android / Kit de tallas: sí Precio 339 € 379 € 339 € 126.96 €

Mejor anillo inteligente Hemos elegido el anillo inteligente Oura Ring 4 como el mejor de la comparativa, gracias a su precisión en el registro de datos y la calidad global de su experiencia de uso.

Dormir mejor, entender por qué estamos cansados o detectar cuándo el cuerpo necesita bajar el ritmo no siempre es sencillo. En el día a día, muchas de estas señales pasan desapercibidas. En este contexto, los anillos inteligentes se han convertido en una alternativa interesante a los smartwatches: son discretos, sin pantalla, capaces de registrar de forma continua métricas clave como el sueño, la frecuencia cardíaca o el estrés. Para comprobar hasta qué punto cumplen lo que prometen, en EL PAÍS Escaparate hemos probado varios modelos durante semanas, comparando su precisión, comodidad y utilidad real en la vida cotidiana.

¿Qué anillos inteligentes hemos elegido y cómo los hemos probado?

Para seleccionar los anillos, nos hemos centrado en modelos compatibles tanto con Android como con iPhone y que compartieran un enfoque similar en la medición de datos de salud. La mayoría, además, están construidos con materiales similares. La principal diferencia ha estado marcada por la aplicación nativa que utilizan para sincronizar datos en el móvil. Por lo tanto, los cuatro anillos inteligentes seleccionados son: Oura, UltraHuman, RingConn y Amazfit.

Durante las pruebas, hemos evaluado aspectos como la duración de la batería en uso intensivo, la precisión de las métricas, la resistencia al agua, la comodidad al llevarlos durante todo el día —incluida la noche— y la calidad de sus aplicaciones. Además, hemos comprobado su comportamiento en diferentes situaciones cotidianas para entender su utilidad real más allá de las especificaciones técnicas.

00:15 Probamos los mejores anillos inteligentes Vídeo: EL PAÍS Escaparate

¿Cuál es el mejor anillo inteligente?

El anillo inteligente Oura Ring 4 destaca por ofrecer un seguimiento muy completo de la salud, con más de 30 métricas monitorizadas de forma continua. Su precisión es muy alta, la aplicación es especialmente intuitiva y el diseño en titanio resulta cómodo incluso durante largas jornadas de uso.

Anillo inteligente Oura Ring 4. AMAZON

¿Cómo funciona?

Lo que más me ha convencido del anillo inteligente Oura Ring 4 durante las pruebas ha sido la precisión de los datos y la coherencia en el análisis que ofrece. No se limita a registrar información, sino que la interpreta de forma clara, lo que en la práctica permite entender mejor cómo afectan el descanso, el estrés o la actividad física al cuerpo. Esto es clave para que el dispositivo tenga un valor real más allá de acumular métricas.

En cuanto al uso diario, el diseño en titanio marca una diferencia notable. Es ligero, suave al tacto y no molesta ni siquiera al dormir, algo fundamental en este tipo de dispositivos. Además, su autonomía de hasta siete días evita tener que cargarlo constantemente, lo que refuerza la idea de monitorización continua. La resistencia al agua también permite olvidarse de él en situaciones como duchas o entrenamientos.

La aplicación es otro de sus puntos fuertes. Durante las pruebas, me ha parecido la más completa y fácil de interpretar, con una presentación de datos clara y útil. Sin embargo, no todo es perfecto: requiere una suscripción mensual para acceder a todas sus funciones, y su precio es el más elevado de la comparativa. Aun así, la experiencia global es la más sólida y completa.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Siete mediciones principales.

Precisión muy alta.

Cómodo durante todo el día.

Compatible con iPhone y Android.

Aplicación muy completa.

Hasta siete días de batería.

Kit de selección de talla.

Resistente al agua.

A mejorar:

Requiere una suscripción mensual.

Es el más costoso.

Otras alternativas al mejor anillo inteligente

Anillo rastreador inteligente UltraHuman Ring Air

Con un seguimiento muy completo de la salud y un enfoque más analítico, el anillo inteligente UltraHuman Ring Air es una gran alternativa. Destaca por aportar explicaciones y recomendaciones basadas en los datos. Es cómodo, preciso y con buena autonomía, aunque queda ligeramente por detrás en precisión frente al modelo anterior.

Anillo inteligente UltraHuman Ring Air. AMAZON

¿Cómo funciona?

Durante las pruebas, lo que me ha llamado la atención del anillo inteligente UltraHuman Ring Air es su capacidad para contextualizar los datos. No sólo indica cómo estás, sino que intenta explicar por qué, algo que en la práctica resulta muy útil para tomar decisiones sobre descanso o actividad física. Este enfoque más interpretativo lo diferencia claramente de otros modelos.

El anillo es cómodo y se adapta bien gracias a su variedad de tallas. Además, la autonomía de hasta seis días permite un uso continuo sin demasiadas interrupciones. En términos de medición, su precisión es alta, aunque en comparaciones directas con el modelo anterior he notado ligeras diferencias en la consistencia de los datos.

Un punto interesante es su enfoque en salud reproductiva, con seguimiento del ciclo, ovulación y embarazo. Esto amplía su utilidad para ciertos perfiles. Como contrapartida, su precio sigue siendo elevado y, aunque es muy completo, no alcanza el nivel de precisión y refinamiento del modelo que encabeza la comparativa.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Siete mediciones principales.

Muy buena precisión.

Cómodo durante todo el día.

Compatible con iPhone y Android.

Aplicación más analítica.

Hasta seis días de batería.

Kit de selección de talla.

Resistente al agua.

A mejorar:

Precio más elevado que el de otros modelos.

Un poco menos preciso que el anillo ganador.

Anillo inteligente RingConn Gen 2

La experiencia equilibrada es lo más positivo del anillo inteligente RingConn Gen 2. Ofrece buenas mediciones, una autonomía destacable y destaca especialmente en el seguimiento del sueño. No obstante, su aplicación resulta menos profunda y su análisis menos avanzado que en otros modelos.

Anillo inteligente RingConn Gen 2. AMAZON

¿Cómo funciona?

En la práctica, lo que más me ha gustado del anillo inteligente RingConn Gen 2 es su especialización en el sueño. La monitorización de la apnea y los datos en tiempo real aportan un valor añadido, especialmente para quienes buscan centrarse en este aspecto concreto de la salud. Además, su desarrollo con instituciones académicas refuerza la confianza en su enfoque.

El dispositivo es cómodo y ligero, y su resistencia al agua —hasta 100 metros— permite usarlo en prácticamente cualquier situación. La autonomía, que puede alcanzar entre 10 y 12 días según la talla, es una de las mejores de la comparativa, lo que se traduce en menos interrupciones.

Sin embargo, la aplicación se queda un paso por detrás. Durante las pruebas, he echado en falta un análisis más profundo y una mejor interpretación de los datos. Cumple bien en lo esencial, pero resulta más básico en comparación con los modelos anteriores, lo que limita su potencial.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Siete mediciones principales.

Buena precisión.

Cómodo durante todo el día.

Compatible con iPhone y Android.

Hasta 12 días de batería.

Kit de selección de talla.

Resistente al agua.

A mejorar:

Aplicación menos profunda que otras.

Menos avanzado en análisis.

Es el segundo más caro.

Anillo inteligente Amazfit Helio Ring

La principal limitación del anillo inteligente Amazfit Helio Ring es la batería, que apenas alcanza cuatro días, y una aplicación menos intuitiva. Aun así, cumple correctamente en el seguimiento de la actividad y resulta especialmente interesante para perfiles más orientados al deporte.

Anillo inteligente Amazfit Helio Ring. AMAZON

¿Cómo funciona?

Durante las pruebas con el anillo inteligente Amazfit Helio Ring, he notado que su enfoque está claramente orientado al rendimiento físico. El seguimiento de datos deportivos, la preparación física y las métricas relacionadas con el entrenamiento tienen más peso que en otros modelos, lo que puede ser útil para usuarios concretos.

El anillo es cómodo y resistente, con una buena construcción en titanio y una resistencia al agua elevada. Además, incluye métricas habituales como frecuencia cardíaca, SpO₂ o estrés, por lo que cubre las funciones básicas sin problemas.

Sin embargo, la experiencia general es menos refinada. La batería obliga a cargarlo con más frecuencia, y la aplicación no resulta tan intuitiva ni completa. Algunas funciones avanzadas dependen de servicios adicionales, lo que añade restricciones en el uso. En conjunto, es una opción funcional, pero menos convincente frente a alternativas más equilibradas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Siete mediciones principales.

Precisión correcta, más orientada a la actividad deportiva.

Cómodo durante todo el día.

Compatible con iPhone y Android.

Kit de selección de talla.

Resistente al agua.

A mejorar:

Batería de apenas cuatro días.

Aplicación menos intuitiva.

Algunas funciones avanzadas pueden requerir servicios Zepp.

Preguntas frecuentes sobre anillos inteligentes

¿Qué hace el anillo inteligente?

Este dispositivo de alta tecnología monitoriza las constantes biológicas del usuario de forma discreta y continua. El equipo integra sensores infrarrojos que miden la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre y la temperatura cutánea. Gracias a su conexión Bluetooth, el accesorio vuelca todos los datos en una aplicación móvil para analizar la calidad del sueño o el estrés diario. Asimismo, procesa la información biométrica con algoritmos avanzados que predicen el estado de recuperación tras un esfuerzo físico intenso. Muchos modelos incluyen también tecnología NFC para efectuar pagos sin contacto en comercios.

¿Dónde se coloca el anillo inteligente?

La ubicación ideal para este dispositivo es el dedo índice, ya que posee una mayor densidad de capilares sanguíneos que facilitan la lectura óptica. No obstante, los fabricantes diseñan estos artículos para un ajuste cómodo en el corazón o el anular si el consumidor lo prefiere. Es vital que la pieza quede firme pero sin oprimir la circulación, pues un movimiento excesivo falsea los resultados de los sensores internos. Al realizar la compra, las marcas suelen enviar un kit de tallas de plástico para asegurar un diámetro perfecto antes de la entrega definitiva. Una colocación correcta garantiza que los fotodiodos mantengan el contacto necesario con la piel durante toda la jornada.

¿Qué es mejor: un anillo inteligente o un smartwatch?

La elección depende de las prioridades estéticas y funcionales de cada persona. El smartwatch destaca por su pantalla interactiva, la cual permite leer notificaciones, responder llamadas y visualizar mapas en tiempo real. Por el contrario, el anillo inteligente ofrece una discreción absoluta y una autonomía de batería muy superior, que alcanza a veces la semana completa de uso. Si buscas una herramienta para el deporte activo con GPS, el reloj es la opción ganadora. Sin embargo, para un seguimiento del descanso nocturno sin molestias en la muñeca, la sortija digital resulta imbatible.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de abril de 2026.

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