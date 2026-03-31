Cecotec, Kärcher, Solac, Mellerware y Taurus: he analizado cinco vaporetas de mano y esta es mi favorita.

Con ayuda de la presión y el vapor, estas máquinas realizan una limpieza profunda sin que tengas que esforzarte demasiado ni invertir mucho dinero

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Taurus Rapidissimo Clean Pro Mellerware Fush Solac Steam Jet 2.1 Cecotec HydroSteam 1030 Active Kärcher SC 1 Multi & Up Valoración Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para aquellos que priorizan la comodidad de uso y una experiencia agradable Para aquellos usuarios que buscan una vaporeta que incluya una amplia variedad de accesorios Para aquellos que valoran una manera especial los diseños ergonómicos y fáciles de manejar Para aquellos que valoran un dispositivo que destaque por su relación calidad-precio Para aquellos usuarios que buscan una vaporeta de mano con un diseño dos en uno Por qué lo recomendamos Destaca por la calidad de su construcción, rendimiento y resultados Destaca por la fuerza a la que expulsa el vapor que contiene su depósito para el agua, el cual roza los 400 ml El diseño de su mango es uno de los más ergonómicos de los productos analizados Destaca por su versatilidad al limpiar y desinfectar cualquier superficie Es capaz de atacar la suciedad en juntas y grifos con más eficacia que otros modelos Potencia 1.050 vatios y 3 bares de presión 1.050 vatios y 3,5 bares de presión 1.050 vatios y 3 bares de presión 1.000 vatios y 3 bares de presión 1.300 vatios Detalles Cable de tres metros de longitud, sistema Safety Confort, antigoteo, indicador luminoso de nivel de presión adecuada, depósito de 350 ml. Depósito de 380 ml, cable medido tres metros Depósito de 350 ml, triple sistema de seguridad Safety Confort Depósito de 350 ml, radio de acción hasta cuatro metros, sistema de bloqueo y doble indicador de encendido Depósito de 200 ml, longitud de cable de 5 metros, indicador luminoso LED con panel de control Accesorios Tubo flexible alargador, accesorio limpieza cristales, accesorio limpieza tejidos, boquilla inclinada, cepillo redondo, paño y vaso medidor. Manguera flexible boquilla cónica, cepillo redondo y otro para tejidos, mopa de tela, limpiador de ventanas, boquilla gancho, vaso medidor y embudo Vaso medidor, embudo, cepillo redondo, boquilla inclinada, boquilla cónica, limpia cristales, limpia tejidos, paño y manguera para la limpieza Boquilla pequeña, boquilla grande, boquilla curvada, cepillo de nailon, embudo, vaso medidor, paño para cepillo de planchado, cepillo para cristal. manguera Dos tubos de vapor, boquilla natural y otra para suelos EasyFix Large, cartucho de descalcificación, funda de microfibra, paño para suelos universal EasyFix Large Precio 39 € 67.61 € 106 € 24.9 € 106.94 €

El mejor limpiador a vapor de mano Nuestra experta ha elegido el modelo Taurus Rapidissimo Clean Pro que destaca sobre el resto por la calidad de su construcción, rendimiento y resultados. También porque su salida de caudal está muy bien aprovechada.

No hay duda de que contar en casa con máquinas de limpieza, hace que este trabajo sea más fácil y práctico: aspiradoras de mano, hidrolimpiadoras o robots aspiradores son algunos de los dispositivos más populares. En esta ocasión te hablaremos de las vaporetas de mano, también conocidas como limpiadores a vapor, que ayudan a desinfectar diferentes zonas del hogar de una forma eficiente y rápida.

Así hemos elegido y probado los productos

Para elegir los productos participantes en esta comparativa, lo primero que hice fue fijar un presupuesto máximo de 100 euros y, a partir de ahí, seleccioné cinco fabricantes conocidos por el consumidor. He puesto a prueba cada vaporeta durante al menos una semana, tiempo durante el cual he limpiado distintas superficies del hogar: grifos de cocina, azulejos, persianas y pequeños cristales, siempre siguiendo las recomendaciones de cada uno de los manuales.

También he aprovechado para usarlas en rincones más difíciles como las juntas de los azulejos, las rejillas de ventilación, los bordes de ventanas y los marcos de puertas, donde la suciedad tiende a acumularse y la limpieza resulta más laboriosa.

Los criterios tenidos en cuenta en sus respectivas valoraciones son los siguientes:

Diseño: referido a la calidad de construcción del equipo, materiales, portabilidad y ergonomía.

Accesorios: este tipo de máquinas incluyen una serie de accesorios para sacarles el máximo partido y que puedan utilizarse con el mayor número de superficies posibles.

Rendimiento: viene dado por valores como los bares de presión que emplea la vaporeta, su potencia, caudal del vapor o la capacidad de su depósito. Hay que tener en cuenta que estas características no son equiparables a las que ofrecen los modelos más avanzados.

Resultados: ¿cómo limpia y desinfecta cada limpiador con vapor?, ¿qué tal se desenvuelve en las diferentes superficies elegidas?, ¿llega bien a las zonas que presentan una mayor dificultad de acceso? Para una limpieza en profundidad quizá no son la opción más adecuada, pero para tareas de mantenimiento sí precisamente porque su tamaño portable las hace cómodas.

¿Por qué puedes confiar en mí? Llevo en el periodismo tecnológico dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y he podido contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

1) Con luz de nivel de presión adecuada: vaporeta de mano Taurus Rapidissimo Clean Pro

Para quién es: aquellos que priorizan la comodidad de uso y una experiencia agradable frente a modelos más potentes, pero también más pesados o complejos.

Por qué lo hemos elegido : este modelo de limpiador con vapor de agua ofrece el mejor acabado de toda la comparativa, por lo que su sensación de durabilidad y resistencia se incrementa. Su tamaño también es compacto y manejable, aunque cuando lo sostienes te das cuenta de que hay opciones un poco más ligeras de peso. Aun así, su portabilidad no se ve afectada.

Comparte con la vaporeta de mano de Solac algunas prestaciones como la potencia (1.050 vatios) o el caudal de vapor (30 g/min), aunque en relación a esta última característica la impresión que tienes es que el caudal de vapor que expulsa es mayor.

También tienen en común la capacidad del tanque donde se vierte el agua (350 ml), la presencia de un sistema antigoteo (mejor aprovechado que el de su oponente) y el indicador luminoso de nivel de presión que se activa cuando la vaporeta está lista para utilizarse. A este respecto, tarda entre cuatro y cinco minutos en calentar el agua. Los tres metros de longitud que mide su cable garantizan una libertad absoluta de movimientos y la seguridad corre a cargo del triple sistema Safety Confort.

A pesar de no contar con una excesiva potencia, es un producto que ofrece una experiencia de uso positiva y agradable en líneas generales, disolviéndose bastante bien en distintas superficies. Incluye los siguientes accesorios: paño, vaso medidor, cepillo redondo, tubo flexible alargador, boquilla inclinada, accesorio limpiatejidos y otro limpiacristales .

Sus puntos débiles: aunque aprovecha bien su potencia y bares de presión, hay modelos que ofrecen mejores valores.

2) Dos versiones, negro y coral: vaporeta de mano Mellerware Fush

Para quién es : usuarios que buscan una vaporeta que, además de ofrecer buenos resultados, incluya una amplia variedad de accesorios.

Por qué lo hemos elegido: supera en medio punto a los bares de presión a los que funcionan los modelos de Cecotec, Solar y Taurus, y eso se nota en la fuerza a la que expulsa el vapor que contiene su depósito para el agua; un depósito que además ofrece la mayor capacidad de toda la comparativa (380 ml). Esto se nota en su autonomía, ligeramente superior a la de sus adversarios hasta que el agua se agota. Como hemos hecho con el resto de limpiadores con vapor de agua, lo aconsejable es dejar enfriar la máquina unos minutos, volverla a llenar y continuar con la limpieza a presión.

Con un tamaño de 280 x 223 x 130 mm y un peso de 1,65 kg, la calidad del plástico que la envuelve es buena. Nos ha gustado el detalle de incluir dos luces indicadoras que se sitúan en la parte inferior: la de color rojo informa de que el agua se está calentando y la verde significa que la vaporeta puede utilizarse. ¿Qué tal la comodidad de uso? El asa nos ha resultado más ergonómico de lo que al principio imaginamos. A nivel de seguridad cuenta con un botón de bloqueo y un tapón válvula.

La salida del vapor es continua, aunque como con el resto a veces además del vapor salen pequeñas gotitas de agua, por lo que tras utilizarlo con la superficie elegida hay que coger una bayeta de microfibra y secarla. Estos son los accesorios que incluye: una boquilla cónica para, por ejemplo, utilizar con las juntas de los azulejos, una manguera flexible, una boquilla gancho, dos cepillos (uno especial para tejidos y otro redondo), una mopa de tela, un limpiador de ventanas, un embudo y un vaso medidor.

Sus puntos débiles: aunque al final te acostumbras, he echado en falta algo más de suavidad en el botón que hay que pulsar para que salga el vapor.

3) Cable de tres metros: vaporeta de mano Solac Steam Jet 2.1

Para quién es: si valoras de una manera especial los diseños ergonómicos y fáciles de manejar que hagan más llevadera la limpieza diaria, este podría ser tu modelo.

Por qué lo hemos elegido: lo primero que llama la atención cuando abres su caja es la gran cantidad de accesorios que trae: hay uno específico para tejidos, otro para cristales, una manguera extensible (por ejemplo, en la vaporeta Kärcher SC1 hubiese estado bien, sobre todo porque su precio es superior con respecto al resto de propuestas) un cepillo redondo, dos boquillas (una inclinada y otra cónica), un vaso medidor y un embudo para introducir el agua cómodamente y sin que se caiga el agua. Tanto su calidad, como la de la propia vaporeta, es más que correcta para el precio que tiene la máquina.

El diseño de su mango es uno de los más ergonómicos de la comparativa y, como sucede con otros modelos de su categoría, lo que menos nos convence es que el botón de salida de presión hay que pulsarlo de continuo. Para ganar en comodidad, lo recomendable es aplicar pulsaciones cortas pero precisas, dejando pasar unos segundos, para repetir la misma acción. Esto, por otra parte, sirve también para prolongar la duración del depósito de agua que es de 350 ml. resultados los hemos obtenido cuando la vaporeta de mano se ha utilizado con grifos y azulejos.

No obstante, su fabricante señala que se puede utilizar también con cristales, tejidos, la tapicería del coche… Otros datos de interés: sistema antigoteo, triple sistema de seguridad e indicador luminoso que informa que el nivel de presión es el adecuado para empezar a utilizarse.

Sus puntos débiles: la potencia de 1.050 vatios resulta algo justa en ciertos momentos, lo que se nota especialmente al limpiar las juntas de los azulejos, donde es necesario aplicar un poco más de esfuerzo.

4) Sistema de bloqueo para niños: vaporeta de mano Cecotec HydroSteam 1030 Active

Para quien usuarios: una alternativa a valorar si estás interesado en un dispositivo que destaque por su relación calidad-precio.

Por qué lo hemos elegido: junto con los modelos de Mellerware y Solac, esta máquina incluye el mayor número de accesorios, poniendo de manifiesto su versatilidad al limpiar y desinfectar cualquier superficie: además de un embudo y vaso, incluye una pequeña manguera, un paño para cepillo de planchado, un cepillo para cristal, otro de nailon y tres boquillas (una grande, una pequeña y otra de diseño curvada). La calidad de construcción de estos accesorios se ve correcta y el mecanismo que utiliza para que el usuario cambie uno por otro es sencillo. El acople resulta perfecto.

Esta vaporeta de mano incorpora un mango y en él, además del botón de disparo, se encuentra un sistema de bloqueo para niños como medida de seguridad. Al igual que sucede con el producto Mellerware Fush encontramos un doble indicador de encendido: basta un vistazo rápido para saber si el piloto verde está en activo para empezar a utilizarla.

Cuenta, por otra parte, con una presión de tres bares y aunque su potencia es la más baja de todas (1.000 vatios) aprovecha bien este valor. La capacidad del depósito es de 350 ml y el caudal de vapor se sitúa en los 30 g/min. ¿Y los resultados? Como dispositivo para un mantenimiento diario nos parece bien porque se desenvuelve sin muchas dificultades y ayuda a eliminar la suciedad acumulada bastante bien, aunque siempre es necesario realizar más de una pasada.

Sus puntos débiles: teniendo en cuenta que es la opción más económica de la comparativa y sus resultados, no considero que haya nada importante que señalar en este apartado.

5) Cable de conexión XXL: vaporeta de mano Kärcher SC 1 Multi & Up

Vaporeta de mano Kärcher SC 1 Multi & Up. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: si te has planteado la compra de una vaporeta de mano que tenga un diseño dos en uno, ¡continúa leyendo!

Por qué lo hemos elegido : comparte con el resto de modelos que he analizado un tamaño compacto y ligero (1,6 kg), pero su diseño dos en uno lo hace completamente diferente. Lo comento porque, por un lado, funciona como una limpiadora de mano precisa, capaz de atacar la suciedad en juntas y grifos con más eficacia que otras vaporetas, a juzgar por los resultados que he obtenido.

Por otro, incorpora un sistema que permite transformarla en una fregona para suelos. En mano se siente bien y el sistema de acople de accesorios me ha parecido práctico y rápido. Además, se calienta muy rápido.

Uno de los sitios donde la probé fue en la grasa acumulada de la campana de la cocina: el chorro de vapor la reblandece casi al instante. No la elimina sin más —eso conviene decirlo—, pero la dejó tan suelta que luego no me resultó complicado retirarla con un paño. En el baño me pasó algo similar con la silicona de la ducha, donde el vapor consigue aflojar la suciedad incrustada con bastante facilidad.

Mientras, el modo fregona me sirvió para dar un repaso al suelo y para el mantenimiento diario cumple. Su sistema de tres posiciones (alta, media y baja) facilita el acceso bajo muebles y mejora la ergonomía, algo que agradeces en espacios complicados.

Sus puntos débiles: su depósito de 200 ml es el más pequeño de la comparativa, lo que te obliga a rellenarlo con más frecuencia.

Otros modelos de vaporeras de mano interesantes

Si buscas una vaporeta de mano que integre un depósito con una alta capacidad: el modelo Haushof

Este aparato integra uno de 450 ml. Sus características también incluyen: una potencia de 1.200 varios, ocho accesorios, indicador luminoso y bloqueo de seguridad.

Vaporeta de mano con gran capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre las vaporetas de mano

¿Cómo funciona el limpiador a vapor?

Necesitan conectarse a la corriente eléctrica para que el agua que previamente se ha añadido a su depósito empiece a calentarse (este proceso requiere de unos minutos). Una vez lista, esta agua se convierte en vapor que se expulsa a través de un sistema a presión.

¿Qué se puede limpiar con una vaporeta?

Cristales, azulejos, colchones, mamparas, suelos de piedra, espejos, terrazo, tarimas selladas y muchas otras superficies. Esto convierte a la vaporeta de mano en una aliada perfecta para desinfectar gran parte del hogar.

¿Dónde no se debe usar una vaporeta?

En suelos de madera o parquet, además nunca se puede usar el vapor sobre aparatos eléctricos.

¿Cuántos bares de presión deben de tener estas máquinas?

Estos aparatos no requieren un funcionamiento de mucha presión, algunos equipos alcanzan hasta 4 bares de presión.

¿Qué temperatura puede alcanzar una vaporeta de mano?

Hasta 200 grados, esto va a depender del tipo de máquina y sus posibles opciones de funcionamiento.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de marzo de 2026.

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