Probamos los mejores ‘smartwatches’ para controlar la salud

Analizamos las funciones de monitorización de cuatro relojes inteligentes para comprobar cuál ofrece estadísticas más avanzadas y una experiencia más completa

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Xiaomi Redmi Watch 5 Active Iowodo Smartwatch Amazfit Bip 6 Fitpolo Fitness Básico Valoración Recomendación 9.7 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Usuarios que buscan un smartwatch completo a buen precio. Ideal para quienes buscan un reloj inteligente muy económico pero completo. Usuarios que practican deporte y necesitan GPS y seguimiento avanzado. Usuarios que buscan funciones básicas de smartwatch. Por qué lo recomendamos Buen equilibrio de precio y funciones, seguimiento completo de salud y deporte, resistente al agua 5 ATM. Pese a ser el más barato de la comparativa, ofrece un rendimiento muy cercano al modelo ganador. GPS integrado, BioTracker™ 6.0, app Zepp completa, resistente al agua 5 ATM. Llamadas Bluetooth, monitorización de salud, modos deportivos básicos. Peso 81 g 110 g 40 g 50 g Detalles Pantalla de 2 pulgadas. Autonomía de la batería 18 días. Sensor de frecuencia cardíaca y SpO₂. Compatibilidad con iOS y Android. Pantalla de 1,91 pulgadas. Autonomía de la batería 30 días. Compatibilidad con iOS y Android. Pantalla de 1,97 pulgadas. Autonomía de la batería 26 días. Sensor BioTracker. Compatibilidad con iOS y Android. Pantalla de 1,32 pulgadas. Sensores de recuencia cardíaca y SpO₂. Compatibilidad con iOS y Android. Precio 28.99 € 21.99 € 66.43 € 60.01 €

Mejor smartwatch para la salud Hemos elegido el smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active como el mejor de la comparativa, por su precisión, su gran resistencia al agua y su aplicación intuitiva.

El reloj dejó de ser sólo un accesorio hace tiempo. Hoy, un smartwatch funciona como una extensión del móvil y, en muchos casos, como un asistente personal de salud. Permite consultar notificaciones sin sacar el teléfono del bolsillo, registrar entrenamientos, vigilar la frecuencia cardíaca o analizar la calidad del sueño. Incluso puede marcar la diferencia en la constancia deportiva al ofrecer métricas claras y comparables. Es por ello que en EL PAÍS Escaparate hemos puesto a prueba cuatro relojes inteligentes para elegir el más completo en el control de la salud.

¿Qué smartwatches hemos elegido y cómo los hemos probado?

Al estar enfocados en la salud y el deporte, hay elementos muy claros a tener en cuenta a la hora de elegir un smartwatch. Por ese motivo, en esta comparativa nos hemos preocupado por incluir modelos que ofrecieran distintas propiedades en cuanto a autonomía, sensores, resistencia al agua y funciones de GPS, con el fin de elegir el más equilibrado. A partir de estas consideraciones, las cuatro marcas que hemos seleccionado son: Xiaomi, Iowodo, Amazfit y Fitpolo.

Para evaluar su rendimiento real, hemos comenzado por emparejar cada smartwatch con distintos teléfonos —Android e iOS— con el fin de comprobar la estabilidad y la facilidad de sincronización. Después hemos analizado la batería en varios escenarios: uso intensivo con notificaciones constantes y deporte activo, frente a un uso más moderado diario. También hemos sometido los relojes a pruebas controladas de exposición al agua y al polvo según sus certificaciones, con el fin de verificar que mantuvieran el funcionamiento sin fallos. En paralelo, hemos contrastado la precisión de los sensores de frecuencia cardíaca, pasos y sueño para compararlos con dispositivos de referencia. Por último, hemos medido el alcance del Bluetooth para comprobar hasta qué punto se mantenía la conexión sin interrupciones.

Mejores relojes inteligentes para cuidar la salud Mejores relojes inteligentes para cuidar la salud. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuál es el mejor smartwatch para la salud?

1) Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Equilibrado y sorprendentemente completo para lo que cuesta, el Xiaomi Redmi Watch 5 Active cumple donde importa: salud, deporte y autonomía. Monitoriza frecuencia cardíaca, SpO₂ y sueño con buena precisión, ofrece hasta 18 días de batería y resiste 5 ATM. Pantalla amplia y app fluida. Su gran ausencia es que no cuenta con GPS integrado.

Reloj inteligente Xiaomi Redmi Watch 5 Active. © Amazon

¿Cómo funciona?

Gracias a que es el modelo más equilibrado de la comparativa, el smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active es el ganador en esta ocasión. Un aspecto clave de esta decisión es que, a pesar de tener un precio muy ajustado, ofrece un funcionamiento muy sólido en las características más importantes. Por ejemplo, el seguimiento avanzado de la salud y del entrenamiento que ofrece es muy completo, ya que es capaz de monitorizar la frecuencia cardíaca en tiempo real, medir el nivel de oxigenación de la sangre, registrar la calidad del sueño y más.

Para conseguir todas estas mediciones, el reloj incorpora un conjunto de sensores de muy buena capacidad. A la par, se conecta al móvil por medio de Bluetooth y sincroniza la información que obtiene a través de la aplicación oficial de Xiaomi. En este sentido, la marca cumple con creces, ya que mi experiencia con la app ha sido la más satisfactoria por su fluidez y por tener una interfaz muy intuitiva, con la información mostrada de manera clara y entendible.

Pero no solamente lo que ocurre por dentro ha sido positivo en este reloj. Su construcción ha sido una de las que más me ha gustado, tanto por la solidez que transmite como por su gran capacidad impermeable: el Xiaomi Redmi Watch 5 Active es capaz de soportar inmersiones en el agua de hasta 5 ATM, equivalentes a 50 metros de profundidad. Además, la correa se puede cambiar para personalizarla al gusto de cada usuario y de la situación en que se vaya a usar.

La batería de este reloj alcanza una autonomía de hasta 18 días, de manera que no hay que preocuparse por cargarlo constantemente. También me ha convencido su pantalla de dos pulgadas, que permite ver toda la información con facilidad, puesto que además cuenta con un panel a color. Lo único que se echa en falta es la falta de un GPS integrado en el smartwatch, por lo que depende permanentemente de los localizadores del móvil para registrar rutas y consultar mapas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Seguimiento avanzado de la salud y el deporte.

Aplicación fluida, clara y estable.

Resistencia al agua de 50 metros.

Autonomía de hasta 18 días.

Pantalla a color de dos pulgadas.

A mejorar:

No cuenta con GPS.

Otras alternativas al mejor smartwatch para la salud

2) Smartwatch para monitorear la salud Iowodo

Cuesta menos que todos y rinde casi al nivel del ganador. El smartwatch Iowodo destaca por su autonomía de hasta 30 días y sensores precisos para salud y deporte. Incluye dos correas y pantalla amplia a color. Sin GPS y con app algo inestable, pero muy competitivo.

Reloj inteligente Iowodo. © Amazon

¿Cómo funciona?

A pesar de su precio competitivo —es el más barato de la comparativa—, el smartwatch Iowodo se queda tan sólo un peldaño por debajo del modelo ganador. En el apartado de sus sensores, me ha gustado tanto como el primer puesto, ya que son capaces de registrar, con buena precisión, la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre, la calidad del sueño y más. De igual manera, dispone de un modo deportivo para medir las estadísticas de los entrenamientos y la actividad física.

Su principal fortaleza, sin embargo, está en su batería, que es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 30 días, lo que la convierte en la más extensa de la comparativa. Por su parte, la pantalla tiene unas dimensiones de 1,91 pulgadas y un panel completamente a color. Además, incluye dos correas intercambiables —una de silicona para deporte y otra de nylon para el día a día—, de manera que su personalización es muy completa. Eso sí, no incluye GPS, por lo que depende del móvil para seguir mapas y registrar rutas.

En la cara contraria, al comparar este reloj de frente con el modelo ganador, me he encontrado con dos carencias muy claras. La primera es que, pese a que es resistente al agua —cuenta con certificación IP68—, no alcanza los 50 metros de profundidad que el Xiaomi soporta; de hecho, ni siquiera se recomienda tomar una ducha con este smartwatch debido a la presión. Por otro lado, si bien la interfaz de la app para el móvil es intuitiva, le he sentido un poco inestable: durante las pruebas, se ha perdido la conexión en un par de ocasiones.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Seguimiento avanzado de la salud y el deporte.

Aplicación intuitiva.

Autonomía de hasta 30 días.

Pantalla a color de 1,9 pulgadas.

A mejorar:

Poca resistencia al agua.

No cuenta con GPS.

Problemas de estabilidad en la conexión con el móvil.

3) Smartwatch para controlar la salud Amazfit Bip 6

El salto es claro con el smartwatch Amazfit Bip 6: GPS propio y sensor BioTracker muy preciso elevan la experiencia frente al resto. Registra 140 deportes, resiste 5 ATM y su app es de las más completas. Autonomía de hasta 26 días y pantalla amplia. El precio, eso sí, es el más elevado de la comparativa.

Reloj inteligente Amazfit Bip 6. © Amazon

¿Cómo funciona?

El smartwatch Amazfit Bip 6 es el más completo de todos los que he probado. Entre todas sus características, no cabe duda de que la más relevante es que integra un GPS propio, lo que significa que permite consultar mapas y seguir rutas sin necesidad de cargar con el móvil. Pero también me ha parecido muy potente su sensor BioTracker, capaz de monitorizar la salud con una precisión aún mayor en el seguimiento de la frecuencia cardíaca, el estrés, el oxígeno en la sangre y la respiración durante las 24 horas. Todo esto, con una autonomía de hasta 26 días.

Por el lado deportivo, es incluso superior que el modelo ganador, ya que equipara su resistencia al agua hasta 50 metros de profundidad. Aunque, en este caso, es capaz de dar seguimiento a 140 modos deportivos distintos y a registrar estadísticas más completas y personalizadas a través de su aplicación, que es sumamente fluida e intuitiva. Asimismo, incorpora una pantalla a color de 1,97 pulgadas de gran nitidez y una correa de silicona intercambiable. El problema es que hace falta pagar por todo ello, puesto que se trata del modelo más caro de la comparativa.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Seguimiento profesional de la salud y el deporte con el sensor BioTracker.

140 modos deportivos.

GPS integrado.

Aplicación fluida, clara y estable.

Resistencia al agua de 50 metros.

Autonomía de hasta 26 días.

Pantalla a color de 1,97 pulgadas.

A mejorar:

Precio elevado.

4) Reloj inteligente Fitpolo

El smartwatch Fitpolo no tiene GPS, pero en el día a día responde con solvencia: 110 modos deportivos, métricas de salud fiables y pantalla AMOLED bien definida. Resiste 3 ATM y su app es clara. El problema no es lo que hace, sino lo que cuesta.

Reloj inteligente Fitpolo. © Amazon

¿Cómo funciona?

Más allá de que no incorpora GPS y que, por lo tanto, depende del móvil para registrar rutas y consultar mapas, el smartwatch Fitpolo no falla realmente en ninguna de sus características. Su registro de la frecuencia cardíaca y del nivel de oxígeno en la sangre es muy correcto, además de que es capaz de medir la actividad en 110 modos deportivos distintos. Monitoriza, asimismo, la calidad del sueño y presenta una pantalla AMOLED a color de 1,32 pulgadas —un poco más pequeña que el resto de modelos de la comparativa—, que favorece una buena visión.

Cumple de igual manera en el apartado de la resistencia al agua, de 3 ATM, es decir, hasta 30 metros de profundidad. No llega a los 50 metros de otros modelos, pero es más que suficiente para un uso normal. La correa intercambiable que incluye también es cómoda y de buena calidad, mientras que su aplicación me ha resultado intuitiva y con información clara. Los asteriscos están en la autonomía —no especificada por el fabricante— y en que su pantalla es más sensible a los arañazos. Pero su principal problema es que su precio me ha parecido demasiado elevado para las prestaciones que ofrece.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Seguimiento avanzado de la salud y el deporte.

Aplicación fluida, clara y estable.

Resistencia al agua de 30 metros.

Pantalla a color de 1,32 pulgadas.

A mejorar:

Precio elevado.

No cuenta con GPS.

Pantalla más sensible a los arañazos.

Autonomía no especificada.

Preguntas frecuentes sobre smartwatches

¿Cuál es la mejor marca de smartwatch?

La respuesta depende del ecosistema digital que utilice el consumidor. Para usuarios de iPhone, el Apple Watch lidera el sector gracias a su integración perfecta y sensores de salud avanzados. En el entorno Android, Samsung destaca con su serie Galaxy Watch por su versatilidad y diseño circular clásico. Si el comprador prioriza el rendimiento deportivo y la autonomía de la batería, Garmin representa la opción superior. Esta firma ofrece mapas detallados y métricas de recuperación que superan a sus competidores en entornos de montaña o entrenamientos de alto nivel.

¿Qué diferencia hay entre un reloj inteligente y un smartwatch?

En la práctica, ambos términos funcionan como sinónimos dentro del lenguaje coloquial actual. Sin embargo, existe una distinción técnica sutil: el concepto de reloj inteligente es la traducción directa al castellano del anglicismo smartwatch. Ambos dispositivos poseen una pantalla táctil, procesador propio y la capacidad de ejecutar aplicaciones independientes. La confusión surge a veces con las pulseras de actividad, que son rastreadores más sencillos y estrechos enfocados sólo en el ejercicio. Por tanto, sea cual sea el nombre elegido, el equipo ofrece funciones de comunicación, ocio y monitoreo biológico en un solo formato de pulsera.

¿Los cardiólogos recomiendan los relojes inteligentes?

La comunidad médica en España valora estos dispositivos como herramientas de cribado, pero no como sustitutos de un equipo clínico profesional. Muchos especialistas sugieren su uso para detectar arritmias precoces o episodios de fibrilación auricular mediante la función de electrocardiograma (ECG). Estos aparatos permiten que el paciente registre anomalías en tiempo real cuando siente palpitaciones fuera de la consulta. No obstante, los facultativos advierten sobre la ansiedad que puede generar la vigilancia constante de las pulsaciones. Es vital entender que los datos del reloj sirven como referencia para una revisión posterior con un experto cualificado.

¿Puedo usar un reloj inteligente sin internet?

La mayoría de funciones básicas operan correctamente sin necesidad de una conexión activa a la red. El GPS integrado permite registrar rutas de carrera, mientras que los sensores internos miden el pulso y los pasos de forma autónoma. También es posible reproducir música almacenada en la memoria interna mediante auriculares Bluetooth. Sin embargo, la ausencia de Wi-Fi o datos móviles limita la recepción de notificaciones, el uso de asistentes de voz y la sincronización de mapas en tiempo real. Para una experiencia total, el dispositivo requiere un enlace periódico con el teléfono móvil para actualizar las estadísticas de salud en la nube.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de marzo de 2026.

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